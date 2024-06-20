Dünyanın en verimli güneş PVT paneli geliştirildi: Verim yüzde 80’e ulaştı!

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Tam Boyutta Gör Fotovoltaik-termal güneş modüllerinin önde gelen üreticisi Sunmaxx PVT ve yüksek verimli tandem güneş hücreleri üreticisi Oxford PV, bugüne kadarki en verimli güneş PVT modülü olan Solar Hammer’ı piyasaya sürüyor. Şirketler ilk defa perovskit-on-silikon tandem güneş hücrelerinin bir fotovoltaik termal modülde kullanıldığının da altını çiziyor. Bu sayede ise çok yüksek bir dönüşüm verimliliği elde ediliyor.

Toplam verim yüzde 80

Tam Boyutta Gör Bilmeyenler için, açılımı fotovoltaik termal (PV/T) olan güneş PVT modülleri, geleneksel güneş panellerinden farklı olarak güneş enerjisinden hem elektrik hem de ısı elde etmeyi mümkün kılıyor. Normalde güneş panelleri, güneş ışığını elektrik enerjisine dönüştürürken ısı açığa çıkarır. Bu açığa çıkan ısı, panelin verimini düşürür. PVT teknolojisi ise bu açığa çıkan ısıyı faydalı hale getirerek bir sıvıyı (genelde su veya hava) ısıtmak için kullanıyor. Bu sayede PVT sistemleri, sadece elektrik üretmeyen aynı zamanda binaların ısıtma ve sıcak su ihtiyaçlarını da karşılayabilen hibrit bir çözüm haline geliyor.

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Sunmaxx PVT ve Oxford PV tarafından geliştirilen Solar Hammer modülünün yüzde 26,6 elektriksel ve yüzde 53,4 termal verimlilik ile toplamda yüzde 80 genel verimlilikle birlikte rekor kırdığını söylüyor. Bu verimlilik oranının Fraunhofer ISE tarafından onaylandığını da belirtelim. Bu arada 6cm x 10cm M6 hücreli modülün elektrik gücü 433W.

Verimlilikteki başarının yanı sıra hem hücreler hem de modüller Almanya'da üretildiği için bunun Avrupa’nın rekabet gücünü artıracağı söyleniyor. Yapılan açıklamaya göre teknoloji önümüzdeki 12 ila 18 ay içinde ticarileştirilecek. Sunmaxx, modüllerin Almanya, İsviçre ve Avusturya'da satışa sunulacağını ve dünya çapında dağıtım için ortaklar aradıklarını da söylüyor.

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