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    DH okurları yılın en iyi orta-üst seviye akıllı telefonunu seçiyor [Anket]

    DH okurları, yılın en iyi ürünlerini seçmeye devam ediyor. Yılın en iyi en iyi üst seviye akıllı telefonundan sonra şimdi de sıra yılın en iyi orta-üst seviye telefonu belirlemeye geldi.
    1 sa.
    919
    40
    13
    iPhone
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    DH okurları yılın en iyi orta-üst seviye akıllı telefonunu seçiyor [Anket]
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    Değişen pazar koşullarıyla birlikte üst seviye ile orta seviye arasına konuşlanan yeni bir segment ortaya çıktı. Orta-üst segment adı verilen bu aralık, tüketiciler için oldukça iyi seçenekler sunuyor. Peki 2019 yılında duyurulan telefonlar arasında orta-üst segmente konuşlanan en iyi telefon hangisi? Gelin yılın en iyi orta-üst seviye telefonuna hep birlikte karar verelim. 

    Ayrıca Bkz. "DH okurları yılın en iyi üst seviye akıllı telefonunu seçiyor [Anket]"

    Hemen aşağıda yer alan ankette oy kullanarak sizin için en iyisi olduğunu düşündüğünüz akıllı telefona karar verebilirsiniz. Sizin seçiminiz olan cihaz listede yoksa yorumlarınızda belirterek listeye girmesini de sağlamanız mümkün. 

    Yılın en iyi orta-üst seviye telefonu hangisi? Oy Ver 360 kişi oy verdi. Sonuçları Göster

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    Editörün Seçimi Yorum
    Yılın en iyi üst seviye akıllı telefonu için de aşağıdaki linkten oy kullanabilirsiniz. DH okurları yılın en iyi üst seviye akıllı telefonunu seçiyor...
    Yorumu gör »     antoffensive
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Ussuz 1 sa. en beğenilen
    720p plus ekranıyla iphone 11 anca giriş seviyesi kategorisinde ankete girebilir
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    muroooo19 48 dk. MrKattchup
    O fiyata 10 yıl götürmeli. Onun yarışı fiyata 5 sene götürüyor zaten telefonlar.
    1 Yanıt Yanıtla
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    MrKattchup 5 dk. muroooo19
    5 sene nere götürüyor ya allahını seversen özellikle orta ve alt segment android yerlerde sürünüyor az yüklü 2 sene kullanınca ayrıca o para dediğin 700 dolar ki indirim döneminde 600 bile görüyor.
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    MrKattchup 1 sa.
    Üst seviyede nasıl Mate30 dolu dediysem orta-üst de de iPhone 11 bence bu senenin açık ara kralı sunduğu donanım o fiyata ciddi iyi 5 sene teklemeden götürür.
    1 Yanıt Yanıtla
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    esmerbuyucu 1 sa.
    iPhone 11 performansı ve kamerasıyla öne çıkmış, iPhone 11'e bastım.
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    napolyon94 1 sa.
    S10e bu yilin en optimumuydu.
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    Whippoorwill 1 sa. Ussuz
    Sadece sayılara bakmamanızı tavsiye ederim.
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    Ussuz 1 sa. en beğenilen
    720p plus ekranıyla iphone 11 anca giriş seviyesi kategorisinde ankete girebilir
    2 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    HeavenForce77 6 dk. Ussuz
    Savunduğumdan değil kısa bir dönemde olsa iphone 11 kullanmış biri olarak hiç elinize alıp kullandınızmı . Bence birşeye çamur atmadan önce tecrübe etmek daha iyidir .
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    antoffensive 1 sa. editörün seçimi
    Yılın en iyi üst seviye akıllı telefonu için de aşağıdaki linkten oy kullanabilirsiniz.

    DH okurları yılın en iyi üst seviye akıllı telefonunu seçiyor [Anket]
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    orientem 1 sa.
    Telefon seçimleri saçma olmuş. Oneplus 7t iPhone 11'den çok daha ucuz bir cihaz. iPhone 11 ile aynı fiyat seviyesinde olan versiyonu Oneplus 7t Pro. Türkiye'de olsaydı da iPhone 11 yerine tavsiye edilebilirdi. Fiyatı düşünmeyip dümdüz bakarsak iPhone 11 tokatlar hepsini.
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    ssbrutality 1 sa.
    meizu 16T yi ne ara kaybettiniz listeden?
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    antoffensive 1 sa. ssbrutality
    Meizu 16T, sahip olduğu özellikleriyle "yılın en iyi üst seviye akıllı telefonu" listemizde yer almaktadır.

    Yılın en iyi üst seviye akıllı telefonunu belirlemek için:

    DH okurları yılın en iyi üst seviye akıllı telefonunu seçiyor [Anket]
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    al-ozaria 1 sa.
    Çarşaf gibi telefon sevmeyen herkes Samsung S10e diyecektir. Çünkü 14 cm'lik telefona %85 ekran gövde oranı ile o kadar özelliği randımanlı şekilde sığdırıp, minimal bir telefonda optimum özellikler sunmak her babayiğidin harcı değil.
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