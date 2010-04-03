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Dell'den Intel Core i3 ve Core i5 işlemcili Insprion 15 (1564) serisi dizüstü bilgisayarlar

Dünya'nın önde gelen bilgisayar üreticilerinden Dell, Intel Core i3 ve Core i5 işlemcilerle donatılmış Inspiron 15 (1564) serisini üretiyor
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Dizüstü bilgisayar pazarında söz sahibi olan firmalardan biri olan Dell, Inspiron serisine Core i3 ve Core i5 işlemcilerle donatılmış olan Inspiron 15 (1564) serisini dahil etti. Intel'in yeni nesil Core işlemcilerine sahip olan Inspiron 15 serisinde standart olarak Intel Core i3 330M işlemci kullanılıyor ve opsiyonel olarak Core i5 işlemciler tercih edilebiliyor. Sistem belleğinin maksimum 4 GB DDR3 1066 MHz olarak belirlendiği dizüstü bilgisayalar minimum 3 GB DDR 3 bellekler ile satılacak. Standart modelinde 250 GB depolama alanına sahip olan bilgisayarlar ihtiyaca göre 500 GB'ye kadar yükseltilebilen depolama imkanı sunuyor.

15.6 inç boyutunda LED aydınlatmalı ekrana sahip olan bilgisayarlar 1366x768 çözünürlük sunuyor. Dell, Inspiron 15 (1564) serisinde Intel HD entegre grafik işlemcilerini kullanmayı tercih etmiş fakat bu seri altındaki 1 modelde ATI Mobility Radeon HD4330 ekran kartı kullanılıyor. Standart olarak 6 hücreli bataryanın tecih edildiği Dell Inspiron 15 dizüstü bilgisayarlarda opsiyonel olarak 8 saate yakın pil ömrü sunan 9 hücreli bataryalarda kişiselleştirme seçeneklerine dahil edilmiş. Dell Inspiron 15 serisinde 1.3 mp dahili kamera ve numerik tuş takımı da ihmal edilmemiş. Giriş ve çıkış arabirimleri konusunda da yeterli seviyede bulunan bilgisayarlarda 3x USB 2.0 girişi, VGA ve HDMI çıkışları, 7/1 kart okuyucu gibi bileşenler bulunuyor.

Dell'in Intel Core i3 ve Core i5 işlemcilerle donatılan Inspiron 15 (1564) serisi dizüstü bilgisayarlar 589$'dan başlayan fiyatlarla satılacağı bildirildi.

 


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Wassermann 9 yıl
Öncelikle fiyat yanlış zaten yukarıdaki fiyata DELL gibi bir markanın ürününü bulmak zor. Yurtdışına ait olan bir fiyat fakat bu haberde belirtilmemiş, kafa karıştırabilir.
Türkiye'de bu model ürün yaklaşık 2 aydır satılıyor ve fiyatları 750$ ila 950$ arasında değişiyor. Ayrıca bu modele ait 1 gb 5450 ati ekran kartlı ürünler de birçok teknoloji mağazasında bulunabiliyor. Hoş tasarımı, iyi konfigi ve özellikle Dell'den uzun süredir göremediğimiz 1 gb ekran kartı ile tercih edilebilir bir ürün olarak tanımlanabilir.
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lj94 9 yıl
şu dell gibi canavar marka f/p laptoplarına düzgün bi ekran kartı koyamadı..
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