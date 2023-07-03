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    RTÜK, dijital platformlara yönelik sert açıklamalarda bulundu

    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yapılan bir duyuruda Netflix, Disney, Amazon, BluTV vb. dijital platformlara yönelik sert tonda bir “uyarı” yapıldı.
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    RTÜK, dijital platformlara yönelik sert açıklamalarda bulundu Tam Boyutta Gör
    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), kısa bir süre önce yaptığı bir duyuru ile kırmızı çizgilerini paylaştı. RTÜK, internet tabanlı dijital platformlarda son zamanlarda fazlaca yayıncılık ilkeleri ihlali yapıldığını belirterek yapıcı uyarılara riayet edilmemesi durumunda en ağır müeyyidelerin uygulanacağı ifade edildi. Kurum, açıklamasında herhangi bir platformdan doğrudan bahsetmedi ancak açıklamaların hedefinde  Netflix, Disney, Amazon, BluTV vb. platformların olduğu anlaşılıyor.

    RTÜK’ten dijital platformlara uyarı

    RTÜK, yaptığı açıklamada içerik denetimlerine hız verildiğini söylerken son dönemde bu platformlara ilişkin çokça şikâyet alındığını belirtti. RTÜK, Alo 178, CİMER gibi mecralar üzerinden fazlaca vatandaş bildirimi aldıklarını aktardı.

    RTÜK’ün kırmızı çizgilerine yer verildiği duyuruda Kurul’un “terör ve terör propagandasına, çocuk ve gençlerin ruhsal ve fiziksel gelişimlerine olumsuz etki edebilecek içeriklere, kadın ve çocuk istismarına, aile kurumuna halel getirecek zararlı yayın içeriklerine ve madde bağımlılığına” asla müsaade etmeyeceğinin altı çizildi.

    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verdi: “Aile kurumumuzu incitici, manevi ve kültürel değerlerimize saldıran,toplumsal sağlığı tehdit eden sapkın ilişkiler içeren, mizah programlarında dini değerlerimize hakaret eden, devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk aleyhinde yapılan yayınlar kabul edilemez”

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 1 hafta önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 1 hafta önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, rtük ve
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