Dell Adamo 13'de güncellemeye gitti

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Adamo XPS ile dünyanın en ince dizüstü bilgisayarını satışa sunmaya hazırlanan Dell, Adamo 13 modelinde de sessiz sedasız güncellemeye gitti. “Desire” seçeneğinin 1.4GHz Core 2 Duo olan işlemcisini 2.1GHz'lik Core 2 Duo SL9600'le değiştiren firma işletim sistemini Windows Vista'dan Windows 7'e ve depolama alanını da 128Gb'lık SSD'den 256 GB'lık SSD'e yükseltti. Ailenin daha uygun fiyatlı üyesi “Aspire”'ın da işlemcisi 1.2GHz'den 1.4GHz'e Core™ 2 Duo SU9400 yükseltilirken işletim sistemi ve depolama alanıda Desire'da olduğu gibi Windows 7 ve 256GB'lık SSD ile değiştirildi.

Adamo 13 ailesinde yapılan bu konfigürasyon değişikliklerine rağmen Admire'ın 1399 dolarlık, Desire'ın ise 2299 dolarlık satış fiyatlarında herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

http://www.dell.com/business/laptops?~ck=mn#subcats=laptop-adamo&navla=&a=