Dünyanın en verimli güneş PVT paneli geliştirildi: Verim yüzde 80’e ulaştı!

Sunmaxx PVT ve Oxford PV tarafından geliştirilen Solar Hammer modülünün yüzde 26,6 elektriksel ve yüzde 53,4 termal verimlilik ile toplamda yüzde 80 genel verimlilikle birlikte rekor kırdığını söylüyor. Bu verimlilik oranının Fraunhofer ISE tarafından onaylandığını da belirtelim. Bu arada 6cm x 10cm M6 hücreli modülün elektrik gücü 433W.
Verimlilikteki başarının yanı sıra hem hücreler hem de modüller Almanya'da üretildiği için bunun Avrupa’nın rekabet gücünü artıracağı söyleniyor. Yapılan açıklamaya göre teknoloji önümüzdeki 12 ila 18 ay içinde ticarileştirilecek. Sunmaxx, modüllerin Almanya, İsviçre ve Avusturya'da satışa sunulacağını ve dünya çapında dağıtım için ortaklar aradıklarını da söylüyor.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.