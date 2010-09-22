DH Özel: AMD'nin Fusion işlemcisini kullandık

AMD'nin hazırlık çalışmaları yaklaşık dört yıldır devam eden Fusion işlemcisini test etme fırsatı yakaladık. Yıl sonuna doğru lanse edilmesi planlanan Bobcat tabanlı Zacate işlemcisini, AMD tarafından hazırlanan demo sistemde kullandık ve modern oyunlarla kısa bir test turuna çıktık. Netbook'lar ve giriş seviyesi notebook'lar başta olmak üzere genelde 500$'ın altındaki sistemleri için hazırlanan Zacate işlemcisinin, tek ve çift çekirdekli iki versiyonu hazırlanırken, DirectX 11 destekli entegre grafik birimine sahip olduğunu da belirtelim. Kullandığımız test sistemine 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Zacate işlemcisi güç verirken, entegre grafik birimi ise 500MHz'de çalışıyordu.

Zacate işlemcisinin karşına 2.4GHz'de çalışan entegre grafik özellik Core i5 işlemcisini konumlandıran AMD, %50'ye varan oranda daha hızlı grafik performansı sunduklarını canlı demolarla gösterdi. Çalıştırdıkları tüm oyunlarda ve Internet Explorer 9 tarayıcı testinde Core i5'ten daha iyi grafik performansına imza atan Zacate işlemcisinin, Sandy Bridge karşısında ne yapacağını da sorduk. AMD'nin bu noktada altını çizdiği detay, Zacate işlemcisinin düşük maliyetli sistemler için hazırlandığı ve rakibinin Sandy Bridge olmadığı yönündeydi. İşlemci performansı açısından Atom'dan ciddi derecede daha iyi olduğu ve Pentium - Core i3'e yakın performans sunduğu açıklanan Zacate işlemcisiyle, netbook piyasasında dengelerin değişebileceği yorumları da AMD'den sıkça duyduğumuz ifadeler arasındaydı.

AMD'ye Zacate işlemcisinin tabletlerde kullanılıp kullanılmayacağını da sorduk. AMD cephesinde yöneticiler, 9 Watt TDP değerinin tabletler için yüksek olduğunu dolayısıyla Zacate işlemcisiyle o segmentin hedeflenmediğini söylediler. Tablet bilgisayar pazarını takip ettiklerini belirten AMD yöneticileri, "yeni nesil işlemcilerle girmemiz gereken her pazarda olacağız" ifadelerini kullandılar.

AMD'nin Zacate işlemcisi 40nm fabrikasyon süreciyle TSMC'nin tesislerinde üretilecek.