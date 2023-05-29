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    Titreşimsiz ekranlı Honor 90 Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Honor 90 ve 90 Pro, Çin’de resmî olarak tanıtıldı. Honor 80 serisinin halefi, yeni tasarım ve kavisli OLED ekranla geliyor. İşte Honor 90 Pro özellikleri ve fiyatı:
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    honor 90 pro özellikleri Tam Boyutta Gör
    Honor 90 serisi, selefi gibi şık gövdeye sahip yeni bir tasarıma sahip. İki oval kamera modülüyle selefinden ayrılıyor. Honor, çift halka tasarım olarak adlandırdığı bu modüllerde lüks mücevherlerde görülen özel tasarım ve işçilikten esinlenildiğini söylüyor. Arkada metalik çerçeveli cam gövde, tasarımda dikkat çeken diğer nokta. Telefon, 192 g ağırlığında, 8.1mm inceliğinde.

    Honor 90 Pro, 6.78 inç, 1.5K+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 1600nit parlaklık sunan 6.78 inç kavisli ekrana sahip. Telefonun ekran gövde oranı %94.4. Önceki nesilde olduğu gibi, delik çentikli ekran iki kamera barındırıyor. Yeni dört kavisli ekran, doğal ışığı simüle ederek göz yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olan Circadian Night Display teknolojisini içeriyor.

    Honor 90 Pro, yeni bir işlemci ile gelmiyor; Honor 80 Pro’da bulunan Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemciyle donatılmış. Telefonun en üst modeli 16GB RAM 512GB RAM içeriyor. Telefon, 100w hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh bataryadan güç alıyor.

    Telefon, arkada f/1.9 diyafram açılığına sahip Samsung HP3 sensör, 2.5x optik yakınlaştırma yapabilen f/2.4 diyafram açılığına sahip 32MP telefoto kamera, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 12MP ultra geniş açılı lensten oluşan üçlü kamera kurulumu ile geliyor. Önde 50MP ana kamera, 2MP derinlik sensörü bulunuyor.

    Honor 90 Pro fiyatı

    Honor 90 Pro, gümüş, mavi, yeşil ve siyah renk seçenekleriyle geliyor. Bellek ve depolama alanına göre Honor 90 fiyatları şu şekilde:

    • 12GB + 256GB: 466 dolar
    • 16GB + 256GB: 508 dolar
    • 16GB + 512GB: 550 dolar

    Honor 90 Pro özellikleri

    • Ekran: 6.78 inç, 1224x2700, 1600nit, 120Hz, OLED
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4nm)
    • Bellek: 12GB / 16GB RAM
    • Depolama: 256GB / 512GB
    • Arka kamera: 200MP f/1.9 + 32MP f/2.4 + 12MP f/2.2
    • Ön kamera: 50MP f/2.4 + 2MP f/2.4
    • Batarya: 5000 mAh, 100w hızlı şarj
    • İşletim sistemi: Android 13, MagicOS 7.1
    • Boyut ve ağırlık: 163.8 x 74.9 x 8.1mm, 192g
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    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)

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