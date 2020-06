The Last of Us Part II, PS4 Pro fanlarının çok gürültülü çalışmasına neden oluyor

Tam Boyutta Gör

PlayStation 4’ün merakla beklenen exclusive yapımı The Last of Us Part II, nihayet 19 Haziran tarihinde oyuncularla buluşuyor. Piyasaya çıkışına iki haftadan biraz fazla süre olan oyun, bazı medya mensuplarına ise önceden dağıtılmış durumda. Bunlardan biri de Washington Post çalışanlarından Gene Park.

Birinci nesil PS4 Pro’ya sahip olan Park, geride bıraktığımız gün oyunun konsolu ne kadar zorladığını gösteren bir tweet paylaştı. Yazar, paylaştığı mesajda The Last of Us Part II oynarken konsolun fanlarının son hızda dönmeye başladığını ve konsoldan gelen fan sesinin evdeki klima sesinden bile daha yüksek olduğu belirtti.

Havalandırma kanalları temiz olan konsoldaki fan sesini bastırmak için hoparlörlerin sesini daha çok açmak zorunda kaldığını ifade eden Park, oyunu 1080p moduna aldığında da bir şey değişmediğini söylemiş.

Oyunun teknik yönüyle ilgili bir inceleme ise ünlü YouTube kanalı Digital Foundry’den geldi. Oyunun PS4 Pro performansını inceleyen kanal, The Last of Us Part II’nin 1440p çözünürlükte ve 30 fps’de çalıştığını ifade etmiş. Uncharted 4 ile de karşılaştırılan oyun, Digital Foundry’ye göre Nathan Drake’in macerasına kıyasla çok daha stabil çalışıyor.

Sizler de The Last of Us Part II’yi merakla bekleyenlerdenseniz ve son dönemde konsolunuzu temizlememişseniz, oyun çıkmadan önce bir bayram temizliği yapmanızda fayda olabilir. Aşağıda Digital Foundry teknik incelemesini bulabilirsiniz.

