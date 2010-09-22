DH Özel: AMD'nin Fusion işlemcisini kullandık

AMD'nin hazırlık çalışmaları yaklaşık dört yıldır devam eden Fusion işlemcisini test etme fırsatı yakaladık. Yıl sonuna doğru lanse edilmesi planlanan Bobcat tabanlı Zacate işlemcisini, AMD tarafından hazırlanan demo sistemde kullandık ve modern oyunlarla kısa bir test turuna çıktık. Netbook'lar ve giriş seviyesi notebook'lar başta olmak üzere genelde 500$'ın altındaki sistemleri için hazırlanan Zacate işlemcisinin, tek ve çift çekirdekli iki versiyonu hazırlanırken, DirectX 11 destekli entegre grafik birimine sahip olduğunu da belirtelim. Kullandığımız test sistemine 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Zacate işlemcisi güç verirken, entegre grafik birimi ise 500MHz'de çalışıyordu.
Zacate işlemcisinin karşına 2.4GHz'de çalışan entegre grafik özellik Core i5 işlemcisini konumlandıran AMD, %50'ye varan oranda daha hızlı grafik performansı sunduklarını canlı demolarla gösterdi. Çalıştırdıkları tüm oyunlarda ve Internet Explorer 9 tarayıcı testinde Core i5'ten daha iyi grafik performansına imza atan Zacate işlemcisinin, Sandy Bridge karşısında ne yapacağını da sorduk. AMD'nin bu noktada altını çizdiği detay, Zacate işlemcisinin düşük maliyetli sistemler için hazırlandığı ve rakibinin Sandy Bridge olmadığı yönündeydi. İşlemci performansı açısından Atom'dan ciddi derecede daha iyi olduğu ve Pentium - Core i3'e yakın performans sunduğu açıklanan Zacate işlemcisiyle, netbook piyasasında dengelerin değişebileceği yorumları da AMD'den sıkça duyduğumuz ifadeler arasındaydı.
AMD'ye Zacate işlemcisinin tabletlerde kullanılıp kullanılmayacağını da sorduk. AMD cephesinde yöneticiler, 9 Watt TDP değerinin tabletler için yüksek olduğunu dolayısıyla Zacate işlemcisiyle o segmentin hedeflenmediğini söylediler. Tablet bilgisayar pazarını takip ettiklerini belirten AMD yöneticileri, "yeni nesil işlemcilerle girmemiz gereken her pazarda olacağız" ifadelerini kullandılar.
AMD'nin Zacate işlemcisi 40nm fabrikasyon süreciyle TSMC'nin tesislerinde üretilecek.
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Mesut hocaya selamlar.
Kat 6 komşusu..
Yazımın başında @canerpense yazarak kime hitap ettiğimi belirttim sanarken yazdıklarımı üstünüze almanız sadece isim benzerliğinden kaynaklı bir rastlantı. "-dehşet- belki kullandığın kelimenin içeriğini bilmiyorsundur"
Fanatiklik kelimesi için mi yazdınız bunu anlayamadım doğrusu.Ki benim eleştirdiğim nokta da insanları fanatik diye basit bir izlenimle etiketlenmesi.
Yani kimseye burda fanatik demiyorum.Şu zamana kadar da kimseyi sen fanatiksin diye yaftalamadım.Yazı hedef şaşırsa da vermiş olduğunuz cevap yazdıklarımı iyi okumadığınızı gösteriyor.
ya benim en az on tane mesajım vardır geçmişte fusion ile ilgili,hepside eleştiriydi.her intel işlemci çıkardığında amdnin yavaş davrandığından bahsettim,böyle gitmesi durumunda işlemci pazarında rekabet değil tekel piyasası olacağından ... yani sen görmemiş olabilirsin ama forumdada gördüm fusion ile eleştirileri...bu haberi fermiye çekmen saçma olmuş bence,diyeceğin birşeyler varsa amdnin yeni ekran kartlarında söyle veya nvdianın yeni haberlerinde paylaş.bence burası uygun değil,atifan boylarına cevap vereceksen o konu açıldığında söylesen iyi olurdu.konu başka ama küt diye cevap geliyor,elma armut gibi
dedim ya ismimi karıştırman yanlış olmuş yine de.bu arada terbiye konusunda cevap vermiyorum,tartışmalar fikir üzerinden olmalı kişisel alana döndügü zaman kavga çıkar
bu arada fusionun geleceği parlak yakında tabletlerde fusion işlemcileri görürüz..
Sonra bazı saygıdeğer ATI fanatikleri,Nvidia 7 ay geç çıkardı diye ekran kartını demedikleri kalmaz...
Fanatiklik budur işte. Fusion nerde, hani çıkmadı, ne zaman çıkacak, kaç para olacak diye birbirini yiyen olmadı hiç, konu AMD'nin başarısızlığı olunca bir anda bir adalet, bir anlayışlılık, bir başı eğik ama gururlu genç edaları, bir sorumluluk sahipliği. Gözlerim yaşarıyor. Soğandanmış geçti şimdi.
(lafım sana değil faithcanery)
@K0rkunc
Hocam haklısın, GSM falan yazsaymış biraz daha iyi olurmuş.