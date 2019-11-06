Xiaomi Mi Note 10 ve Mi Note 10 Pro resmen tanıtıldı

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Xiaomi, Madrid'te düzenlediği etkinlikte dün tanıtılan Mi CC9 Pro ve Mi CC9 Pro Premium Edition'ın uluslararası versiyonlarını duyurdu. 108 megapiksel arka kamera ile donatılan akıllı telefonlar Çin dışında Mi Note 10 ve Mi Note 10 Pro olarak piyasaya sürülecek.

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Mi Note 10 ve Mi CC9 Pro'nun teknik özellikleri aynı. Cihaz, Full HD+ (2340 × 1080 piksel) çözünürlükte 6.47 inç AMOLED ekran ile geliyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 730G yonga setinden alan telefonun arkasında 108 + 20 + 12 + 5 + 2 megapiksel sensörlerden oluşan beşli kamera sistemi var.

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Fiyat etiketleri de belli oldu

Mi Note 10'un ön tarafında 32 megapiksel çözünürlükte bir selfie kamerası görev yapıyor. Akıllı telefonda 30 W hızlı şarj özellikli 5.260 mAh'lik bir pil mevcut. Standart versiyon ile Pro arasındaki fark Mi Note 10'un 7P lens, Mi Note 10 Pro'nun ise 8P lense sahip olması. Ayrıca RAM ve depolama kapasiteleri de değişiklik gösteriyor.

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Her iki cihazda da ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı bulunuyor. Ayrıca Android 9 Pie tabanlı MIUI 11 arayüzü ile kutudan çıktıklarını belirtelim. 15 Kasım'dan itibaren piyasaya sürlecek Mi Note 10 yeşil, beyaz ve siyah olmak üzere üç renk seçeneği ile satışa sunulacak. Fiyat etiketleri ise şu şekilde;

Mi Note 10 [6 GB RAM + 128 GB depolama alanı]: 549 Euro

[6 GB RAM + 128 GB depolama alanı]: Mi Note 10 Pro [8 GB RAM + 256 GB depolama alanı]: 649 Euro