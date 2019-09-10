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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

48MP kameralı ve optik yakınlaştırmalı Oppo Reno2 tanıtıldı

Oppo Reno2 modeli 4 arka kamerası yanında yazılım desteğiyle 20x yakınlaştırma, AMOLED ekran, Snapdragon 730G yonga seti, akıcı bellek standartları ile dikkat çekiyor.
1 sa.
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Ülkemizde de satışta olan ve Oppo’nun beğenilen akıllı telefon serileri arasında yer alan Reno ikinci kez karşımızda. Oppo Reno2 akıllı telefon serisi Hindistan’ın ardından Çin’de de resmiyet kazandı.

Oppo Reno2 özellikleri ve fiyatı

Oppo Reno ilk seride 10x optik yakınlaştırma gibi özelliklerle dikkat çeken modeller piyasaya sürmüştü. Her ne kadar fiyatı biraz yüksek olsa da ikinci seri arayı fazla açmadan piyasaya çıkıyor.

Oppo Reno2 modelinde 6.5 inçlik 2400x1080 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekran yer alıyor. Mekanizmalı ön kamera sayesinde ekran tamamen çerçevesiz iken parmak izi okuyucu da entegre edilmiş. Ekran-kasa oranı yüzde 93.1 gibi iddialı bir seviyede. Ayrıca zararlı mavi ışıkları filtreleyen TUV Rheinland sertifikası da mevcut.

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Grafik gücü biraz daha fazla olan Snapdragon 730G yonga setinin güç verdiği telefona 8GB LPDDR4X RAM belek ve 128GB UFS 2.1 depolama kapasitesi eşlik ediyor. Oyunlar için Game Boost 2.0 turbo desteği de eklenmiş.

Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde Sony IMX586 sensör  5 eksenli OIS ile desteklenmiş. 13MP çözünürlüğünde telefoto sensör 2x optik yakınlaştırma yapabiliyor. 8MP çözünürlüğünde 116 derecelik geniş açı sensörün yanında 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü var. Telefon sensörlerden topladığı verilerle 5x melez yakınlaştırma ve yazılım desteği ile 20x yakınlaştırmaya çıkabiliyor. Yüzgeç şeklindeki mekanizmalı ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde ve LED flaş ile desteklenmiş.

4000mAh kapasiteli bataryası VOOC 3.0 20W hızlı şarj teknolojisi barındırıyor. 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth, NFC, GPS, USB-C gibi özellikleri olan telefon 420$ fiyat etiketine sahip. 256GB seçeneği ise 515$ olacak.

 


https://www.gizmochina.com/2019/09/10/oppo-reno2-with-48mp-quad-cameras-snapdragon-730g-debuts-for-2999-yuan-420-in-china/ Yorum Yaz
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hamzasoph 3 dk.
Çok pahalı. Güncelleme desteği belli değil. Bildirim sorunları var. Bildirim paneli yok. Kim verir o parayı
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astegon 1 sa.
Allah razı olsun BBK group'dan. Realme'yi de salladılar TR pazarı için. Oppo da oppo.
6-7 bin TL ye gelir yine.
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Curimo 1 sa.
Türkiye'ye yine gelir 2 ay sonra 6 bin liraya...
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oguzhan diric 1 sa.
Bunu da Türkiye'ye 9.999 tl ye getirisin artık oppocum.
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Jon_Kar 1 sa.
OPPO kendini Apple falan sanıyor herhalde
SD 730g ye 420 doları kim verecek merak ediyorum
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