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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Deniz tabanlarındaki canlıları araştırmak için proje geliştirildi

    Araştırmacılar ARMS ( Autonomous Reef Monitoring Structures ) adını verdikleri ve bu iş kullanılabilecek bir tür yöntem geliştirdi. Yeni proje dünyanın çeşitli bölgelerinde uygulanıyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Deniz tabanlarındaki canlıları araştırmak için proje geliştirildi
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    Biyologlar ile deniz araştırmacıları zaman zaman deniz tabanlarını incelemek için çalışamalarını sürdürüyor ancak bu durumlar için kazı yapılması gerekiyor ve bu durum da iş gücü gerektirmekle birlikte potansiyel zararları da bünyesinde barındırıyor.

    Smithsonian Intitute araştırmacıları bahsi geçen durumu iyileştirmek amacıyla ARMS ( Autonomous Reef Monitoring Structures ) adını verdikleri ve bu iş kullanılabilecek bir tür yöntem geliştirdi. Yeni proje dünyanın çeşitli bölgelerinde uygulanıyor.

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    ARMS

    Deniz tabanlarındaki canlıları araştırmak için proje geliştirildi
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    ARMS adı verilen projede PVC’den oluşan bir taban bulunmakla birlikte geliştirilen yapıda yukarı doğru yükselen tabandan ayrı 9 katman daha bulunuyor. PVC levhalar alt katmandan başlayan paslanmak çelik sırıklarla destekleniyor ve böylece söz edilen yapı denizin alt tabakalarını temsil edecek bir yapı kazanıyor.

    ARMS yapıları deniz tabanına bırakılıyor ve aradan aylar hatta yıllar geçtikten sonra incelenmek üzere yüzeye çıkartılıyor. Bu sayede deniz tabanında yerleşen mercanlar, algler, kabuklu deniz canlıları, yumuşakçalar ve daha birçok canlı incelenebiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs için geliştirilen tüm aşıların avantajları ve dezavantajları neler?"

    Sweden’s University of Gothenburg kurumunda araştırmacı Matthias Obst; yeni yapılar sayesinde Girit’te yerel olmayan 15 farklı tür keşfettiklerini belirtti.

    Yeni araştırma Frontiers in Marine Science adlı dergide yayımlandı.



    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2020.572680/full Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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