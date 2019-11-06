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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi Note 10 ve Mi Note 10 Pro resmen tanıtıldı

    Çinli teknoloji devi Xiaomi, dün resmiyet kazandırdığı Mi CC9 Pro'nun uluslararası pazarda piyasaya sürülecek versiyonlarını da tanıttı. İşte Mi Note 10 ve Mi Note 10 Pro'nun özellikleri ve fiyatı.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    5,6b
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    20
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi Mi Note 10 ve Mi Note 10 Pro resmen tanıtıldı
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    Xiaomi, Madrid'te düzenlediği etkinlikte dün tanıtılan Mi CC9 Pro ve Mi CC9 Pro Premium Edition'ın uluslararası versiyonlarını duyurdu. 108 megapiksel arka kamera ile donatılan akıllı telefonlar Çin dışında Mi Note 10 ve Mi Note 10 Pro olarak piyasaya sürülecek.

    Ayrıca Bkz. "Resmiyet kazandı: Chromium tabanlı Edge tarayıcısı Linux'a da gelecek"

    Mi Note 10 ve Mi CC9 Pro'nun teknik özellikleri aynı. Cihaz, Full HD+ (2340 × 1080 piksel) çözünürlükte 6.47 inç AMOLED ekran ile geliyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 730G yonga setinden alan telefonun arkasında 108 + 20 + 12 + 5 + 2 megapiksel sensörlerden oluşan beşli kamera sistemi var.

    Xiaomi Mi Note 10 ve Mi Note 10 Pro resmen tanıtıldı
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    Fiyat etiketleri de belli oldu

    Mi Note 10'un ön tarafında 32 megapiksel çözünürlükte bir selfie kamerası görev yapıyor. Akıllı telefonda 30 W hızlı şarj özellikli 5.260 mAh'lik bir pil mevcut. Standart versiyon ile Pro arasındaki fark Mi Note 10'un 7P lens, Mi Note 10 Pro'nun ise 8P lense sahip olması. Ayrıca RAM ve depolama kapasiteleri de değişiklik gösteriyor.

    Xiaomi Mi Note 10 ve Mi Note 10 Pro resmen tanıtıldı
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    Her iki cihazda da ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı bulunuyor. Ayrıca Android 9 Pie tabanlı MIUI 11 arayüzü ile kutudan çıktıklarını belirtelim. 15 Kasım'dan itibaren piyasaya sürlecek Mi Note 10 yeşil, beyaz ve siyah olmak üzere üç renk seçeneği ile satışa sunulacak. Fiyat etiketleri ise şu şekilde;

    • Mi Note 10 [6 GB RAM + 128 GB depolama alanı]: 549 Euro
    • Mi Note 10 Pro [8 GB RAM + 256 GB depolama alanı]: 649 Euro


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    TITAN 2 hf. en beğenilen
    Ağır çöp diyenler beğensin
    Yanıtla +25
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    Akbaba89 2 hf.
    Xiaomi de kafayı yedi o fiyatlar ne öyle?
    Yanıtla +7
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    AribyAriana 2 hf.
    Kamera okey, batarya okey, lakin mi 9 Pro dan daha pahalı fiyat etiketiyle 730G işte bu olmadı. Şimdi markanın Amiral gemisi mi 9/mi 9 Pro mu nooton/nooton Pro mu? Xiaomi nin ürün gamı yine kafaları karıştırtırdı.
    Kamera okey, batarya okey, lakin mi 9 Pro dan daha pahalı fiyat etiketiyle 730G işte bu olmadı. Şimdi markanın Amiral gemisi mi 9/mi 9 Pro mu nooton/nooton Pro...
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    Yanıtla +4
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    astegon 2 hf.
    Arkadaşlar haklısınız da Xiaomi tek başına 1 kişinin değil.
    marketscreener.com/...

    Burada görüldüğü üzere bir çok ortağı var. E bunlar da daha çok temettü istiyorlar. Zamanında paraları yatırdılar şimdi kar payı istiyorlar daha çok para istiyorlar.

