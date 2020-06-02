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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    The Last of Us Part II, PS4 Pro fanlarının çok gürültülü çalışmasına neden oluyor

    The Last of Us Part II'yi oynayan Washington Post yazarı, oyun sırasında konsol fanlarının çok gürültülü çalıştığını yazdı. Anlaşılan oyun, konsolu son damlasına kadar sömürüyor.
    2
    23 sa. (Son Güncelleme: 18 sa.)
    4b
    8
    78
    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
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    The Last of Us Part II, PS4 Pro fanlarının çok gürültülü çalışmasına neden oluyor
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    PlayStation 4’ün merakla beklenen exclusive yapımı The Last of Us Part II, nihayet 19 Haziran tarihinde oyuncularla buluşuyor. Piyasaya çıkışına iki haftadan biraz fazla süre olan oyun, bazı medya mensuplarına ise önceden dağıtılmış durumda. Bunlardan biri de Washington Post çalışanlarından Gene Park.

    Birinci nesil PS4 Pro’ya sahip olan Park, geride bıraktığımız gün oyunun konsolu ne kadar zorladığını gösteren bir tweet paylaştı. Yazar, paylaştığı mesajda The Last of Us Part II oynarken konsolun fanlarının son hızda dönmeye başladığını ve konsoldan gelen fan sesinin evdeki klima sesinden bile daha yüksek olduğu belirtti.

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    Havalandırma kanalları temiz olan konsoldaki fan sesini bastırmak için hoparlörlerin sesini daha çok açmak zorunda kaldığını ifade eden Park, oyunu 1080p moduna aldığında da bir şey değişmediğini söylemiş.

    The Last of Us Part II, PS4 Pro fanlarının çok gürültülü çalışmasına neden oluyor
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    Oyunun teknik yönüyle ilgili bir inceleme ise ünlü YouTube kanalı Digital Foundry’den geldi. Oyunun PS4 Pro performansını inceleyen kanal, The Last of Us Part II’nin 1440p çözünürlükte ve 30 fps’de çalıştığını ifade etmiş. Uncharted 4 ile de karşılaştırılan oyun, Digital Foundry’ye göre Nathan Drake’in macerasına kıyasla çok daha stabil çalışıyor.

    Ayrıca Bkz. "CS: GO'nun yeni rakibi Valorant ücretsiz olarak yayınlandı"

    Sizler de The Last of Us Part II’yi merakla bekleyenlerdenseniz ve son dönemde konsolunuzu temizlememişseniz, oyun çıkmadan önce bir bayram temizliği yapmanızda fayda olabilir. Aşağıda Digital Foundry teknik incelemesini bulabilirsiniz.



    https://wccftech.com/the-last-of-us-part-ii-ps4-pro-fans-louder/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    asus1981 (tuncer seyfullah) 22 sa. Mutlak.Sıfır
    Kanka senin için Last of us 2 nin Xbox versiyonunu buldum aldın mı sen bunu



    😁😁😁



    https://twitter.com/AluaQueen_/status/1266417983666245633?s=19
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    The Hikmet (Nazım Hikmet ) 16 sa. Mutlak.Sıfır
    Tek EXC oyunlar değil microsoft ülkemize hiçbizaman doğru düzgün destek vermedi yada bunun için teknik servis sağlamadı ama sonye bakıyorsun yıllarca ülkemize teknik servis her türlü destek sundu


    Ülkemizde sıfır xbox değerli ama 2. el satmaya kalktığın zaman allah yardımcın olsun denicek kadar değersiz bir hale geliyor makine


    Bu dediğim yanlış anlaşılmasın xbox alınır başka ülkedeysen fakat Türkiye"de beş para etmez makinedir xbox
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    asus1981 (tuncer seyfullah) 22 sa. Mutlak.Sıfır
    Allah aşkına karşılaştırmaya bak. Arkadaşım sen komedisin vallahi. "Sessiz olmasının nedeni Ses getirecek oyunun olmaması" olabilir mi aceba? 😁

    Bak mantıklı düşün. Sen de bana katılacaksın.



