Vodafone'dan depremzedelere istihdam önceliği!

Tam Boyutta Gör Türk Telekom ve Turkcell’in ardından Vodafone da depremden etkilenen vatandaşların yeniden kalkınmasına destek olmak için istihdam önceliği sağlanacağını duyurdu. Depremden etkilenen kişiler veya birinci derece depremzede olan kişilere iş alımlarda öncelik tanınacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre önümüzdeki bir yılda Vodafone’a yapılacak her seviyedeki işe alımlar için depremzede ve birinci derece depremzede yakını olan kişiler önceliklendirilecek. Depremden etkilenen 11 ilde istihdamın artırılması amaçlanıyor.

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Vodafone, iş ortaklarının katkısıyla 650 kişiye iş imkanı sağlamayı hedefliyor. İstihdam önceliğinden yararlanmak isteyen adaylar, Vodafone’ın web sitesinden ve kariyer platformlarından başvuru yapabilecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler, şunları söyledi:

“Hepimizi yasa boğan deprem felaketinin yaralarını hep birlikte sarabileceğimize inanıyoruz. Dayanışma ve yardımlaşmanın öneminin her zamankinden daha fazla arttığı bu dönemde, depremden etkilenen vatandaşlarımıza iş imkânı sağlayabilmek için harekete geçtik. Afet bölgesinin yeniden kalkınmasına destek olmak amacıyla, Vodafone ekosisteminde yer alan tüm iş ortaklarımızın desteğiyle her seviyedeki işe alımlar için depremzede ve birinci derece depremzede yakını olan kişilere öncelik tanıyacağız. Böylece, önümüzdeki bir yılda toplam 650 kişilik istihdam yaratmayı hedefliyoruz. Vodafone olarak, tüm imkânlarımızı kullanarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz.”

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