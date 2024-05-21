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    Snapdragon X işlemcili ve OLED ekranlı Surface Pro 10 tanıtıldı

    Microsoft, OLED ekranlı ve Snapdragon X işlemcili Surface Pro 10'u tanıttı. Gelişmiş yapay zeka yeteneklerine sahip tabletin fiyatı ve özellikleri neler?       
    Snapdragon X işlemcili ve OLED ekranlı Surface Pro 10 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Microsoft, yaptığı etkinlikle birçok ürün ve hizmetinin duyurusunu yaptı. Onlardan biri de yeni Surface Pro tableti oldu. Mart ayında ticari kullanıcılar için Intel işlemcili Surface Pro 10'u duyuran şirket, şimdi de son kullanıcılar için geliştirdiği OLED ekranlı ve Snapdragon X işlemcili Surface Pro 10'u tanıttı. Ancak şirket, isimlendirmede artık model numarasını kullanmıyor ve yeni Surface Pro olarak adlandırıyor.

    Surface Pro 10 özellikleri

    Yeni Surface Pro, Microsoft'un yapay zeka yeteneklerine sahip bilgisayarlar için oluşturduğu Copilot Plus marka etiketini taşıyor. Qualcomm'un ARM tabanlı Snapdragon X Plus ve Elite işlemcilerinden gücünü alan tablet, hem performans hem de yapay zeka yetenekleriyle iddialı. Microsoft, Windows 11'in yeniden tasarlanmış sürümü sayesinde cihazların M3 işlemcili en hızlı MacBook Air'den yüzde 58 daha hızlı olduğunu iddia ediyor.

    Snapdragon X işlemcili ve OLED ekranlı Surface Pro 10 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Copilot+ PC'lerin saniyede 40 trilyon yapay zeka işlemi yapabilmesini şart koşuyor. Surface Pro, 45 TOPS'a ulaşbiliyor. Apple M3 için ise bu değer 18 TOPS civarında. Şirket ayrıca pik performansın yüzde 23 daha hızlı olduğunu, sürdürülebilir performansın ise yüzde 58 daha hızlı olduğunu açıkladı. Tablet aynı zamanda Surface Pro 9'dan yüzde 90 daha hızlı.
    Snapdragon X işlemcili ve OLED ekranlı Surface Pro 10 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Microsoft, pil ömrü açısından 14 saatlik yerel video oynatma süresi vaat ediyor. Cihaz, diğer Surface Pro'lar gibi destek ayağına ve klavye eklentisine sahip. Ancak ilk kez daha ince çerçeveler ve OLED ekran ile geliyor. Ön tarafta ise quad-HD kamera yer yer alıyor.

    Surface Pro 10 ile beraber Flex Keyboard adı verilen, yüzde 14 daha büyük trackpad'e sahip yeni bir klavye de tanıtıldı. 350 dolar fiyata sahip klavye, Surface Pen kalem ile birlikte alınırsa kullanıcılara 450 dolara mal oluyor. 

    Snapdragon X işlemcili ve OLED ekranlı Surface Pro 10 tanıtıldı Tam Boyutta Gör

    Snapdragon X işlemcili ve OLED ekranlı Surface Pro 10 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Tabletin en büyük getirisi ise şüphesiz gelişmiş yapay zeka yetenekleri. Bu özelliklerin çoğu cihaz üzerinde çalıştığı için ödeme yapmanız gerekmiyor. En ilginç olanlardan biri, Copilot yapay zeka asistanının bilgisayarınızda gördüklerinize veya yaptıklarınıza fotoğrafik hafızaya sahipmiş gibi erişmesine olanak tanıyan Recall özelliği. Diğer özellikler arasında 40'tan fazla dilde görüntülü sohbetlerde canlı çevirilerin yanı sıra eski görüntüleri iyileştirmek için Süper Çözünürlük adı verilen bir Windows Fotoğraflar aracı yer alıyor.

    Dört renk seçeneğine sahip 2024 Surface Pro, temel modelde LCD ekran, 16 GB RAM, 256 GB depolama ve Snapdragon X Plus işlemciyle 1000 dolar fiyattan başlıyor. Tepe modelde ise OLED ekran, Snapdragon X Elite çipseti, 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanıyla 1500 dolara kadar çıkıyor. Ön siparişler bugünden itibaren başlamış durumda. Teslimatlar ise 18 Haziran'da başlayacak.

    Kaynakça https://www.engadget.com/microsofts-new-copilot-surface-pro-has-an-oled-screen-and-a-redesigned-keyboard-175611698.html?src=rss https://www.microsoft.com/en-us/surface/devices/surface-pro-11th-edition?icid=mscom_marcom_CPH1a_SurfacePro11Edition_FY24SpringSurface
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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