Snapdragon X işlemcili ve OLED ekranlı Surface Pro 10 tanıtıldı

Yeni Surface Pro, Microsoft'un yapay zeka yeteneklerine sahip bilgisayarlar için oluşturduğu Copilot Plus marka etiketini taşıyor. Qualcomm'un ARM tabanlı Snapdragon X Plus ve Elite işlemcilerinden gücünü alan tablet, hem performans hem de yapay zeka yetenekleriyle iddialı. Microsoft, Windows 11'in yeniden tasarlanmış sürümü sayesinde cihazların M3 işlemcili en hızlı MacBook Air'den yüzde 58 daha hızlı olduğunu iddia ediyor.
Surface Pro 10 ile beraber Flex Keyboard adı verilen, yüzde 14 daha büyük trackpad'e sahip yeni bir klavye de tanıtıldı. 350 dolar fiyata sahip klavye, Surface Pen kalem ile birlikte alınırsa kullanıcılara 450 dolara mal oluyor.
Dört renk seçeneğine sahip 2024 Surface Pro, temel modelde LCD ekran, 16 GB RAM, 256 GB depolama ve Snapdragon X Plus işlemciyle 1000 dolar fiyattan başlıyor. Tepe modelde ise OLED ekran, Snapdragon X Elite çipseti, 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanıyla 1500 dolara kadar çıkıyor. Ön siparişler bugünden itibaren başlamış durumda. Teslimatlar ise 18 Haziran'da başlayacak.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.