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Dell, daha gelişmiş Vostro serisi 3xxx'i duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
5,3b
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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Dell, daha gelişmiş Vostro serisi 3xxx'i duyurdu
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Amerika'lı bilgisayar üreticisi Dell, kurumsal müşterilerine hitap eden Vostro ailesinin yeni 3000 serisini duyurdu. Vostro 3xxx, güçlü donanımlarının yanı sıra tasarımlarıyla da göz dolduruyor.

Dell'den yapılan basın açıklamasına göre alüminyum kasası sayesinde mukavemeti arttıran yeni seride önceki modellere göre daha dayanaklı menteşeler kullanılmış. 13 inçlik Vostro 3300, 14 inçlik Vostro 3400 ve 15 inçlik Vostro 3500 gücünü Intel i3 ve i5 işlemcilerinden alırken, 17 inçlik üst model Vostro 3700'in işlemci seçenekleri arasında i7'e de yer verilmiş. Enerji ihtiyaçlarını Vostro 3300 4 hücreli bataryadan, diğer modellerse 6 hücreli bataryadan karşılarken, isteğe bağlı olarak 9 hücreli batarya da kullanılabiliyor. DVD yazıcısının standart olduğu bilgisayarlarda depolama birimi 250GB'dan 500GB'a kadar değişiyor. En düşük 2GB'lık bellekle gelen ve en fazla 6GB'lık bellek destekleyen Vostro 3xxx serisinde grafik birimi olarak Intel'in HD çözümünün yanısıra Nvidia GT310 ve GT 330 kullanılabiliyor.

Kırmızı, gri ve bronz olmak üzere 3 farklı renkle satışa sunulan yeni Vostro'ların fiyatlarıysa 649 dolardan başlayarak 1500 dolara kadar artıyor. Bu fiyatlar donanımda yapılabilecek değişikliklerle daha da artabiliyor.

Dell, daha gelişmiş Vostro serisi 3xxx'i duyurdu
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Dell, daha gelişmiş Vostro serisi 3xxx'i duyurdu
Tam Boyutta Gör

Dell, daha gelişmiş Vostro serisi 3xxx'i duyurdu
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Electronista, Dell Yorum Yaz
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