    Yazdıkların için de 2 tane doğru var



    Xbox - Sessizlik 🔕

    😁
    Allah aşkına karşılaştırmaya bak. Arkadaşım sen komedisin vallahi. "Sessiz olmasının nedeni Ses getirecek oyunun olmaması" olabilir mi aceba? 😁 Bak ma...
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    2 Yanıt Yanıtla +21
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    Yorumlar (37) Yorum Yaz Forumda Gör
    Hazreti Bruce Wayne (Bruce Wayne) 2 sa.
    Ebenko ve Mutlak_trol adında iki tane ergen xboxcu var forumda. Biri Ps4 sahibi gibi davranıp eleştirdiğini söyler ama alakası yoktur.
    Öteki dünyanın en boş herifidir, adam hiç üşenmiyor Ps4 ile alakalı caps falan yapıyor. Müthiş bir yetenek aslında.
    Küçükken önüne gelen herkes bunları ps oyunlarında tokatlıyordu muhtemelen ondan bu öfke.
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    DH Misafiri 4 sa.
    Kulaklık kullanıyorum zaten beni çokta iplemez.<br /><br />Aynı zamanda bu kadar kaliteli bir oyunu oynayamayacak xbox ve pc kullanıcılarına üzülüyorum.
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    DH Misafiri 4 sa.
    PS3 de last of us aynı şeyi yapmıştı ve daha sonra ps4 de rahatlıkla oynadık şimdi bu oyun ps5 de oynanacak gibi bir his var icimde
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    DH Misafiri 4 sa.
    1080 p de oynansa daha çok fps alınır ama öyle bir seçenek var mı?
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    Boldrex (C A*******) 5 sa.
    Ben gürültüden bıktığım için üst kapak açık kullanıyorum. Termal macun değiştirme işi çok zahmetli geldi bana.
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    ` quaD. (Barış ) 5 sa. Boldrex
    Ps4 slimde termal ped ve macun ayarlamasi yaptim. Kesinlikle ihtiyaci var makinenin.
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    Amore 11 sa.
    PS4 Pro sistemi oyunu kaldırmayınca oyun PS4 Pro'yu overclock edip kaldırmasını sağlıyor olabilir mi acaba?
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    Nick bulamayan herif (Mehmet .) 16 sa.
    Rdr yada god of war açınca fat kasanın sesi obur odadan geliyor oyunu almaya korkuyorum cihaz patlamasın :)
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    ebavamqko 15 sa. Nick bulamayan herif
    hacı bunu sakın ps5 ana konusunda yazma, linç ederler seni
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    GT_55 (uğur ) 8 sa. Nick bulamayan herif
    Cihazın garantisi bitmiş ise, kaliteli bir termal macun alıyorsun. Güzelce sürüyorsun. Baya sessizlesecektir cihaz.
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    gokhan_1992 4 sa. Nick bulamayan herif
    Rdr 2 storede indirime girmişti almaya niyetlendim hocam,aynı ses sorunu slim kasada oluyormu ki daha önce god of war 4 oynamıştım ses çıkartmıyordu cihaz
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    ScarletOverKiLL (Ahmet Çorakçıoğlu) 16 sa.
    Ps4 pro 7218b kullanıyorum birçok oyunu oynadım fanlar dan daha ses duymadım bu neyin abartısı bazı modeller sorunlu tamam da adamlar da ona göre seri üreterek çözdüler. Ps5 çıkınca da birtakım sorunlar elbette olucak. Bekleyin sonra alın cihazınızı xbox a sahip olarak yazıyorum. Bmw ile Mercedes i kıyaslamak gibi birşey her iki arabaya da kötü diyebilirmiyiz!
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    wither 2 sa. ScarletOverKiLL
    Ben de sizin gibi düşünüyordum , fanlar biraz ses yapıyor arada ne abartıyorlar diyordum ki bir oyunda uçak motoruna bağlayınca anladım arkadaşların durumunu.Benim sadece 5 senede bir oyunda başıma geldi ama her oyunda yaşayan var biraz piyango gibi yani.

    Çok ses yapıyorsa kulaklıkla oynayın diyen arkadaşlar , ailesiyle yaşayan oyuncular var ve uçak motoruna bağlayınca konsol , o ses yan odadakini uyandırır gece o derece bir ses.

    Neyse ki nesil bitiyor da kurtuluyor oyuncular bu durumdan , yeni nesilde böyle bir saçmalık yapmaz Sony dersini almıştır.
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    GT_55 (uğur ) 16 sa.
    One X'i bir sene kullandım. Gerçekten aşırı sessiz bir cihazdı.

    Ama benim burda takıldığım detay, bir oyuncu neden oyunlardaki sesi önemsemez de tv' den çıkan cılız ses ile yetinmeye çalışır. En azından iyi kötü bir kulaklık ile çok daha iyi bir deneyim yaşayabilir. Bu sayede fan sesi veya başka bir ses'e odaklanmadan, oyuna odaklanmış olursun.
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    Spider-Man 15 sa. GT_55
    Evde tekim, genelde gece 12den sonra açıyorum PS'yi. Kulaklık olunca çevre sesleri duymuyorum. Kulaklıksız oynuyorum mecbur.
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    OnLiNe MaNaGeR 16 sa.
    Kulaklıkla oynarım artık ne yapayım.
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    4048 kez okundu.
    33 kişi, toplam 37 yorum yazdı.

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