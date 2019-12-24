DH okurları yılın en iyi orta-üst seviye akıllı telefonunu seçiyor [Anket]

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Değişen pazar koşullarıyla birlikte üst seviye ile orta seviye arasına konuşlanan yeni bir segment ortaya çıktı. Orta-üst segment adı verilen bu aralık, tüketiciler için oldukça iyi seçenekler sunuyor. Peki 2019 yılında duyurulan telefonlar arasında orta-üst segmente konuşlanan en iyi telefon hangisi? Gelin yılın en iyi orta-üst seviye telefonuna hep birlikte karar verelim.

Ayrıca Bkz. "DH okurları yılın en iyi üst seviye akıllı telefonunu seçiyor [Anket]"

Hemen aşağıda yer alan ankette oy kullanarak sizin için en iyisi olduğunu düşündüğünüz akıllı telefona karar verebilirsiniz. Sizin seçiminiz olan cihaz listede yoksa yorumlarınızda belirterek listeye girmesini de sağlamanız mümkün.

Yılın en iyi orta-üst seviye telefonu hangisi? Samsung Galaxy S10e Oppo Reno 2 Xiaomi Mi Note 10 iPhone 11 Huawei P30 OnePlus 7T Oy Ver 360 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Yılın en iyi orta-üst seviye telefonu hangisi? Samsung Galaxy S10e Oppo Reno 2 Xiaomi Mi Note 10 iPhone 11 Huawei P30 OnePlus 7T Anket Sonlandı 360 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Yılın en iyi orta-üst seviye telefonu hangisi? 18% Samsung Galaxy S10e 64 oy 5% Oppo Reno 2 17 oy 28% Xiaomi Mi Note 10 99 oy 28% iPhone 11 100 oy 9% Huawei P30 31 oy 14% OnePlus 7T 49 oy 360 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön

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