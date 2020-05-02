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    Deus Ex GO kısa süreliğine ücretsiz

    Lara Croft GO ve Hitman GO oyunlarından sonra Deus Ex GO oyunu da ücretsiz hale getirildi. Adam Jensen ile birbirinden zorlu bulmacaları çözmeye hazır olun.
    2 hf.
    6,9b
    1
    10
    Mobil Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Deus Ex GO kısa süreliğine ücretsiz
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    Square Enix firmasının popüler yapımlarını sıra tabanlı bulmaca olarak mobil dünyaya aktarma stratejisinin ürünlerinden olan Deus Ex GO oyunu kısa süreliğine ücretsiz hale getirildi.

    Deus Ex GO neler sunuyor?

    Deus Ex GO oyunu aksiyondan ziyade sıra tabanlı bir bulmaca tecrübesi sunuyor. Başarılı bir grafik atmosferine sahip olan oyunda Adam Jensen karakteri ile yeteneklerini kullanarak yaklaşık 50 seviyede görevleri tamamlamanız gerekiyor.

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    Lara Croft GO ve Hitman GO oyunlarından hatırlayacağınız gibi karakterin belirli bir güzergah üzerinde ilerlemesi ve hamlelerini de yine bu güzergahta yapması gerekiyor. Bu bakımdan çok hareket serbestisi sunan bir oyun değil. Sonsuz Modda ise oyun verilerinize göre yeni bulmacalar karşınıza geliyor.

    Oyunda kullanıcıların kendi seviyelerini oluşturarak diğer oyuncularla paylaşması da mümkün. Böylece standart seviyelerden sıkılanlar için ilginç ve zorlu seviyeler sunulmuş oluyor.

    Deus Ex GO Deus Ex GO Deus Ex GO Deus Ex GO SQUARE ENIX Ltd Oyunlar ₺34,99 301.7 MB

    Deus Ex GO Deus Ex GO Deus Ex GO Deus Ex GO SQUARE ENIX LTD Bulmaca ₺42,99 23M



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Celonfix (Celonfix Cfx) 2 hf. en beğenilen FlizGul
    Okurken gözlerim kanadı.
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Will Antonio Zebbeli (Ahmet Ege) 1 hf.
    Beleş diye indirdim yoksa indirmezdim.
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    efendimuhendis (zeynep ) 1 hf.
    Oynadım ama tarz olarak beni sarmadı. Ben Mankind divided'a geri döneyim
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    teknikgorus (Technoturk Teknik Uzman) 1 hf. yeni yorumcu
    Apple store da uygulama için satın almalar sunar diyor. Bedava olan ne?
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    BLasTeaR (Uğur Yörük) 1 hf. teknikgorus
    "uygulama içi" diyor, yani oyun içindeki market/mağazada ne sunuyorsa bazı şeyler ücretli demek. Oyun yine bedava.
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    cihat52.5 (cihat genc) 2 hf.
    Lara craft go ve hitman go mükemmeldi. Bunu da oynarım
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    OsmanlıKafası (Abdüssamed ULUBEY) 2 hf.
    Cazip bir oyun gibi görünmüyor görseli.
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    Askaparta 2 hf.
    Deneriz bakalım. Hiç Go'lamadık.
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    FlizGul 2 hf. yeni yorumcu
    Ben hiç go oyununoynamamıştım 1 ay falan öncede lara kroft oyunubücretsiz olmuştu ama ben ınu yakalayamamıştım bunu oynatım artık
    2 Yanıt Yanıtla
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