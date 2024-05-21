Snapdragon X işlemcili ve OLED ekranlı Surface Pro 10 tanıtıldı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft, yaptığı etkinlikle birçok ürün ve hizmetinin duyurusunu yaptı. Onlardan biri de yeni Surface Pro tableti oldu. Mart ayında ticari kullanıcılar için Intel işlemcili Surface Pro 10'u duyuran şirket, şimdi de son kullanıcılar için geliştirdiği OLED ekranlı ve Snapdragon X işlemcili Surface Pro 10'u tanıttı. Ancak şirket, isimlendirmede artık model numarasını kullanmıyor ve yeni Surface Pro olarak adlandırıyor.

Surface Pro 10 özellikleri

Yeni Surface Pro, Microsoft'un yapay zeka yeteneklerine sahip bilgisayarlar için oluşturduğu Copilot Plus marka etiketini taşıyor. Qualcomm'un ARM tabanlı Snapdragon X Plus ve Elite işlemcilerinden gücünü alan tablet, hem performans hem de yapay zeka yetenekleriyle iddialı. Microsoft, Windows 11'in yeniden tasarlanmış sürümü sayesinde cihazların M3 işlemcili en hızlı MacBook Air'den yüzde 58 daha hızlı olduğunu iddia ediyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft, Copilot+ PC'lerin saniyede 40 trilyon yapay zeka işlemi yapabilmesini şart koşuyor. Surface Pro, 45 TOPS'a ulaşbiliyor. Apple M3 için ise bu değer 18 TOPS civarında. Şirket ayrıca pik performansın yüzde 23 daha hızlı olduğunu, sürdürülebilir performansın ise yüzde 58 daha hızlı olduğunu açıkladı. Tablet aynı zamanda Surface Pro 9'dan yüzde 90 daha hızlı.

Tam Boyutta Gör Microsoft, pil ömrü açısından 14 saatlik yerel video oynatma süresi vaat ediyor. Cihaz, diğer Surface Pro'lar gibi destek ayağına ve klavye eklentisine sahip. Ancak ilk kez daha ince çerçeveler ve OLED ekran ile geliyor. Ön tarafta ise quad-HD kamera yer yer alıyor.

Surface Pro 10 ile beraber Flex Keyboard adı verilen, yüzde 14 daha büyük trackpad'e sahip yeni bir klavye de tanıtıldı. 350 dolar fiyata sahip klavye, Surface Pen kalem ile birlikte alınırsa kullanıcılara 450 dolara mal oluyor.

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Tam Boyutta Gör Tabletin en büyük getirisi ise şüphesiz gelişmiş yapay zeka yetenekleri. Bu özelliklerin çoğu cihaz üzerinde çalıştığı için ödeme yapmanız gerekmiyor. En ilginç olanlardan biri, Copilot yapay zeka asistanının bilgisayarınızda gördüklerinize veya yaptıklarınıza fotoğrafik hafızaya sahipmiş gibi erişmesine olanak tanıyan Recall özelliği. Diğer özellikler arasında 40'tan fazla dilde görüntülü sohbetlerde canlı çevirilerin yanı sıra eski görüntüleri iyileştirmek için Süper Çözünürlük adı verilen bir Windows Fotoğraflar aracı yer alıyor.

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Dört renk seçeneğine sahip 2024 Surface Pro, temel modelde LCD ekran, 16 GB RAM, 256 GB depolama ve Snapdragon X Plus işlemciyle 1000 dolar fiyattan başlıyor. Tepe modelde ise OLED ekran, Snapdragon X Elite çipseti, 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanıyla 1500 dolara kadar çıkıyor. Ön siparişler bugünden itibaren başlamış durumda. Teslimatlar ise 18 Haziran'da başlayacak.

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Snapdragon X işlemcili ve OLED ekranlı Surface Pro 10 tanıtıldı