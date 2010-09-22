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DH Özel: AMD'nin Fusion işlemcisini kullandık

8 yıl
7,7b
1
49
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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DH Özel: AMD'nin Fusion işlemcisini kullandık
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DH Özel: AMD'nin Fusion işlemcisini kullandık
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AMD'nin hazırlık çalışmaları yaklaşık dört yıldır devam eden Fusion işlemcisini test etme fırsatı yakaladık. Yıl sonuna doğru lanse edilmesi planlanan Bobcat tabanlı Zacate işlemcisini, AMD tarafından hazırlanan demo sistemde kullandık ve modern oyunlarla kısa bir test turuna çıktık. Netbook'lar ve giriş seviyesi notebook'lar başta olmak üzere genelde 500$'ın altındaki sistemleri için hazırlanan Zacate işlemcisinin, tek ve çift çekirdekli iki versiyonu hazırlanırken, DirectX 11 destekli entegre grafik birimine sahip olduğunu da belirtelim. Kullandığımız test sistemine 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Zacate işlemcisi güç verirken, entegre grafik birimi ise 500MHz'de çalışıyordu.

Zacate işlemcisinin karşına 2.4GHz'de çalışan entegre grafik özellik Core i5 işlemcisini konumlandıran AMD, %50'ye varan oranda daha hızlı grafik performansı sunduklarını canlı demolarla gösterdi. Çalıştırdıkları tüm oyunlarda ve Internet Explorer 9 tarayıcı testinde Core i5'ten daha iyi grafik performansına imza atan Zacate işlemcisinin, Sandy Bridge karşısında ne yapacağını da sorduk. AMD'nin bu noktada altını çizdiği detay, Zacate işlemcisinin düşük maliyetli sistemler için hazırlandığı ve rakibinin Sandy Bridge olmadığı yönündeydi. İşlemci performansı açısından Atom'dan ciddi derecede daha iyi olduğu ve Pentium - Core i3'e yakın performans sunduğu açıklanan Zacate işlemcisiyle, netbook piyasasında dengelerin değişebileceği yorumları da AMD'den sıkça duyduğumuz ifadeler arasındaydı.

AMD'ye Zacate işlemcisinin tabletlerde kullanılıp kullanılmayacağını da sorduk. AMD cephesinde yöneticiler, 9 Watt TDP değerinin tabletler için yüksek olduğunu dolayısıyla Zacate işlemcisiyle o segmentin hedeflenmediğini söylediler. Tablet bilgisayar pazarını takip ettiklerini belirten AMD yöneticileri, "yeni nesil işlemcilerle girmemiz gereken her pazarda olacağız" ifadelerini kullandılar.

DH Özel: AMD'nin Fusion işlemcisini kullandık
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AMD'nin Zacate işlemcisi 40nm fabrikasyon süreciyle TSMC'nin tesislerinde üretilecek.

DH Özel: AMD'nin Fusion işlemcisini kullandık
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DH Özel: AMD'nin Fusion işlemcisini kullandık
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DH Özel: AMD'nin Fusion işlemcisini kullandık
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devrimdoga 8 yıl
toplama laptop bunun gibi bir şey heralde :)
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chosen85 8 yıl
Ben de diyorum bizim asansöre 1 haftadır binilmez oldu neden? Asansörü misafirlere yasaklatıcam, çıksınlar 10. kata merdivenden :D
Mesut hocaya selamlar.
Kat 6 komşusu..
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fz18 8 yıl
ne tartışıyorsunu ? çok anlamsız. AMD idda ettiği gibi bir ürün çıkarmak üzere hepsi bu. son kullanıcılar için çok iyi bir haber. (hem intel hem amd severler için)
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coreindie 8 yıl
Zamanında amd yi eleştiren 8800gt nin parlak zamanlarındaki nvidia fanboylarını görmüş biri olarak,amd hd4xxx serisi ile güzel cevap vermişti :) nasılda nvidia fiyatları 100 dolar düşürmüştü
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-dehşet- 8 yıl
@fatihcanery
Yazımın başında @canerpense yazarak kime hitap ettiğimi belirttim sanarken yazdıklarımı üstünüze almanız sadece isim benzerliğinden kaynaklı bir rastlantı. "-dehşet- belki kullandığın kelimenin içeriğini bilmiyorsundur"
Fanatiklik kelimesi için mi yazdınız bunu anlayamadım doğrusu.Ki benim eleştirdiğim nokta da insanları fanatik diye basit bir izlenimle etiketlenmesi.
Yani kimseye burda fanatik demiyorum.Şu zamana kadar da kimseyi sen fanatiksin diye yaftalamadım.Yazı hedef şaşırsa da vermiş olduğunuz cevap yazdıklarımı iyi okumadığınızı gösteriyor.
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fatihcanery 8 yıl
evet caner diyince üzerime alındım,yorumumu da sildim.haksız eleştiri olarak görmüştüm ki ,şükür bana değilmiş
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fatihcanery 8 yıl


