Denizaltından atılabilen ATMACA seyir füzesi ilk kez test edildi

Denizlerin altından atılabilen ATMACA
Görgün, dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu su altından Güdümlü Mermi Atış kabiliyetinin gerçekleştirilen ATMACA atışı ile doğrulandığını, TCG PREVEZE’den ateşlenen ATMACA’nın başarıyla uçtuğunu söylerken Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’na ve Kuvvet’e teşekkürlerini sundu.
ATMACA, su üstü gemilere, deniz altı, hava platformu, sabit lançer ve taktik tekerlekli araçlara entegre edilebilen, 250 km menzilli, düşük radar izi ve yüksek hedef vuruş hassasiyetine sahip seyir füzesi olarak tanımlanıyor. Gelişmiş navigasyon uygulamaları sayesinde hedef seti hareketli su üstü ve sabit kara hedeflerinden oluşuyor. Her türlü hava şartında kullanılabilen ATMACA, karşı tedbirlere dayanıklılığının yanı sıra yeniden saldırı yeteneğine sahip. Ayrıca veribağı ile hedef güncelleme ve görev iptal kabiliyetlerini de bünyesinde barındırıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: