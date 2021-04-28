Dev şirketlerin Bitcoin heyecanı Sürüyor: Nexon 100 milyon dolarlık BTC Aldı

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Gün geçtikçe dev şirketler Bitcoin (BTC) için adımlar atıyor, yatırımlar yapıyor. Grayscale Bitcoin Trust, MicroStrategy ve Tesla gibi şirketler rezervlerinde kripto para birimlerine yer veriyor ve bu yatırımların uzun vadeli olacağını düşünen şirketler bir ölçüde diğer şirketlere de öncülük ediyor.

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Bu yatırımlara oyun dünyası tarafından yakinen bilinen ünlü Tokyo merkezli oyun şirketi Nexon da eklendi. Birim başına ortalama 58.226 dolar ödeyerek, 100 milyon dolarlık Bitcoin’i rezervine eklemiş durumda. Konuyla alakalı Nexon’un CEO’su Owen Mahoney şunları ifade etti:

“Mevcut ekonomik ortamda, bitcoin'in gelecekteki yatırımlarımız için nakitimizin değerini korurken uzun vadeli istikrar ve likidite sağladığına inanıyoruz. Bitcoin satın alımımız, hissedar değerini korumak ve nakit varlıklarımızın satın alma gücünü sürdürmek için disiplinli bir stratejiyi yansıtıyor. ”

Nexon, hisseleri Japonya'da işlem gören Nintendo’dan sonra ikinci en büyük oyun geliştiricisi konumunda. Bu 100 milyon dolarlık yatırım, Tokyo Menkul Kıymetler Borsası'nda listelenen herhangi bir şirket için en büyük kripto para yatırımı olup, bu miktar şirketin nakit rezervinin yüzde ikisini oluşturuyor.

https://u.today/south-korean-gaming-giant-nexon-snaps-up-100-million-worth-of-bitcoin

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