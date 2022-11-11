Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    DH Forum üyeleri TurkNet'in soru cevap etkinliği için TurkNet yetkilileriyle bir araya geldi

    Geçtiğimiz günlerde düzenlenen TurkNet Giga Buluşmaları kapsamında; Donanım Haber Forum kullanıcıları ve TurkNet ekibi, TurkNet ofisinde bir araya geldi.                   
    Oy Ver
    DH Forum üyeleri Turknet ile buluştu Tam Boyutta Gör
    Özellikle son birkaç yıldır adından sıkça bahsettiren ve sektöre getirdiği yeniliklirle konuşulan TurkNet geçtiğimiz hafta güzel bir ilke imza attı. TurkNet Giga Buluşmaları adı altında başlatmış olduğu etkinlikte DonanımHaber Forum üyelerini bir araya getirdi ve TurkNet ile ilgili bir soru-cevap etkinliği yaptı.

    TurkNet Giga Buluşmaları

    TurkNet'in en çok konuşulduğu platformlardan biri olan DonanımHaber Forum üzerinden bir konu açılarak etkinliğe katılmak isteyen ilk 8 kişi TurkNet ofisine davet edildi. DonanımHaber'i temsilen ben de bu etkinliğe katıldım. Etkinlikte önce kısa bir sunum yapıldı ve ardından direkt soru-cevap kısmına geçildi. Sorular cevaplanırken TurkNet tarafında farklı uzmanlıkları bulunan çalışanlar vardı ve bu sayede her soru, yetkilisi tarafından cevaplanabildi. 

    İnternet ve bilgisayar teknolojisine dair her şeyin konuşulduğu buluşmada TurkNet; internet kullanıcılarının yaşadığı sorunlar ile ilgili birinci ağızdan geri dönüşler ve iç görüler elde ederek kendisine notlar çıkardı.

    İnternet kullanıcılarının yaşadığı problemleri her zaman göz önünde bulundurarak adım atan ve buna göre hizmetini geliştiren internet servis sağlayıcısı, birincisini Donanım Haber’in teknoloji tutkunu forum kullanıcıları ile gerçekleştirdiği TurkNet Giga Buluşmaları’nı farklı alanlardaki kullanıcılarla da gerçekleştirerek kullanıcıların deneyimlerini hızla geliştirmeyi hedefliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yapay zekayı kandıran kazak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi POCO M4 Pro
    Xiaomi POCO M4 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Travelmate TMP414-51
    Acer Travelmate TMP414-51
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız