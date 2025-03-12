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Tam Boyutta Gör Roketsan tarafından geliştirilen ATMACA Gemisavar Füzesi artık çok daha ölümcül bir yeteneğe sahip. Roketsan tarafından yapılan açıklamaya göre ATMACA Gemisavar Füzesi’nin denizaltıdan atılabilen versiyonu olan Kapsüllü ATMACA’nın ilk atış testi TCG PREVEZE’den başarıyla gerçekleştirildi.

Denizlerin altından atılabilen ATMACA

Tam Boyutta Gör Roketsan CEO’su Murat İkinci yaptığı açıklamada “Milli füzemiz denizlerin altından gökyüzüne çıkmaya hazır! İlk kez gerçekleştirdiğimiz KAPSÜLLÜ ATMACA seyir füzesi atışı başarıyla tamamlandı. Mavi Vatanın Çelik Kılıcı denizaltından göklere ulaşarak gücünü kanıtladı.” ifadelerini kullanırken Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, “ATMACA, artık denizlerin altından da hedefini vuracak” dedi.

Görgün, dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu su altından Güdümlü Mermi Atış kabiliyetinin gerçekleştirilen ATMACA atışı ile doğrulandığını, TCG PREVEZE’den ateşlenen ATMACA’nın başarıyla uçtuğunu söylerken Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’na ve Kuvvet’e teşekkürlerini sundu.

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ATMACA, su üstü gemilere, deniz altı, hava platformu, sabit lançer ve taktik tekerlekli araçlara entegre edilebilen, 250 km menzilli, düşük radar izi ve yüksek hedef vuruş hassasiyetine sahip seyir füzesi olarak tanımlanıyor. Gelişmiş navigasyon uygulamaları sayesinde hedef seti hareketli su üstü ve sabit kara hedeflerinden oluşuyor. Her türlü hava şartında kullanılabilen ATMACA, karşı tedbirlere dayanıklılığının yanı sıra yeniden saldırı yeteneğine sahip. Ayrıca veribağı ile hedef güncelleme ve görev iptal kabiliyetlerini de bünyesinde barındırıyor.

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Denizaltından atılabilen ATMACA seyir füzesi ilk kez test edildi