Xiaomi Mi Note 10 ve Mi Note 10 Pro resmen tanıtıldı

Xiaomi, Madrid'te düzenlediği etkinlikte dün tanıtılan Mi CC9 Pro ve Mi CC9 Pro Premium Edition'ın uluslararası versiyonlarını duyurdu. 108 megapiksel arka kamera ile donatılan akıllı telefonlar Çin dışında Mi Note 10 ve Mi Note 10 Pro olarak piyasaya sürülecek.
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Mi Note 10 ve Mi CC9 Pro'nun teknik özellikleri aynı. Cihaz, Full HD+ (2340 × 1080 piksel) çözünürlükte 6.47 inç AMOLED ekran ile geliyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 730G yonga setinden alan telefonun arkasında 108 + 20 + 12 + 5 + 2 megapiksel sensörlerden oluşan beşli kamera sistemi var.
Fiyat etiketleri de belli oldu
Mi Note 10'un ön tarafında 32 megapiksel çözünürlükte bir selfie kamerası görev yapıyor. Akıllı telefonda 30 W hızlı şarj özellikli 5.260 mAh'lik bir pil mevcut. Standart versiyon ile Pro arasındaki fark Mi Note 10'un 7P lens, Mi Note 10 Pro'nun ise 8P lense sahip olması. Ayrıca RAM ve depolama kapasiteleri de değişiklik gösteriyor.
Her iki cihazda da ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı bulunuyor. Ayrıca Android 9 Pie tabanlı MIUI 11 arayüzü ile kutudan çıktıklarını belirtelim. 15 Kasım'dan itibaren piyasaya sürlecek Mi Note 10 yeşil, beyaz ve siyah olmak üzere üç renk seçeneği ile satışa sunulacak. Fiyat etiketleri ise şu şekilde;
- Mi Note 10 [6 GB RAM + 128 GB depolama alanı]: 549 Euro
- Mi Note 10 Pro [8 GB RAM + 256 GB depolama alanı]: 649 Euro
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Burada görüldüğü üzere bir çok ortağı var. E bunlar da daha çok temettü istiyorlar. Zamanında paraları yatırdılar şimdi kar payı istiyorlar daha çok para istiyorlar.
Doğal olarak Xiaomi de fiyatları yukarı çekmeye başladı.
Ha bu cihazı avrupa'da 550 birim fiyata alıyorlar. Biz 4000 birim fiyata alacağız muhtemelen. (ortalama)
Gelmişler "Xiaomi'de saçmalıyor artık" diyorlar.
Apple saplarken "Ama o apple" diyen tayfa mıdır nedir.
En önemlisi fiyatına göre en iyi performansı sunan cihazlardan biri dedik.
Yani bir xiaomi telefonda her şey çok çok üstün olmadı hiç, bunda da mesela işlemci yeni neslin kötüsü sayılır.
Tamam benim için (ve buradaki birçok kişi için) yeterli ama kriter ben değilim.
Ürünün nesine 550euro verelim? ülkede garantili satışı en en az 5000 lira olacak bir telefon mu şimdi bu? Küçük değil, hafif değil, işlemcisi çok iyi değil, yazılım konusunda xiaomi komple iyi değil...
bir kamera, bir de batarya. Artırılabilir hafıza yoksa, 108 mp kaç fotoraf sığar o 128 gb hafızaya? Kaç dakika video?
Günlerdir tanıtımı bekledim, ama fiyatı garantili 4k, imeli 3 k nın altında olur diye ütopik düşüncelerim varmış. Benim gibi düşünenler beklemesin.
Ha bu arada dxomark puanının sadece premium model için olduğuna dikkat çekerim onun lensi 8p diğer modelin 8p değil... Farkı ne olur bilemem, ama aynı değil
Poco kullanıcısı olarak durumun farkındayım.
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