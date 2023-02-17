Tam Boyutta Gör TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, bu sene Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak İzmir, İstanbul ve Ankara’da düzenlenecek ve görkemli şekilde kutlamalar yapılacaktı. Yaşanan deprem felaketi nedeniyle TEKNOFEST 2023’ün ilk ayağı olan TEKNOFEST İzmir ileri bir tarihe ertelendi.

Depremin yıkıcı etkisi Atlas ile uydudan böyle görüntülendi 2 gün önce eklendi

TEKNOFEST’in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ”16-19 Mart tarihlerinde gerçekleştirmeyi planladığımız TEKNOFEST İZMİR, ülkece yaşadığımız deprem felaketinin beraberinde getirdiği ortak acılarımız dolayısıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir. Milletimize tekrardan başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

TEKNOFEST İzmir’in ne zaman düzenleneceği hakkında bir bilgi verilmedi. TEKNOFEST 2023’ün diğer ayakları olan TEKNOFEST İstanbul’un 27 Nisan-1 Mayıs’ta ve TEKNOFEST Ankara’nın 30 Ağustos-3 Eylül’de düzenleneceği açıklanmıştı. Bu etkinliklerin de ertelenmesi muhtemel görünüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

Deprem nedeniyle TEKNOFEST İzmir ertelendi