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    Karayel İHA'nın SATCOM'lu versiyonu ilk kez EFES-2022 tatbikatında sergilendi

    Yeni nesil faydalı yük entegrasyon faaliyetleri kapsamında uydu üzerinden kontrol (SATCOM) kabiliyeti kazandırılan Karayel İHA bu özelliğiyle ilk kez EFES-2022'de sergilendi.
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    Karayel İHA'nın SATCOM'lu versiyonu ilk kez sergilendi
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    Lentatek, EFES-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında oluşturulan sergi alanında, farklı sınıflarda geliştirdiği İHA'ları sergiledi. Bu kapsamda, uydu üzerinden kontrol (SATCOM) kabiliyeti kazandırılan Karayel İHA da ilk kez tanıtıldı.

    SATCOM ile sınırlar kaldırılmış oldu

    SATCOM özelliği kazandırılan Karayel ürün ailesi; anlık hedef tespit, takip ve imha kabiliyetlerini görüş hattının ötesinde, gece ve gündüz şartlarında, menzil sınırlamalarından bağımsız, otonom uçuş ve seyrüsefer yaparak sürdürebilecek.

    Lentatek Genel Müdürü Öner Tekin, EFES-2022 kapsamında Karayel'in son versiyonunu uzun kanatlı, maksimum yük taşıyabilen aynı zamanda SATCOM entegre edilmiş şekilde sergilediklerini belirterek şunları söyledi:

    "Silahlı Kuvvetlerimiz hizmet alımı şeklinde 2015-2017 arasında Karayel'i kullandı. O günden bu yana Karayel üzerinde sürekli yeni geliştirmeler yaptık. Karayel yer aldığı taktik sınıfın üzerinde yeteneklere sahip. Ağırlığına göre taşıdığı yük bakımında optimum bir hava aracı haline geldi. Çok farklı amaçlarla görev yapabiliyor. Gözlem, haritalama, güvenlik, orman yangını tespit ve izleme gibi birçok alana yapılan geniş bir yelpazede kullanılabiliyor."

    Karayel'in uçuş süresinin yaklaşık 40 bin saati bulduğunu bildiren Tekin, "Üstün özelliklere ve 3'lü yedekli aviyonik mimariye sahip olduğu için Karayel, şu ana kadar teknik bir arıza yaşamadı. Bu aslında bir dünya rekoru. Ürünümüzü, uçuşa elverişlilik anlamında sivil ortamda da uçurulabilmesi için uluslararası en temel kriter olan NATO standartlarında üretilen bir uçak haline getirdik. Bu, ürünümüzü dünyada çok rekabetçi hale getirdi ve farklı bir yere taşıdı." diye konuştu

    Karayel İHA'nın SATCOM'lu versiyonu ilk kez sergilendi
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    Bir İHA'nın en temel ihtiyacının haberleşme olduğunu vurgulayan Tekin, şu ifadeleri kullandı:

    "Haberleşmenizi ne kadar ileriye taşıyabilirseniz operasyon yapabileceğiniz ya da aracınızı etkili olarak kullanabileceğiniz alanı o kadar genişletmiş oluyorsunuz. SATCOM'la bunu bir üst seviyeye çıkardık. Böylelikle uçağın menzili üzerindeki haberleşme sistemi nedeniyle oluşan sınırı kaldırmış oldu. Bu, İHA için çok kritik bir teknoloji. Arkadaşlarımız bunu başarıyla entegre etti. Şu haliyle dünyanın sayılı sistemlerinden biri. Karayel SATCOM'lu olarak çalışabilir ve kullanılabilir halde."

    120 kilogram mühimmatla görev yapabiliyor

    Silahlı, uzun menzil Karayel, her biri 30 kilogram mühimmat taşıma kapasitesine sahip 4 istasyon ile toplamda 120 kilogram mühimmatla görev yapabiliyor. Kanattaki istasyonlar modüler yapıda geliştirilerek, mühimmat dışında farklı yükleri de taşıyabiliyor.

    Karayel, her türlü kontrolsüz kırıma karşı koruma sağlayan özgün üçlü yedekli dağınık aviyonik mimari özelliğiyle dünya genelinde şimdiye kadar sadece insanlı havacılıkta kullanılan sistematik hata emniyetini ilk kez bir İHA'ya taşıdı.

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