Huawei P30’a merhaba deyin! İşte P30 özellikleri

Huawei P30 modeli bugün gerçekleşen etkinlik ile birlikte tanıtıldı. P30 Pro'nun da duyurulmasıyla meraklı bekleyiş tam anlamıyla son buldu. Serinin ana modeli olarak tanımlayabileceğimiz P30, tepe model P30 Pro’ya kıyasla bazı noktalarda farklara sahip olsa da hala oldukça iddialı.

Tasarım ve Ekran

Huawei P30, 6.1 inç boyutunda OLED ekran ile birlikte geliyor. 1080 x 2340 piksel çözünürlüğündeki bu ekranın üst kısmında ailenin diğer iki üyesinde olduğu gibi su damlası çentik tasarımlı ön kamera bulunuyor. Ayrıca ekran üzerinden parmak izi sensörü ile kilit açma özelliğinin de sunduğunu belirtelim. Arka tarafa geçtiğimizde ise yine serinin diğer modelleri ile benzer bir tasarım anlayışı bizleri karşılıyor. Işığa göre renk geçişi sunan arka kapağın sol üst tarafında üçlü arka kamera mevcut. Arka kapak üzerinde Huawei logosu haricinde herhangi başka bir şey mevcut değil. Huawei P30, IP68 sertifikasıyla birlikte de su ve toza karşı dayanıklılık sunuyor. Cihazın ağırlığı 165 gram.

Performans ve Batarya

Huawei P30 Pro modelinde olduğu gibi P30’da da Huawei üretimi Kirin 980 yonga seti bulunuyor. Bu yonga setine 6 GB RAM eşlik ediyor. Depolama kapasitesi ise 128 GB olarak belirtildi. Android 9 Pie işletim sistemi üzerine kurulu EMUI 9.1 arayüzü ile gelen P30 modeli özel yapay zeka yazılımları ile performans noktasında ek çözümler sunuyor. 3650 mAh batarya kapasiteli akıllı telefonu kutusundan çıkan hızlı şarj adaptörü ile 22.5W şarj desteği bulunması da önemli özelliklerinden bir diğeri.

Kamera ve diğer özellikler

P30 modelinin P30 Pro ile ayrıştığı önemli bir diğer nokta ise kamera kısmı. P30 Pro’da bulunan 3D ToF sensör P30’da yer almıyor. Ayrıca 10x optik yakınlaştırma değeri de 5x’e iniyor. P30’un ana kamera sensörü 40 MP çözünürlüğünde ve f/1.8 diyafram aralığına sahip. Üç arka kameralı cihazın yardımcı kameralarında ilki 16 MP çözünürlüğündeki geniş açı sensörü. İkinci kamera ise 8 MP çözünürlüğünde ve telefoto görevini üstleniyor. Bu kamera ile 3x optik yakınlaştırma ve 5x hibrit yakınlaştırma yapmanıza imkan tanınıyor. Bu değer dijital yakınlaştırma ile 30x'e yükselebiliyor. P30 Pro’nun daha önde olduğu diğer konular, 40 MP sensörün f/1.6 diyafram aralığı ile gelmesi, 20 MP geniş açı sensöre sahip olması vb. şeklinde sıralanmaya devam edebiliyor. Kısacası P30 modelinin P30 Pro’ya göre özellikle arka kamera konfigürasyonu konusunda büyük farklılıklara sahip olduğu söylenebilir.

Ayrıca Bkz.

"Huawei P30 Pro tanıtıldı! Huawei P30 Pro özellikleri"

Etkinlik sırasında en çok üzerinde durulan konulardan biri P30 modellerinin düşük ışık performansları oldu. iPhone XS Max ve Galaxy S10 Plus'la yapılan karşılaştırmalarda bu iki telefon neredeyse karanlık fotoğraflar çekerken özellikle P30 Pro'nun gece fotoğraflı oldukça etkileyici gözüküyor.

Firmanın belirttiğine göre 32 MP ön kamera sayesinde hem normal koşullarda hem de düşük ışıkta çok daha iyi sonuçlar alabileceksiniz. Ayrıca ön kameraya eklenen HDR+ ve yapay zeka teknolojileri de fotoğraf çekimlerinde yardımcınız konumunda yer alıyor. Huawei P30 modelinin diğer özelliklerini, 3.5 mm kulaklık girişi, Wi-Fi 802.11ac, yüz tanıma ile kilit açma, Bluetooth 5.0, HDR10 ekran vb. şeklinde aktarabiliriz. Özellikle P30 Pro modelinde 3.5 mm kulaklık çıkışı olmadığını düşündüğümüzde P30’un bu desteğe sahip olması oldukça önemli.

Fiyatlandırma ve renk seçenekleri

Huawei P30, beş farklı renk seçeneği ile geliyor. Bunlar Siyah, Beyaz, Gece Yarısı Mavisi, Gün doğumu ve Nefes kesici kristal olarak isimlendirildi. 6 GB RAM ve 128 GB depolama kapasiteli Huawei P30 modeli 799 Euro fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Firma cihazların bugün itibariyle ulaşılabilir olacağını da belirtti.

Huawei P30 özellikleri

Ekran: 6.1 inç, 2340x1080 (Full HD+) ekran

6.1 inç, 2340x1080 (Full HD+) ekran İşlemci: Hislicon Kirin 980

Hislicon Kirin 980 Boyut ve ağırlık: ?, 165 gram

?, 165 gram RAM: 6 GB

6 GB Arka kamera: 40 MP (f/1.8) + 16 MP (geniş açı, f/2.2) + 8 MP (telefoto 3x optik 5x hibrit zoom)

40 MP (f/1.8) + 16 MP (geniş açı, f/2.2) + 8 MP (telefoto 3x optik 5x hibrit zoom) Ön kamera: 32 MP

32 MP Depolama: 128GB

128GB Batarya: 3650 mAh

3650 mAh İşletim sistemi: Android 9 Pie (EMUI 9.1)

Android 9 Pie (EMUI 9.1) Diğer: Parmak izi (ekran üzerinden), 3.5 mm kulaklık girişi, 21.5W hızlı şarj, Bluetooth 5.0