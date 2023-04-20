"Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek" projesinde ilk teknoloji sınıfı Adıyaman'a kuruldu

Adıyaman Sultangazi Belediyesi Konteyner Kent’e kurulan konteyner teknoloji sınıfında 7-14 yaş arasındaki çocuklar için kodlama eğitimleri, müzik atölyeleri, masal atölyeleri ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Çocuklara psikososyal destek sağlanacak. Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’ya da konteyner sınıf kurulacak.
23 Nisan’da Adıyaman öncelikli olarak deprem bölgesindeki çocuklara hediye dağıtımı yapılacak. Vodafone çalışanlarının desteğiyle toplanan hediyeler arasında çocuk kitapları, kırtasiye malzemeleri, oyuncaklar, set oyuncaklar, kutu oyunları ve bireysel oyunlar bulunuyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında çocuklar için yüz boyama, sihir gösterileri gibi aktiviteler düzenlenecek.
Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, proje hakkında şunları söyledi:
“Yüzyılın felaketi olarak tanımlanan çok acı bir süreç yaşadık. Dayanışma ve yardımlaşmanın öneminin her zamankinden daha fazla arttığı bir dönemdeyiz. Türkiye Vodafone Vakfı olarak yaralara nasıl merhem olabiliriz diye düşündük. Önceliği, depremlerden en çok etkilenen grup olduğuna inandığımız çocuklarımıza verdik. Onlar için bir yandan teknoloji eğitimi alıp bir yandan da sosyalleşebilecekleri, böylece kendilerini iyi hissedecekleri ve tekrar hayata bağlanacakları özel ortamlar oluşturmak istedik. 2016 yılından bu yana Habitat Derneği ile birlikte sürdürdüğümüz ‘Yarını Kodlayanlar’ projesini bölgenin ihtiyaçlarına uygun olarak yeniden tasarladık. Böylece, ‘Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek’ projesi doğdu.”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
[resim] mükemmel
www.chatgpt4.com.tr
www.chat.chatgpt4.com.tr Turkey OpenAI
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)