    Doğal olarak Xiaomi de fiyatları yukarı çekmeye başladı.

    Ha bu cihazı avrupa'da 550 birim fiyata alıyorlar. Biz 4000 birim fiyata alacağız muhtemelen. (ortalama)

    Gelmişler "Xiaomi'de saçmalıyor artık" diyorlar.

    Apple saplarken "Ama o apple" diyen tayfa mıdır nedir.
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    DH Misafiri 2 hf.
    Arkadaş.. xiaomi dedik... yazılımları çöp dedik... Megapikselleri yüksek ama sensörler yetersiz dedik... telefon ortalama ama tasarımı güzel dedik...
    En önemlisi fiyatına göre en iyi performansı sunan cihazlardan biri dedik.
    Yani bir xiaomi telefonda her şey çok çok üstün olmadı hiç, bunda da mesela işlemci yeni neslin kötüsü sayılır.
    Tamam benim için (ve buradaki birçok kişi için) yeterli ama kriter ben değilim.
    Ürünün nesine 550euro verelim? ülkede garantili satışı en en az 5000 lira olacak bir telefon mu şimdi bu? Küçük değil, hafif değil, işlemcisi çok iyi değil, yazılım konusunda xiaomi komple iyi değil...
    bir kamera, bir de batarya. Artırılabilir hafıza yoksa, 108 mp kaç fotoraf sığar o 128 gb hafızaya? Kaç dakika video?

    Günlerdir tanıtımı bekledim, ama fiyatı garantili 4k, imeli 3 k nın altında olur diye ütopik düşüncelerim varmış. Benim gibi düşünenler beklemesin.

    Ha bu arada dxomark puanının sadece premium model için olduğuna dikkat çekerim onun lensi 8p diğer modelin 8p değil... Farkı ne olur bilemem, ama aynı değil
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Exadious 2 hf. DH Misafiri
    Kazandıkları para cesaret vermeye başladı sanırım.

    Poco kullanıcısı olarak durumun farkındayım.
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    DoctorMysterio 2 hf.
    mi mix 4 bekliyordum alphayı çıkardın hayallerimi yıktın. bunu bekliyordum 400 dolar olacaktı 650 euro yaptın. zorla samsung aldıracaksın bana xiaomi...
    Yanıtla +1
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    xsw 2 hf.
    Bu fiyatlarla gelirse Note 8 Pro satışları yakında patlar.
    Yanıtla +1
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    OverClocK1ng 2 hf.
    Fiyatlara bakıyorum. Xiaomi ile hiç alakası yok. Kendi kuyularını kazmaya başlamışlar. Bu firmalar akıllanmayacak...
    Yanıtla +3
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    ApsinteX 2 hf.
    İşlemci belli.. Mi9 T PRO, Mİ9 PRO halihazırda daha iyi fiyata bulunurken.. İşte bu 108 MP! demek oldu. Ayrıca Stereo hoparlör yok. Mikroforon kalitesi de her zamanki vasatlıktadır. Ve eminim ki; video ses kaydı yine berbat ötesi olacak. Keza fiyatı da hiç iç açıcı değil.
    Yanıtla +2
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    AribyAriana 2 hf.
    Kamera okey, batarya okey, lakin mi 9 Pro dan daha pahalı fiyat etiketiyle 730G işte bu olmadı. Şimdi markanın Amiral gemisi mi 9/mi 9 Pro mu nooton/nooton Pro mu? Xiaomi nin ürün gamı yine kafaları karıştırtırdı.
    Yanıtla +4
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    Akbaba89 2 hf.
    Xiaomi de kafayı yedi o fiyatlar ne öyle?
    Yanıtla +7
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    mck94 2 hf.
    Tek sikintisi centik olabilir. Fiyatina gore iyi bir telefon olmus. Ozellikle kamera.
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    AskN0More 2 hf.
    Huawei nin basina gelenlerden sonra Samsung Android tarafında epey güçlü artık. Çinli telefon şirketleri cazip fiyatlar ile gelmezse çoğunlukla Samsung un tercih edilecegini tahmin ediyorum.
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