ya benim en az on tane mesajım vardır geçmişte fusion ile ilgili,hepside eleştiriydi.her intel işlemci çıkardığında amdnin yavaş davrandığından bahsettim,böyle gitmesi durumunda işlemci pazarında rekabet değil tekel piyasası olacağından ... yani sen görmemiş olabilirsin ama forumdada gördüm fusion ile eleştirileri...bu haberi fermiye çekmen saçma olmuş bence,diyeceğin birşeyler varsa amdnin yeni ekran kartlarında söyle veya nvdianın yeni haberlerinde paylaş.bence burası uygun değil,atifan boylarına cevap vereceksen o konu açıldığında söylesen iyi olurdu.konu başka ama küt diye cevap geliyor,elma armut gibi

dedim ya ismimi karıştırman yanlış olmuş yine de.bu arada terbiye konusunda cevap vermiyorum,tartışmalar fikir üzerinden olmalı kişisel alana döndügü zaman kavga çıkar

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Dovahkiin 8 yıl
Harika bir teknoloji bence, üst seviye için uygun değil ama orta seviye grafik kartlarına rakip olabilirse daha da harika olur.
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xense 8 yıl
valla 9w tdp gayet iyi bir sonuç. Ama fanın büyüklüğü beinde korkuttu. şimdi amd nin sısınma konusunda bir sabıkası var bu ört bas edilemeyecek bir gerçek ama bu üründe rakipleri ile aynı kategoride değil yani daha büyük bir fana ihtiyaç duyması muhtemel. stabilite ve ısınma problemleri olmaz ise tadından yenmez... Ama unutmamak lazım yoğurdun kaymağını her zaman sofraya ilk oturan yer. şimdi sen rakip işlemciyi 2 sene sonra lanse edersen kusura bakma atı alan üsküdarı geçmiş olur. ayrıca ilginç olan 4 sene üzerinden çalışılan işlemci güncel bir altyapıya sahip olmaya bilir. tüm bunları zaman gösterecek.
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K0rkunc 8 yıl
İlgimi çeken yer kartvizitiniz oldu herşey türkçe şirket adı slotganı email adresinize kadar ama nedense telefon nor belirten bölüm Phone yakıştıramadım.
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fatihcanery 8 yıl
fusion fusionnnnn kaç yıl oldu ,seni görebilmekte bi şeref.çok merak ediyordum gerçekten beklediğimize değecek görünüyor.masaüstü bilgisayarlar için olan fusion işlemcileri merak ediyorum,performansı nasıl olacak
bu arada fusionun geleceği parlak yakında tabletlerde fusion işlemcileri görürüz..
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Chembond 8 yıl
fatihcanery

fusion fusionnnnn kaç yıl oldu ,seni görebilmekte bi şeref.çok merak ediyordum gerçekten beklediğimize değecek görünüyor.masaüstü bilgisayarlar için olan fusion işlemcileri merak ediyorum,performansı nasıl olacak

bu arada fusionun geleceği parlak yakında tabletlerde fusion işlemcileri görürüz..


Sonra bazı saygıdeğer ATI fanatikleri,Nvidia 7 ay geç çıkardı diye ekran kartını demedikleri kalmaz...

Fanatiklik budur işte. Fusion nerde, hani çıkmadı, ne zaman çıkacak, kaç para olacak diye birbirini yiyen olmadı hiç, konu AMD'nin başarısızlığı olunca bir anda bir adalet, bir anlayışlılık, bir başı eğik ama gururlu genç edaları, bir sorumluluk sahipliği. Gözlerim yaşarıyor.
Soğandanmış geçti şimdi.


(lafım sana değil faithcanery)
@K0rkunc

Hocam haklısın, GSM falan yazsaymış biraz daha iyi olurmuş.
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kolpaci 8 yıl
he ya adrese baktımda bizim orası lol
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