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    Intel Arc A350M ilk testler ümit verici

    Intel Arc A350M mobil ekran kartı girdiği sentetik testlerde GeForce GTX 1650 ekran kartına rakip olabilecek kadar ümit verici performans ortaya koymayı başardı. 
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    Intel Arc A350M
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    Intel’in büyük umutlarla hayata geçirdiği Intel Arc ekran kartı serisinin mobil tarafa yönelik ilk üyeleri güzel işler başarıyor. Intel Arc A350M ekran kartı ilk testlerde ümit verdi. 

    Intel Arc A350M performansı nasıl?

    Samsung Galaxy Book2 Pro içerisinde yer alan Intel Arc 350M ekran kartının sentetik testleri Dynamic Tuning Driver açık ve kapalı olarak yapılmış. DTT özellikle enerji verimliliğini sağlamak adına grafik birimi ve işlemcinin performansını kısabiliyor. Bu da oyunlara olumsuz etki yapıyor. 

    Grafik birimini 2.2GHz sınırına çıkaran testlerde Intel ARC 350M ekran kartı MX450 ekran kartından yüzde 30 daha iyi sonuçlar almış. Üstelik enerji tüketimi 18-20W aralığında iken. Tam güçte (30W) ekran kartının 50W GTX 1650 ile kapışacağı tahmin ediliyor. 

    Zaten ilk sızıntılardan bu yana giriş seviyesinin GTX 1650 gibi rakipler ile kapışacağı belirtiliyordu. Üst seviyede RTX 3060 ve 3070 yanında RTX 3080 ekran kartı da kadraja girebilir. Henüz sürücü güncellemeleri tam olmadığı için ekran kartının zaman zaman gecikmeler yaşadığı not düşülmüş. 
     

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    A
    ahmet1905_47 21 saat önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

    orcnd 1 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 1 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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