RTÜK, dijital platformlara yönelik sert açıklamalarda bulundu

RTÜK’ten dijital platformlara uyarı
RTÜK, yaptığı açıklamada içerik denetimlerine hız verildiğini söylerken son dönemde bu platformlara ilişkin çokça şikâyet alındığını belirtti. RTÜK, Alo 178, CİMER gibi mecralar üzerinden fazlaca vatandaş bildirimi aldıklarını aktardı.
RTÜK’ün kırmızı çizgilerine yer verildiği duyuruda Kurul’un “terör ve terör propagandasına, çocuk ve gençlerin ruhsal ve fiziksel gelişimlerine olumsuz etki edebilecek içeriklere, kadın ve çocuk istismarına, aile kurumuna halel getirecek zararlı yayın içeriklerine ve madde bağımlılığına” asla müsaade etmeyeceğinin altı çizildi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verdi: “Aile kurumumuzu incitici, manevi ve kültürel değerlerimize saldıran,toplumsal sağlığı tehdit eden sapkın ilişkiler içeren, mizah programlarında dini değerlerimize hakaret eden, devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk aleyhinde yapılan yayınlar kabul edilemez”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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