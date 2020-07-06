DH üyeleri sınırsız mobil internet istiyor

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Forum DonanımHaber üyeleri AKK'nin kalkması için taleplerini BTK'ya ve İSS'lere duyurmuş ve başarılı olmuştu. Koronavirüs nedeniyle ev interneti kullanımının arttığı günlerde upload hızının artırılması için bir araya gelmiş ve önce Superonline'ın ardından diğer operatörlerin upload hızını artırmasında ön ayak olmuştu. Şimdi kullanıcıların yeni bir talebi var. Sınırsız mobil internet tarifelerin ülkemizde kullanıma sunulması isteniyor.

Türkiye’de mobil internet diğer ülkelere göre pahalı ve kotalı. 2020 yılında olmamıza rağmen 500 MB, 1 GB gibi düşük ek paketlere 10 TL’ye yakın ücret isteniyor. 5G’nin kapıya dayandığı, 1 GB/sn hızlarının konuşulduğu şu günlerde bile internet kullanırken megabayt hesabı yapmak zorunda kalıyoruz.

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Yurt dışında mobil operatörler sınırsız tarifeler sunuyor. Kontratlı abonelerin azımsanmayacak boyuttaki kısmı sınırsız LTE internet hizmetinden faydalanıyor. Örneğin İngiltere’de Vodafone 26 Sterlin’e 5G hızında sınırsız data, sınırsız konuşma, sınırsız mesajlaşmalı tarife sunuyor. Tarifede hız sınırı bulunmuyor. Yalnızca ağda genel yoğunluk olursa hız sınırlandırılabiliyor.

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ABD’de AT&T’nin sınırsız data, konuşma, mesajlaşmalı tarifesi 35 dolara satılıyor. Yoğunluk olduğunda hızın yavaşlatılacağı belirtiliyor. Bu tarifeyle birlikte HBO Max aboneliği de hediye ediliyor.

Türkiye’de bir ara Vodafone aylık 169 TL’ye sınırsız internetli tarife sunuyordu ancak şu an sitesine baktığımızda bu tarifeyi göremiyoruz. Diğer operatörlerde de henüz sınırsız internetli tarife seçeneği yok. Türkiye’de mobil operatörler aynı zamanda ev interneti de sattığı için ticari açıdan böyle bir seçim yapılmış olabilir. Ülkemizde mobil internet kullanımı ciddi oranda arttı. 4.5G’den tam anlamıyla faydalanabilmemiz ve yerli mobil teknolojilerin gelişmesi için Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone’un sınırsız mobil interneti faaliyete alması gerekiyor.

DH üyelerinin sınırsız mobil internet talebini dile getirdiği konuya aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

https://forum.donanimhaber.com/mobil-de-sinirsiz-internet-icin-birlesiyoruz-guncellendi-imza-kampanyasi-baslatildi--144386156

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