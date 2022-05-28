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    Dell’den Surface Pro rakibi geliyor: XPS 2’si 1 arada

    XPS modelleri ile Windows kullanıcılarını kalbini çalan Dell, yeni bir XPS modeli hazırlıyor. DEll'in yeni hazırladığı XPS cihazı Surface Pro’ya rakip olacak gibi gözüküyor.
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    Dell, 2'si 1 arada bir XPS cihazı hazırlıyor
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    XPS modelleri ile Windows tarafında MacBook’a karşı güzel alternatifler sunan Dell, XPS ailesini genişletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda XPS 13 Plus’ı tanıtan Dell, şimdi de Surface Pro’ya rakip bir XPS tanıtmaya hazırlanıyor.

    XPS 2’si 1 arada Surface Pro’ya rakip olacak

    Teknoloji dünyasında yakın kaynakları ile bilinen Evan Blass, Dell’in 2’si 1 arada XPS cihazından ilk görselleri paylaştı. Blass, cihazın XPS 9315t kod adı ile geliştirildiğini ve Surface Pro ile rekabet edeceğini belirtti. Cihaz, Surface Pro’ya benzer bir form faktörü sunsa da cihazın Surface Pro gibi destek ayağı bulunmuyor. Bunun yerine cihaz, bağlandığı klavye kılıf ile kullanılarak dizüstü formuna dönüştürülebiliyor.

    Dell, 2'si 1 arada bir XPS cihazı hazırlıyor
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    XPS 9315t, 13 inçlik bir ekrana sahip ve iki USB-C bir de 3.5mm kulaklık girişine sahip. USB-C girişlerinden en az birinin Thunderbolt 4 desteği sunması bekleniyor. Ayrıca cihazda SIM girişi de bulunuyor ancak 5G desteği var mı şimdilik bilinmiyor. Cihazın diğer özellikleri ise çift hoparlör, pogo pinleri, kamera ve parmak izi sensörü barındırması beklenen güç tuşu olarak ifade ediliyor. Cihazın klavye kılıfı da Surface Pro’ya benzer bir yapı sunsa da daha geniş bir trackpad’e sahip olduğu görülüyor. Cihazın çıkış tarihi belli değil ancak Blass, cihazın geçen seneden beri geliştirildiğini ve yakın zamanda tanıtılacağını belirtti.

    Dell, 2'si 1 arada bir XPS cihazı hazırlıyor
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    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

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    jubeii 2 gün önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

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    AirSupport 6 gün önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

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    TheEndBeqins 6 gün önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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