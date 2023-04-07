Vodafone'dan depremzedelere istihdam önceliği!

Şirketten yapılan açıklamaya göre önümüzdeki bir yılda Vodafone’a yapılacak her seviyedeki işe alımlar için depremzede ve birinci derece depremzede yakını olan kişiler önceliklendirilecek. Depremden etkilenen 11 ilde istihdamın artırılması amaçlanıyor.
Vodafone, iş ortaklarının katkısıyla 650 kişiye iş imkanı sağlamayı hedefliyor. İstihdam önceliğinden yararlanmak isteyen adaylar, Vodafone’ın web sitesinden ve kariyer platformlarından başvuru yapabilecek.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler, şunları söyledi:
“Hepimizi yasa boğan deprem felaketinin yaralarını hep birlikte sarabileceğimize inanıyoruz. Dayanışma ve yardımlaşmanın öneminin her zamankinden daha fazla arttığı bu dönemde, depremden etkilenen vatandaşlarımıza iş imkânı sağlayabilmek için harekete geçtik. Afet bölgesinin yeniden kalkınmasına destek olmak amacıyla, Vodafone ekosisteminde yer alan tüm iş ortaklarımızın desteğiyle her seviyedeki işe alımlar için depremzede ve birinci derece depremzede yakını olan kişilere öncelik tanıyacağız. Böylece, önümüzdeki bir yılda toplam 650 kişilik istihdam yaratmayı hedefliyoruz. Vodafone olarak, tüm imkânlarımızı kullanarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz.”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı