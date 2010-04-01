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Dell Latitude E6510 ve Latitude E6410 duyuruldu

Dell, Latitude serisi dizüstü bilgisayarlarına Latitude E6510 ve Latitude E6410'u ekliyor
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Dell, Latitude serisi dizüstü bilgisayarlarına Latitude E6510 ve Latitude E6410'u ekliyor.

Dell Latitude E6510 ve Latitude E6410 duyuruldu
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Dell'in Latitude serisi dizüstü bilgisayar serisine ekleyeceği 2 yeni model Latitude E6510 ve Latitude E6410'un işlemci tercihleri Core i5 ve Core i7 işlemciler arasında yapılabiliyor. Dell Latitude E6410 modelinde 1440x900 çözünürlük sunan LED aydınlatmalı 14.1 inç boyutunda ekran kullanılıyor. Ekran boyutu E6510 modelinde LED aydınlatmalı 15.6 inç olarak belirlenmiş, standart olarak 1366 x 768 çözünürlük sunarken opsiyonel olarak Full HD çözünürlük tercih edilebiliyor. Intel HD entegre grafik işlemcisi ve nVidia NVS 3100M grafik kartlarının tercih edilebildiği modellerin her ikisi de maksimum 8 GB DDR 3 bellek desteğine sahip. DVD yazıcı/Bluray sürücüye sahip olan Latitude serisinin yeni üyelerinde maksimum 500 GB sabit disk desteği ve 256 GB SSD desteği bulunuyor.Opsiyonel olarak Bluetooth 3.0'ın sunulduğu modellerde yine opsiyonel olarak WiMax desteği bulunuyor.

Dell'in Latitude serisinin yeni üyeleri E6510 ve E6410'un 1130$ dolar başlangıç fiyatına sahip olacağı ve yapılan donanım değişiklikleriyle fiyatında değişebileceği açıklandı

 


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