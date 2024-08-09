Türkiye’nin güneş enerjisinde kurulu gücü 16 bin megavatı geçti

Güneş'te 16 bin megavat
Güneş enerjisinde kurulu güç 78 şehre yayılan santrallerden oluşurken, 35 ilde 111 megavatlık kapasitenin üzerinde güneş santrali bulunuyor. Türkiye'nin güneş enerjisi yolculuğu, 2014 yılında yalnızca 40 megavat olan kurulu gücün 10 yılda 16 bin megavatı aşmasıyla güçlü bir şekilde ilerliyor ancak bu büyük gelişim bile hedeflere ulaşmak için yeterli değil. Zira Türkiye son 13 yılın en düşük rüzgar kurulumunu gerçekleştirerek güneş dışı kaynaklarda zayıf performans gösteriyor. Bununla birlikte elektrik üretiminde kömür kullanımı da endişe verici şekilde artıyor.
Bu arada 9 Ağustos gününe ait günlük elektrik üretim miktarına baktığımızda toplam üretimin 44.769 MWh olduğunu görüyoruz. Bunun yüzde 53'ü termik santrallerden gelirken yüzde 24'ü güneş enerjisinden geliyor. Hidrolik kaynaklar yüzde 11 ile üretimde üçüncü sırada yer alırken onu yüzde 8 ile rüzgar ve yüzde 3 ile diğer kaynaklar takip ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.