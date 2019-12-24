DH okurları yılın en iyi orta-üst seviye akıllı telefonunu seçiyor [Anket]

Değişen pazar koşullarıyla birlikte üst seviye ile orta seviye arasına konuşlanan yeni bir segment ortaya çıktı. Orta-üst segment adı verilen bu aralık, tüketiciler için oldukça iyi seçenekler sunuyor. Peki 2019 yılında duyurulan telefonlar arasında orta-üst segmente konuşlanan en iyi telefon hangisi? Gelin yılın en iyi orta-üst seviye telefonuna hep birlikte karar verelim.
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Hemen aşağıda yer alan ankette oy kullanarak sizin için en iyisi olduğunu düşündüğünüz akıllı telefona karar verebilirsiniz. Sizin seçiminiz olan cihaz listede yoksa yorumlarınızda belirterek listeye girmesini de sağlamanız mümkün.
Yılın en iyi orta-üst seviye telefonu hangisi? Oy Ver 360 kişi oy verdi. Sonuçları Göster
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|Yılın en iyi üst seviye akıllı telefonu için de aşağıdaki linkten oy kullanabilirsiniz. DH okurları yılın en iyi üst seviye akıllı telefonunu seçiyor...
DH okurları yılın en iyi üst seviye akıllı telefonunu seçiyor [Anket]
Yılın en iyi üst seviye akıllı telefonunu belirlemek için:
DH okurları yılın en iyi üst seviye akıllı telefonunu seçiyor [Anket]
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