Popüler HBO dizileri artık Netflix’e geliyor

Tam Boyutta Gör Netflix ve Warner Bros Discovery, belirli HBO dizilerini Netflix'in platformunda yayınlamaya başlamak için bir anlaşmaya vardı. HBO'da 2016-2021 yılları arasında yayınlanan Insecure'un beş sezonunun tamamı artık Netflix’te mevcut ve diğer yapımlar da yolda.

HBO dizileri Netflix'e geliyor

Warner Bros Discovery, bazı orijinal dizilerini Netflix'e lisanslamak için görüşmeler yaptığı ilk olarak 20 Haziran'da bildirilmişti. Yayıncı kuruluş ayrıca "Band of Brothers", "The Pacific", "Six Feet Under" ve "Ballers"ın da ileri bir tarihte Netflix’e geleceğini doğruladı. Şu anda Hulu'da da yayınlanan "True Blood", ABD dışındaki Netflix abonelerine sunulacak. Tüm diziler Max (eski adıyla HBO Max) üzerinden de izlenebilecek.

Listede bazı klasik HBO dizileri yer alıyor ancak kanalın Game of Thrones ve Succession gibi son döneme damga vuran dizileri ya da The Sopranos veya The Wire gibi geçmişteki en büyük dizileri şimdilik yer almıyor. Öte yandan Warner Bros Discovery, görünüşe göre HBO yapımlarını artık diğer platformlara da sağlama konusuna sıcak bakıyor. Firma, lisanslama yoluyla orijinal içeriklerini dünyanın dört bir yanına ulaştırarak ciddi bir miktarda gelir elde etmeyi umuyor.

Artık Warner Bros Discovery, Netflix'in platformunda milyonlarca yeni izleyiciye ulaşacağı şüphesiz olan "Insecure" gibi diziler için mevcut lisans fırsatlarını geri çevirmeyi göze almayacaktır. Bununla birlikte, Netflix’e gelecek olan diğer HBO dizilerinin ne zaman yayınlanacağı ya da ne kadar süreyle yayında kalacağı şimdilik belirsiz.

