DH Forum üyeleri TurkNet'in soru cevap etkinliği için TurkNet yetkilileriyle bir araya geldi

Tam Boyutta Gör Özellikle son birkaç yıldır adından sıkça bahsettiren ve sektöre getirdiği yeniliklirle konuşulan TurkNet geçtiğimiz hafta güzel bir ilke imza attı. TurkNet Giga Buluşmaları adı altında başlatmış olduğu etkinlikte DonanımHaber Forum üyelerini bir araya getirdi ve TurkNet ile ilgili bir soru-cevap etkinliği yaptı.

TurkNet Giga Buluşmaları

TurkNet'in en çok konuşulduğu platformlardan biri olan DonanımHaber Forum üzerinden bir konu açılarak etkinliğe katılmak isteyen ilk 8 kişi TurkNet ofisine davet edildi. DonanımHaber'i temsilen ben de bu etkinliğe katıldım. Etkinlikte önce kısa bir sunum yapıldı ve ardından direkt soru-cevap kısmına geçildi. Sorular cevaplanırken TurkNet tarafında farklı uzmanlıkları bulunan çalışanlar vardı ve bu sayede her soru, yetkilisi tarafından cevaplanabildi.

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İnternet ve bilgisayar teknolojisine dair her şeyin konuşulduğu buluşmada TurkNet; internet kullanıcılarının yaşadığı sorunlar ile ilgili birinci ağızdan geri dönüşler ve iç görüler elde ederek kendisine notlar çıkardı.

İnternet kullanıcılarının yaşadığı problemleri her zaman göz önünde bulundurarak adım atan ve buna göre hizmetini geliştiren internet servis sağlayıcısı, birincisini Donanım Haber’in teknoloji tutkunu forum kullanıcıları ile gerçekleştirdiği TurkNet Giga Buluşmaları’nı farklı alanlardaki kullanıcılarla da gerçekleştirerek kullanıcıların deneyimlerini hızla geliştirmeyi hedefliyor.

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