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    Anlık Bildirim

    Vodafone'dan depremzedelere istihdam önceliği!

    Vodafone, iş başvurularında depremden etkilenen 11 ildeki vatandaşlara öncelik tanınacağını duyurdu. Bir yılda 650 kişiye iş imkanı sunulacak.                         
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    Vodafone'dan depremzedelere istihdam önceliği! Tam Boyutta Gör
    Türk Telekom ve Turkcell’in ardından Vodafone da depremden etkilenen vatandaşların yeniden kalkınmasına destek olmak için istihdam önceliği sağlanacağını duyurdu. Depremden etkilenen kişiler veya birinci derece depremzede olan kişilere iş alımlarda öncelik tanınacak.

    Şirketten yapılan açıklamaya göre önümüzdeki bir yılda Vodafone’a yapılacak her seviyedeki işe alımlar için depremzede ve birinci derece depremzede yakını olan kişiler önceliklendirilecek. Depremden etkilenen 11 ilde istihdamın artırılması amaçlanıyor.

    Vodafone, iş ortaklarının katkısıyla 650 kişiye iş imkanı sağlamayı hedefliyor. İstihdam önceliğinden yararlanmak isteyen adaylar, Vodafone’ın web sitesinden ve kariyer platformlarından başvuru yapabilecek.

    Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler, şunları söyledi:

    “Hepimizi yasa boğan deprem felaketinin yaralarını hep birlikte sarabileceğimize inanıyoruz. Dayanışma ve yardımlaşmanın öneminin her zamankinden daha fazla arttığı bu dönemde, depremden etkilenen vatandaşlarımıza iş imkânı sağlayabilmek için harekete geçtik. Afet bölgesinin yeniden kalkınmasına destek olmak amacıyla, Vodafone ekosisteminde yer alan tüm iş ortaklarımızın desteğiyle her seviyedeki işe alımlar için depremzede ve birinci derece depremzede yakını olan kişilere öncelik tanıyacağız. Böylece, önümüzdeki bir yılda toplam 650 kişilik istihdam yaratmayı hedefliyoruz. Vodafone olarak, tüm imkânlarımızı kullanarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz.”

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 5 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 6 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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