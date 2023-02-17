Deprem nedeniyle TEKNOFEST İzmir ertelendi

TEKNOFEST’in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ”16-19 Mart tarihlerinde gerçekleştirmeyi planladığımız TEKNOFEST İZMİR, ülkece yaşadığımız deprem felaketinin beraberinde getirdiği ortak acılarımız dolayısıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir. Milletimize tekrardan başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
TEKNOFEST İzmir’in ne zaman düzenleneceği hakkında bir bilgi verilmedi. TEKNOFEST 2023’ün diğer ayakları olan TEKNOFEST İstanbul’un 27 Nisan-1 Mayıs’ta ve TEKNOFEST Ankara’nın 30 Ağustos-3 Eylül’de düzenleneceği açıklanmıştı. Bu etkinliklerin de ertelenmesi muhtemel görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah