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Makine ve Kimya Endüstri (MKE) AŞ, EFES-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında oluşturulan sergi alanında, hafif ve ağır silah sistemlerinden örnekler sergiledi. Ayrıca, son gelişmelerle ilgili yapılan açıklamada, Türkiye'nin ilk değişken kalibreli keskin nişancı tüfeğinin tamamlandığı ifade edildi.

MKE AŞ Genel Müdürü Yasin Akdere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda tasarlanıp geliştirilen tüfeğin 7,62 ve 8,59 milimetre olmak üzere iki farklı mühimmat kullanabilme özelliği bulunduğunu ifade eden Akdere, KN-12'nin ağırlığının 7,2 kilogram, uzunluğunun ise 1 metre olduğunu belirtti.

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Akdere, tüfeğin NATO standartları kapsamında zorlu kalifikasyon testlerini başarıyla tamamladığına işaret ederek, "Tüfeğimiz, bu ay itibarıyla kuvvetimizin envanterine girecek." dedi. Bunun yanı sıra 8,59 mm mühimmatın da Gazi Fişek'te yerli ve milli olarak seri üretimine başlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Verilen bilgiye göre şarjör kapasitesi 8,59 milimetre için 5 ve 7,62 milimetre için 10 olan KN-12, 1500 metre menzile sahip.

Her ürün gamında olduğu gibi dost ve müttefik ülkeler tarafından önemli geri bildirimler aldıklarını dile getiren Akdere, KN-12 ile ilgili görüşme ve pazarlama aktivitelerinin sürdüğünü bildirdi. Yasin Akdere, "Önümüzdeki günlerde bu anlamda da önemli sözleşmelere imza atarak savunma sanayisindeki ihracata katkımızı önemli ölçüde artıracağız." ifadesini kullandı.

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Değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği KN-12 envantere giriyor