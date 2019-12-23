DH okurları yılın en iyi üst seviye akıllı telefonunu seçiyor [Anket]

DH okurları, yılın en iyi ürünlerini seçiyor. 2019'un en iyi amiral gemisi telefonu olmaya aday modelleri sizler için listeledik. Şimdi gelin yılın en iyi telefonuna hep birlikte karar verelim.

Her yıl olduğu gibi 2019'da da birçok akıllı telefon modeli duyuruldu. Yeni telefonlar, akıllı telefon pazarındaki beklentileri ne kadar karşıladı bilinmez ancak akıllı telefon endüstrisindeki dengelerin yeniden inşa edildiği aşikar. Özellikle pazardaki daralma, üreticileri zora sokmuş olsa da sektöre yeni soluklar kazandıracak çeşitli yeniliklere de ön ayak olmuş durumda. Öyle ki katlanabilir ekranlı telefonlar, inovasyon noktasında oldukça heyecan yarattı.

Bununla birlikte yeni nesil 5G bağlantı teknolojisi, kameraların sayısının ve çözünürlüğündeki artış, çentiğe karşı alternatif yeni çözümler; 2019 yılı için akıllı telefon trendlerini belirleyen en önemli kriterler arasında yer aldı.

Biz de DonanımHaber ekibi olarak yıl boyu en iyi akıllı telefonları en hızlı şekilde sizlerle buluşturmaya çalıştık. Birçok lansmana bizzat katılarak tüm teknolojileri en hızlı ve en iyi şekilde gerek haberlerimizde gerekse video incelemelerinde sizlere aktardık. Şimdi bu telefonlardan en iyisine hep birlikte karar verme zamanı.

Hemen aşağıda yer alan ankette oy kullanarak sizin için en iyisi olduğunu düşündüğünüz akıllı telefona karar verebilirsiniz. Sizin seçiminiz olan cihaz listede yoksa yorumlarınızda belirterek, listeye girmesini de sağlamanız mümkün. Şimdi gelin oylarınızla yılın en iyi akıllı telefonuna siz karar verin.

Yılın en iyi üst seviye telefonu hangisi? Samsung Galaxy Note 10+ 5G iPhone 11 Pro Max Huawei Mate 30 Pro 5G OnePlus 7T Pro Google Pixel 4 XL Huawei Mate X Meizu 16T Asus ROG Phone 2 Samsung Galaxy Fold Xiaomi Mi MIX Alpha Vivo NEX 3 5G Oppo Reno 10X Zoom Nokia 9 PureView Oy Ver 471 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Yılın en iyi üst seviye telefonu hangisi? Samsung Galaxy Note 10+ 5G iPhone 11 Pro Max Huawei Mate 30 Pro 5G OnePlus 7T Pro Google Pixel 4 XL Huawei Mate X Meizu 16T Asus ROG Phone 2 Samsung Galaxy Fold Xiaomi Mi MIX Alpha Vivo NEX 3 5G Oppo Reno 10X Zoom Nokia 9 PureView Anket Sonlandı 471 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Yılın en iyi üst seviye telefonu hangisi? 18% Samsung Galaxy Note 10+ 5G 87 oy 34% iPhone 11 Pro Max 160 oy 10% Huawei Mate 30 Pro 5G 49 oy 9% OnePlus 7T Pro 44 oy 2% Google Pixel 4 XL 8 oy 1% Huawei Mate X 4 oy 2% Meizu 16T 11 oy 3% Asus ROG Phone 2 13 oy 1% Samsung Galaxy Fold 7 oy 14% Xiaomi Mi MIX Alpha 67 oy 1% Vivo NEX 3 5G 3 oy 3% Oppo Reno 10X Zoom 13 oy 1% Nokia 9 PureView 5 oy 471 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön

Samsung Galaxy Note 10+ 5G

Samsung Galaxy Note 10 ve Note 10+ tanıtıldı: Kalem severlere iddialı iki seçenek!

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 serisi tanıtıldı: iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max

Huawei Mate 30 Pro 5G

Kamerasıyla dikkat çeken Huawei Mate 30 Pro tanıtıldı

OnePlus 7T Pro

OnePlus 7T Pro duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör

Google Pixel 4 XL

Google Pixel 4 ve 4XL tanıtıldı

Tam Boyutta Gör

Huawei Mate X

Huawei’nin katlanabilir telefonu Mate X tanıtıldı!

Meizu 16T

Snapdragon 855 ile güçlendirilmiş Meizu 16T resmen tanıtıldı

ASUS ROG Phone 2

Android tarafının en güçlüsü Asus ROG Phone 2 duyuruldu

Tam Boyutta Gör

Samsung Galaxy Fold

Katlanabilir ekranlı Samsung Galaxy Fold resmen tanıtıldı

Xiaomi Mi MIX Alpha

Xiaomi Mi Mix Alpha, %180 ekran gövde oranıyla tanıtıldı

Vivo Nex 3 5G

Yüzde yüze yakın ekran-kasa oranı sunan Vivo NEX 3 tanıtıldı

Tam Boyutta Gör

Oppo Reno 10X Zoom

Oppo Reno tanıtıldı: 10x optik zoom ve çapraz pop-up selfie kamerası

Nokia 9 PureView

5 kameralı Nokia 9 PureView tanıtıldı