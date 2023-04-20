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    "Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek" projesinde ilk teknoloji sınıfı Adıyaman'a kuruldu

    "Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek" projesi ile deprem bölgesine konteyner teknoloji sınıfları kurulacağı açıklanmıştı. İlk konteyner sınıfın açılışı yapıldı.
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    Deprem bölgesinde ilk konteyner teknoloji sınıfı açıldı Tam Boyutta Gör
    Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği tarafından başlatılan “Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek” projesi kapsamında deprem bölgesindeki çocukların eğitimine katkı sağlamak için konteyner teknoloji sınıfları açılacağı duyurulmuştu. Proje kapsamındaki ilk konteyner sınıf Adıyaman’da açıldı.

    Adıyaman Sultangazi Belediyesi Konteyner Kent’e kurulan konteyner teknoloji sınıfında 7-14 yaş arasındaki çocuklar için kodlama eğitimleri, müzik atölyeleri, masal atölyeleri ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Çocuklara psikososyal destek sağlanacak. Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’ya da konteyner sınıf kurulacak.

    Deprem bölgesinde ilk konteyner teknoloji sınıfı açıldı Tam Boyutta Gör
    Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği’nin “Yarını Kodlayanlar” projesi ile yedi yılda ve çok sayıda şehirde binlerce öğrenciye teknoloji, kodlama, sanat ve bilim eğitimleri verildi. “Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek” projesi ile deprem bölgesine teknoloji sınıfları kurulacak. Buna ek olarak gezici eğitim çadırı ile afetten etkilenen 11 ildeki köy, çadır kent ve konteyner kentleri ziyaret ederek çocuklar için eğitim ve etkinlikler düzenlenecek. “Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek” projesi ile 100 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor. Ayrıca “Afete Teknolojik Çözümler Hackathonu” isimli etkinlik ile liseli gençlerin yapay zeka ve diğer teknolojiler kullanarak afet konusunda çözümler üretmesi istenecek.

    23 Nisan’da Adıyaman öncelikli olarak deprem bölgesindeki çocuklara hediye dağıtımı yapılacak. Vodafone çalışanlarının desteğiyle toplanan hediyeler arasında çocuk kitapları, kırtasiye malzemeleri, oyuncaklar, set oyuncaklar, kutu oyunları ve bireysel oyunlar bulunuyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında çocuklar için yüz boyama, sihir gösterileri gibi aktiviteler düzenlenecek.

    Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, proje hakkında şunları söyledi:

    “Yüzyılın felaketi olarak tanımlanan çok acı bir süreç yaşadık. Dayanışma ve yardımlaşmanın öneminin her zamankinden daha fazla arttığı bir dönemdeyiz. Türkiye Vodafone Vakfı olarak yaralara nasıl merhem olabiliriz diye düşündük. Önceliği, depremlerden en çok etkilenen grup olduğuna inandığımız çocuklarımıza verdik. Onlar için bir yandan teknoloji eğitimi alıp bir yandan da sosyalleşebilecekleri, böylece kendilerini iyi hissedecekleri ve tekrar hayata bağlanacakları özel ortamlar oluşturmak istedik. 2016 yılından bu yana Habitat Derneği ile birlikte sürdürdüğümüz ‘Yarını Kodlayanlar’ projesini bölgenin ihtiyaçlarına uygun olarak yeniden tasarladık. Böylece, ‘Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek’ projesi doğdu.”

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    emrahmt 7 saat önce

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