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    Dünyanın en verimli güneş PVT paneli geliştirildi: Verim yüzde 80’e ulaştı!

    Sunmaxx PVT ve Oxford PV, bir fotovoltaik-termal (PVT) güneş paneli olan Solar Hammer’ı tanıttı. Yeni modül, yüzde 80’e ulaşan verimlilik ile bir dünya rekoru kırıyor.
    Dünyanın en verimli güneş PVT paneli geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Fotovoltaik-termal güneş modüllerinin önde gelen üreticisi Sunmaxx PVT ve yüksek verimli tandem güneş hücreleri üreticisi Oxford PV, bugüne kadarki en verimli güneş PVT modülü olan Solar Hammer’ı piyasaya sürüyor. Şirketler ilk defa perovskit-on-silikon tandem güneş hücrelerinin bir fotovoltaik termal modülde kullanıldığının da altını çiziyor. Bu sayede ise çok yüksek bir dönüşüm verimliliği elde ediliyor.

    Toplam verim yüzde 80

    Dünyanın en verimli güneş PVT paneli geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Bilmeyenler için, açılımı fotovoltaik termal (PV/T) olan güneş PVT modülleri, geleneksel güneş panellerinden farklı olarak güneş enerjisinden hem elektrik hem de ısı elde etmeyi mümkün kılıyor. Normalde güneş panelleri, güneş ışığını elektrik enerjisine dönüştürürken ısı açığa çıkarır. Bu açığa çıkan ısı, panelin verimini düşürür. PVT teknolojisi ise bu açığa çıkan ısıyı faydalı hale getirerek bir sıvıyı (genelde su veya hava) ısıtmak için kullanıyor. Bu sayede PVT sistemleri, sadece elektrik üretmeyen aynı zamanda binaların ısıtma ve sıcak su ihtiyaçlarını da karşılayabilen hibrit bir çözüm haline geliyor.

    Sunmaxx PVT ve Oxford PV tarafından geliştirilen Solar Hammer modülünün yüzde 26,6 elektriksel ve yüzde 53,4 termal verimlilik ile toplamda yüzde 80 genel verimlilikle birlikte rekor kırdığını söylüyor. Bu verimlilik oranının Fraunhofer ISE tarafından onaylandığını da belirtelim. Bu arada 6cm x 10cm M6 hücreli modülün elektrik gücü 433W.

    Verimlilikteki başarının yanı sıra hem hücreler hem de modüller Almanya'da üretildiği için bunun Avrupa’nın rekabet gücünü artıracağı söyleniyor. Yapılan açıklamaya göre teknoloji önümüzdeki 12 ila 18 ay içinde ticarileştirilecek. Sunmaxx, modüllerin Almanya, İsviçre ve Avusturya'da satışa sunulacağını ve dünya çapında dağıtım için ortaklar aradıklarını da söylüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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