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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dev şirketlerin Bitcoin heyecanı Sürüyor: Nexon 100 milyon dolarlık BTC Aldı

    Japonya'da Nintendo'nun ardında gelen oyun şirketi Nexon, Bitcoin'e büyük miktarda yatırım yaptığını açıkladı.
    28 Nisan 2021, 12:00 (3 sa.)
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    kripto para
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Dev şirketlerin Bitcoin heyecanı Sürüyor: Nexon 100 milyon dolarlık BTC Aldı
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    Gün geçtikçe dev şirketler Bitcoin (BTC) için adımlar atıyor, yatırımlar yapıyor. Grayscale Bitcoin Trust, MicroStrategy ve Tesla gibi şirketler rezervlerinde kripto para birimlerine yer veriyor ve bu yatırımların uzun vadeli olacağını düşünen şirketler bir ölçüde diğer şirketlere de öncülük ediyor.

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    Bu yatırımlara oyun dünyası tarafından yakinen bilinen ünlü Tokyo merkezli oyun şirketi Nexon da eklendi. Birim başına ortalama 58.226 dolar ödeyerek, 100 milyon dolarlık Bitcoin’i rezervine eklemiş durumda. Konuyla alakalı Nexon’un CEO’su Owen Mahoney şunları ifade etti:

    “Mevcut ekonomik ortamda, bitcoin'in gelecekteki yatırımlarımız için nakitimizin değerini korurken uzun vadeli istikrar ve likidite sağladığına inanıyoruz. Bitcoin satın alımımız, hissedar değerini korumak ve nakit varlıklarımızın satın alma gücünü sürdürmek için disiplinli bir stratejiyi yansıtıyor. ”  

    Nexon, hisseleri Japonya'da işlem gören Nintendo’dan sonra ikinci en büyük oyun geliştiricisi konumunda. Bu 100 milyon dolarlık yatırım, Tokyo Menkul Kıymetler Borsası'nda listelenen herhangi bir şirket için en büyük kripto para yatırımı olup, bu miktar şirketin nakit rezervinin yüzde ikisini oluşturuyor.



    https://u.today/south-korean-gaming-giant-nexon-snaps-up-100-million-worth-of-bitcoin
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    M mrspotter 22 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bu şirketin yatırım yapacak 100 milyon doları varmıydı.. Herkes bitcoin peşinde sonumuz hayır olsun
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    T teknomani39 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Büyük paran varsa anca kazanırsın bitcoinden. Alt coinler küçük yatırımcı için bence
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    sniper23 (Enes Şahinler) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yanlış yapmış bence. Altcoinler alsa daha iyi olabilir. En azından düşüş olunca daha az kaybeder.
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    K Kayaa__h 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Millet deli gibi bitcoin alıyor biz ise yasaklıyoruz
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    isakoc (isa koç) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Kayaa__h
    Çünkü alırken biz özgürüz, devlet bize karışamaz diye ağlıyorsunuz, batınca da devlet nerede, niye beze bakhmoorr diye ağlıyorsunuz. Devlet ne yapsın?
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    M mustafa.kerem 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Tüm şirketler 1 günde tüm coinlerini çekse piyasa ne olur acaba
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    eCoLL (Eser ÖZYAMAN) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çok büyük bir tokatlama olacak.. Elinde kripto para olanları en uygun kar noktasında çıkmaları lazım..
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    madonos 2 sa. ( Mesaj Silindi ) eCoLL
    Tüm meselede zaten o noktayı bulmakta :)
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    G ghostmen323 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    cs:nz ye adam akıllı güncelleme çıkarsalar oyun ölü durumda sal bitcoini
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