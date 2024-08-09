Türkiye’nin güneş enerjisinde kurulu gücü 16 bin megavatı geçti

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Tam Boyutta Gör Yenilenebilir enerji kaynakları, özellikle güneş ve rüzgar enerjisi, sürdürülebilir bir gelecek için hayati öneme sahip. Bu kaynaklar, temiz enerjinin yanı sıra enerji bağımsızlığını artırarak ülkelerin dışa bağımlılığını azaltmada ve uzun vadede ekonomik istikrarda fayda sağlıyor. Türkiye'nin güneş enerjisi kapasitesindeki artış da bu nedenle ülkenin enerji stratejisinde kritik öneme sahip. Son verilere göre Türkiye’nin güneş enerjisinde kurulu gücü 16 bin megavatı geçmiş durumda.

Güneş'te 16 bin megavat

Tam Boyutta Gör Türkiye'nin güneş enerjisi kapasitesinin Ağustos ayı itibarıyla önemli bir eşiği aşarak 16 bin megavatı geçtiği bildirildi. Türkiye Elektrik Anonim Şirketinden (TEİAŞ) elde edilen verilere göre ülkenin elektrik kurulu gücü 111 bin 463 megavata ulaştı. Güneş enerjisi kapasitesi ise 16 bin 4 megavat olarak kaydedildi. Böylelikle güneş enerjisinin toplam kurulu güç içindeki payı yüzde 14 olarak kayıtlara geçti.

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Güneş enerjisinde kurulu güç 78 şehre yayılan santrallerden oluşurken, 35 ilde 111 megavatlık kapasitenin üzerinde güneş santrali bulunuyor. Türkiye'nin güneş enerjisi yolculuğu, 2014 yılında yalnızca 40 megavat olan kurulu gücün 10 yılda 16 bin megavatı aşmasıyla güçlü bir şekilde ilerliyor ancak bu büyük gelişim bile hedeflere ulaşmak için yeterli değil. Zira Türkiye son 13 yılın en düşük rüzgar kurulumunu gerçekleştirerek güneş dışı kaynaklarda zayıf performans gösteriyor. Bununla birlikte elektrik üretiminde kömür kullanımı da endişe verici şekilde artıyor.

Bu arada 9 Ağustos gününe ait günlük elektrik üretim miktarına baktığımızda toplam üretimin 44.769 MWh olduğunu görüyoruz. Bunun yüzde 53'ü termik santrallerden gelirken yüzde 24'ü güneş enerjisinden geliyor. Hidrolik kaynaklar yüzde 11 ile üretimde üçüncü sırada yer alırken onu yüzde 8 ile rüzgar ve yüzde 3 ile diğer kaynaklar takip ediyor.

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Türkiye, güneş enerjisinde 16 bin megavatı geçti