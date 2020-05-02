Deus Ex GO kısa süreliğine ücretsiz

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Square Enix firmasının popüler yapımlarını sıra tabanlı bulmaca olarak mobil dünyaya aktarma stratejisinin ürünlerinden olan Deus Ex GO oyunu kısa süreliğine ücretsiz hale getirildi.

Deus Ex GO neler sunuyor?

Deus Ex GO oyunu aksiyondan ziyade sıra tabanlı bir bulmaca tecrübesi sunuyor. Başarılı bir grafik atmosferine sahip olan oyunda Adam Jensen karakteri ile yeteneklerini kullanarak yaklaşık 50 seviyede görevleri tamamlamanız gerekiyor.

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Lara Croft GO ve Hitman GO oyunlarından hatırlayacağınız gibi karakterin belirli bir güzergah üzerinde ilerlemesi ve hamlelerini de yine bu güzergahta yapması gerekiyor. Bu bakımdan çok hareket serbestisi sunan bir oyun değil. Sonsuz Modda ise oyun verilerinize göre yeni bulmacalar karşınıza geliyor.

Oyunda kullanıcıların kendi seviyelerini oluşturarak diğer oyuncularla paylaşması da mümkün. Böylece standart seviyelerden sıkılanlar için ilginç ve zorlu seviyeler sunulmuş oluyor.

Deus Ex GO SQUARE ENIX Ltd Oyunlar ₺34,99 301.7 MB

Deus Ex GO SQUARE ENIX LTD Bulmaca ₺42,99 23M

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