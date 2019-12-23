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    DH okurları yılın en iyi üst seviye akıllı telefonunu seçiyor [Anket]

    DH okurları, yılın en iyi ürünlerini seçiyor. 2019'un en iyi amiral gemisi telefonu olmaya aday modelleri sizler için listeledik. Şimdi gelin yılın en iyi telefonuna hep birlikte karar verelim.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    1,1b
    50
    20
    iPhone
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    DH okurları yılın en iyi üst seviye akıllı telefonunu seçiyor [Anket]

    DH okurları, yılın en iyi ürünlerini seçiyor. 2019'un en iyi amiral gemisi telefonu olmaya aday modelleri sizler için listeledik. Şimdi gelin yılın en iyi telefonuna hep birlikte karar verelim.

    Her yıl olduğu gibi 2019'da da birçok akıllı telefon modeli duyuruldu. Yeni telefonlar, akıllı telefon pazarındaki beklentileri ne kadar karşıladı bilinmez ancak akıllı telefon endüstrisindeki dengelerin yeniden inşa edildiği aşikar. Özellikle pazardaki daralma, üreticileri zora sokmuş olsa da sektöre yeni soluklar kazandıracak çeşitli yeniliklere de ön ayak olmuş durumda. Öyle ki katlanabilir ekranlı telefonlar, inovasyon noktasında oldukça heyecan yarattı.

    Bununla birlikte yeni nesil 5G bağlantı teknolojisi, kameraların sayısının ve çözünürlüğündeki artış, çentiğe karşı alternatif yeni çözümler; 2019 yılı için akıllı telefon trendlerini belirleyen en önemli kriterler arasında yer aldı. 

    Biz de DonanımHaber ekibi olarak yıl boyu en iyi akıllı telefonları en hızlı şekilde sizlerle buluşturmaya çalıştık. Birçok lansmana bizzat katılarak tüm teknolojileri en hızlı ve en iyi şekilde gerek haberlerimizde gerekse video incelemelerinde sizlere aktardık.  Şimdi bu telefonlardan en iyisine hep birlikte karar verme zamanı.

    Hemen aşağıda yer alan ankette oy kullanarak sizin için en iyisi olduğunu düşündüğünüz akıllı telefona karar verebilirsiniz. Sizin seçiminiz olan cihaz listede yoksa yorumlarınızda belirterek, listeye girmesini de sağlamanız mümkün. Şimdi gelin oylarınızla yılın en iyi akıllı telefonuna siz karar verin.

    Yılın en iyi üst seviye telefonu hangisi? Oy Ver 471 kişi oy verdi. Sonuçları Göster

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    Yorumu gör »     antoffensive
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    yorumculuklar 32 dk.
    Listede genel olarak en kullanışlı ve performanslı bulduğum cihaz iPhone, Android'de de Pixel ardından Note olur seçimim. Fakat "yılın telefonu" diyorsak telefon dışı bir şeyler beklerim, iPhone, Pixel, Note yıllardır benzer cihazlar. Mate, Fold ve Mix Alpha ise gerçekten yılın adayları, kullanışlı olmayabilirler ama yeni bir dönemi başlatıyorlar.
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    berk768 33 dk.
    Iphone dışında telefon mu olur sonuç zaten belli.
    Yanıtla
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    alemburda34 41 dk.
    mi mix alpha bambaşka bir kafada oyum ona
    Yanıtla +2
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    nick bırakmamışsınız lan 1 sa. yeni yorumcu
    editörler teknoloji konusunda bazen hatalı olabiliyor. oppo reno 2 olmalıydı o listede. 10x zoom modeli biraz eskide kaldı.
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    antoffensive 1 sa. editörün seçimi
    Anket, masaüstü ve mobil sürümde en iyi akıllı telefonları sıralamaya başladığımız "Samsung Galaxy Note 10+ 5G" alt başlığının hemen üstünde yer almaktadır. iOS ve Android DH mobil uygulamasında ise haberin en sonunda yer alıyor.
    Yanıtla
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    TITAN 1 sa.
    klasik donanımhaber sunucuları oy veriyorum sonuç sayfası çöküyor
    Yanıtla +3
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    smart1978 1 sa.
    Iphone 11 Pro MAX yeni birsey katmasa da genel manada performans olarak bariz ustundur.


