PlayStation 5 ve PlayStation 4'ün ne kadar sattığı açıklandı

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Oyun konsolu dediğimiz zaman şüphesiz tüm dünyada oyuncuların aklına ilk başla PlayStation geliyor. PlayStation bu popülerliğini özellikle bir önceki nesil olan PlayStation 4'te iyice yükseltmişti. Satış sayısı olarak da gerçekten güzel bir başarı elde etmişti.

Ayrıca Bkz. "PlayStation 5'in versiyon 21.01-03.10.00.03-00 güncellemesi yayınlandı"

Geçtiğimiz saatlerde de resmi olarak PlayStation 4'ün ve PlayStation 5'in resmi satış sayısı açıklandı. PlayStation 4 ve 5'in satış sayısı dışında, PlayStation'a ait birkaç istatistik de paylaşıldı. Tüm istatistikleri aşağıda bulabilirsiniz. Tüm istatistiklerin 31 Mart 2021 tarihine kadar alınan verilerden oluştuğunu hatırlatalım.

PlayStation 5 tüm dünyada 7.8 milyon adet sattı ve Sony'nin "7.6 milyon adet satar" tahminini 200.000 geçti.

ve Sony'nin "7.6 milyon adet satar" PlayStation 4 tüm dünyada 115.9 milyon adet sattı.

Ocak-Şubat-Mart 2021 'de PlayStation 5 toplamda 3.3 milyon adet sattı.

'de PlayStation 5 toplamda Bir önceki yılın aynı dönemine göre PlayStation 4 satışları 0.4 milyon azaldı.

PlayStation Plus abone sayısı 47.6 milyonu geçti. Bir önceki yılın aynı dönemine göre abone sayısı 6.1 milyon yükseldi.

Bir önceki yılın aynı dönemine göre abone sayısı 6.1 milyon yükseldi. PlayStation 5 ve PlayStation 4 oyunları, 2020 mali yılının dördüncü çeyreğinde 61.4 milyon adet sattı. Bir önceki döneme göre 3.9 milyon adet düşüş gösterdi.

Bir önceki döneme göre Satılan 61.4 milyon adet oyunun 7.9 milyonu birinci parti oyunlara ait. Yapılan satışların %79'u dijital satışlar.

https://www.gematsu.com/2021/04/ps5-shipments-top-7-8-million-ps4-tops-115-9-million

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