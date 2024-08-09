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    Türkiye’nin güneş enerjisinde kurulu gücü 16 bin megavatı geçti

    Türkiye’nin yenilenebilir enerji yatırımları devam ediyor. Türkiye Elektrik Anonim Şirketinden (TEİAŞ) verilerine göre Türkiye’nin güneş enerjisinde kurulu gücü 16 bin megavatı geçmiş durumda.
    Türkiye, güneş enerjisinde 16 bin megavatı geçti Tam Boyutta Gör
    Yenilenebilir enerji kaynakları, özellikle güneş ve rüzgar enerjisi, sürdürülebilir bir gelecek için hayati öneme sahip. Bu kaynaklar, temiz enerjinin yanı sıra enerji bağımsızlığını artırarak ülkelerin dışa bağımlılığını azaltmada ve uzun vadede ekonomik istikrarda fayda sağlıyor. Türkiye'nin güneş enerjisi kapasitesindeki artış da bu nedenle ülkenin enerji stratejisinde kritik öneme sahip. Son verilere göre Türkiye’nin güneş enerjisinde kurulu gücü 16 bin megavatı geçmiş durumda.

    Güneş'te 16 bin megavat 

    Türkiye, güneş enerjisinde 16 bin megavatı geçti Tam Boyutta Gör
    Türkiye'nin güneş enerjisi kapasitesinin Ağustos ayı itibarıyla önemli bir eşiği aşarak 16 bin megavatı geçtiği bildirildi. Türkiye Elektrik Anonim Şirketinden (TEİAŞ) elde edilen verilere göre ülkenin elektrik kurulu gücü 111 bin 463 megavata ulaştı. Güneş enerjisi kapasitesi ise 16 bin 4 megavat olarak kaydedildi. Böylelikle güneş enerjisinin toplam kurulu güç içindeki payı yüzde 14 olarak kayıtlara geçti.

    Güneş enerjisinde kurulu güç 78 şehre yayılan santrallerden oluşurken, 35 ilde 111 megavatlık kapasitenin üzerinde güneş santrali bulunuyor. Türkiye'nin güneş enerjisi yolculuğu, 2014 yılında yalnızca 40 megavat olan kurulu gücün 10 yılda 16 bin megavatı aşmasıyla güçlü bir şekilde ilerliyor ancak bu büyük gelişim bile hedeflere ulaşmak için yeterli değil. Zira Türkiye son 13 yılın en düşük rüzgar kurulumunu gerçekleştirerek güneş dışı kaynaklarda zayıf performans gösteriyor. Bununla birlikte elektrik üretiminde kömür kullanımı da endişe verici şekilde artıyor.

    Bu arada 9 Ağustos gününe ait günlük elektrik üretim miktarına baktığımızda toplam üretimin 44.769 MWh olduğunu görüyoruz. Bunun yüzde 53'ü termik santrallerden gelirken yüzde 24'ü güneş enerjisinden geliyor. Hidrolik kaynaklar yüzde 11 ile üretimde üçüncü sırada yer alırken onu yüzde 8 ile rüzgar ve yüzde 3 ile diğer kaynaklar takip ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 4 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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