    Dikkatimi ceken Pixel 4 XL dir . Soli Radar gelecegi parlak bir teknoloji . Google kademe kademe yazilimla gelistirecektir. Ek olarak SDK lari da yayinlanirsa 3. parti lerde patlama olur . Google halihazirda 10 adet uygulama ile anlasmali lansman donemi Soli Radar sensoru icin . Bunun disinda Pixel serisi beklenen iyilestirmeler yapildi kamerasi da cift oldu ama onde cift iken teke geriledi... 3 Boyutlu yuz tarama epey genis bir alani taratiyor SOli Radar ile de beraber cihaza dokunmadan acmak Iphone 11 Pro Max vs hicbir cihazda olmayan ozellge de sahip...


    SAmsung Note10 Plus 5G secilmis Turkiye'de resmi olarak satilmiyor Pixel cihazlari gibi lakin Note10+ 5G ciddi manada kirpilmistir delikli ekran ugruna! Bildirim LED isigi yok! Kulaklik girisi de yok! Nabizolcer de yok ( ister kullanilsin ister kullanilmasin durum budur ) .

    Turkiye'de depolama birimi 512 GB yok 5G li modeli olmadigi gibi ... Note9 512 GB resmi Turkiye Garantili cihazima bakinca Note10+ 256 GB modeli malesef bircok acidan geridir.

    S-Pen iyilestirmesi yok Note9 ile birebir ayni sadece jiroskop eklenmis bazi hareketlerle islem yapmak icin lakin bircok hereketi duzgin dikkatli yapsaniz da pek basarili degil . EK olarka kalemi o sekilde tutmak da thaf manzarala sebep olmaktadir. Orkestra Sefi gibisiniz sanarlar :)) .

    Kamerasi da kayda deger ustunlukte degil . Ciddi bir yenilik yoktur... Yazilimsal sekilde iyilestirmeler ile az bir fark iyilestirilmistir o kadar .

    Note10+ ekrani da cok kaliteli degil bazi alanlarda Galaxy S8 ekranindan geride kalite olarak .

    Huawei Mate X gec cikmasi ve disa katlanmasi ile korumasiz yirtilmaya musait ekrani ile pek guven hissi vermiyor :/

    OnePlus 7T Pro en cok gozume batan mekanik motor aksanli selfie on kamera duzenegidir. Mekanik zorlanma veya asinmalar tozlara karsi sorun olacaktir. Pil tuketiminde motor acilip kapanmasina daha fazla guc harcayacak bataryasi daha cabuk bitecektir. Kamerasini cabucak hazir olamayacak birazcik beklemek gerekecektir ...

    Huawei Mate 30 Pro 5G Google uygulamalari yok ! Yuklemeye calisanlar da guncellemesini nasil yapacaklar ? Bootloader kilitli olmasi en buyuk handikaplarindan ...


    Nokia 9 PureView 5 arka kamerais ile tam bir pazarlama argumani olmus. Sonucta kamerasi cok ta basarili degil ....


    Tercihim Pixel 4 XL den yana ... eSIM ile geliyor. Dual SIM ozelligi de aktif ...








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    igetsky 1 sa.
    Ios mobil app anket gozukmuyor.
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    antoffensive 1 sa. igetsky
    Anket, DH mobil uygulamalarında haberin en aşağısında yer alıyor. Lütfen haberin sonuna gelerek tekrar kontrol eder misiniz?
    1 Yanıt Yanıtla
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    napolyon94 1 sa.
    Herşeye rağmen Galaxy Fold diyorum.
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    igetsky 1 sa.
    Anket nerde
    1 Yanıt Yanıtla
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    antoffensive 1 sa. igetsky
    Anket, masaüstü ve mobil sürümde en iyi akıllı telefonları sıralamaya başladığımız "Samsung Galaxy Note 10+ 5G" alt başlığının hemen üstünde yer almaktadır. DH mobil uygulamasında ise haberin en sonunda yer alıyor. Siz hangi görünümde ankete ulaşamıyorsunuz?
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