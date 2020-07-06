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    Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    DH üyeleri sınırsız mobil internet istiyor

    Forum DonanımHaber üyeleri, mobil tarifelerilerindeki kotalarının yetersiz olması ve ek paketlerin pahalı olması nedeniyle sınırsız mobil internet tarifelerinin faaliyete geçmesini istiyor.
    2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
    11,1b
    4
    218
    Operatörler - Kurumsal Haberler
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    DH üyeleri sınırsız mobil internet istiyor
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    Forum DonanımHaber üyeleri AKK'nin kalkması için taleplerini BTK'ya ve İSS'lere duyurmuş ve başarılı olmuştu. Koronavirüs nedeniyle ev interneti kullanımının arttığı günlerde upload hızının artırılması için bir araya gelmiş ve önce Superonline'ın ardından diğer operatörlerin upload hızını artırmasında ön ayak olmuştu. Şimdi kullanıcıların yeni bir talebi var. Sınırsız mobil internet tarifelerin ülkemizde kullanıma sunulması isteniyor.

    Türkiye’de mobil internet diğer ülkelere göre pahalı ve kotalı. 2020 yılında olmamıza rağmen 500 MB, 1 GB gibi düşük ek paketlere 10 TL’ye yakın ücret isteniyor. 5G’nin kapıya dayandığı, 1 GB/sn hızlarının konuşulduğu şu günlerde bile internet kullanırken megabayt hesabı yapmak zorunda kalıyoruz.

    Ayrıca Bkz. "Türk bilim insanları Covid-19'u üç boyutlu görüntülemeyi başardı"

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    Yurt dışında mobil operatörler sınırsız tarifeler sunuyor. Kontratlı abonelerin azımsanmayacak boyuttaki kısmı sınırsız LTE internet hizmetinden faydalanıyor. Örneğin İngiltere’de Vodafone 26 Sterlin’e 5G hızında sınırsız data, sınırsız konuşma, sınırsız mesajlaşmalı tarife sunuyor. Tarifede hız sınırı bulunmuyor. Yalnızca ağda genel yoğunluk olursa hız sınırlandırılabiliyor.

    DH üyeleri sınırsız mobil internet istiyor
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    ABD’de AT&T’nin sınırsız data, konuşma, mesajlaşmalı tarifesi 35 dolara satılıyor. Yoğunluk olduğunda hızın yavaşlatılacağı belirtiliyor. Bu tarifeyle birlikte HBO Max aboneliği de hediye ediliyor.

    DH üyeleri sınırsız mobil internet istiyor

    Türkiye’de bir ara Vodafone aylık 169 TL’ye sınırsız internetli tarife sunuyordu ancak şu an sitesine baktığımızda bu tarifeyi göremiyoruz. Diğer operatörlerde de henüz sınırsız internetli tarife seçeneği yok. Türkiye’de mobil operatörler aynı zamanda ev interneti de sattığı için ticari açıdan böyle bir seçim yapılmış olabilir. Ülkemizde mobil internet kullanımı ciddi oranda arttı. 4.5G’den tam anlamıyla faydalanabilmemiz ve yerli mobil teknolojilerin gelişmesi için Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone’un sınırsız mobil interneti faaliyete alması gerekiyor.

    DH üyelerinin sınırsız mobil internet talebini dile getirdiği konuya aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

    https://forum.donanimhaber.com/mobil-de-sinirsiz-internet-icin-birlesiyoruz-guncellendi-imza-kampanyasi-baslatildi--144386156



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    XpressMusic34 2 gün
    Mobil sınırsız paketler sağlandığında, uygun fiyatlı olması, herkesin erişebilir olması gerekmektedir. (Belirli müşteri gruplarına, üyelik gruplarına değil, herkesin erişimine açık olmalıdır)
    Mobil sınırsız paketler sağlandığında, uygun fiyatlı olması, herkesin erişebilir olması gerekmektedir. (Belirli müşteri gruplarına, üyelik gruplarına değil, her...
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    2 Yanıt Yanıtla +122
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    RagosSyn 2 gün XpressMusic34
    Neden ucuz olsun bilader?Hatlar çöksün diye miEn az 150 lira olması gerekirTabii ucuzluk görecelidir belki bu fiyat size ucuzdur bilemem
    2 Yanıt Yanıtla +5
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    monacomen 2 gün XpressMusic34
    Ona bakılırsa yemek sepetinde de sadece Vodafone kullanıcılarına indirimle menüler satılıyor diğer internet sağlayıcılar hep daha pahalı yediriliyor. Bu da bir ayrımcılıktır. (Belirli müşteri gruplarına, üyelik gruplarına değil, herkesin yemek yemesine açık olmalıdır)
    1 Yanıt Yanıtla
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    Covid-19 2 gün
    ev internetinde nasıl içimizde patladiysa bu da kesinlikle patlar. Biz AKK uygulamasi son bulsun dedik adamlar gercekten son verdiler ve kota uygulamasına geçtiler. Kasımda Turksat ile taahüt bitiyor kullandigim tarife 300 TL olmuş bakalim ne yapacağım. Aynısı mobilde de olmaz inşallah.
    ev internetinde nasıl içimizde patladiysa bu da kesinlikle patlar. Biz AKK uygulamasi son bulsun dedik adamlar gercekten son verdiler ve kota uygulamasına geçti...
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    3 Yanıt Yanıtla +63
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    Lord Melkor (Erdinç Durmaz) 2 gün Covid-19
    Bence elde patlamadı. Daha yeni abonelik yeniledim vodafonenet sol altyapısını kullanıyor. 100mbit sınırsız 80 lira. Saate göre hız değişimi de yok.
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    netstat (Enes ) 2 gün Covid-19
    Türksat'ta 300 tl ye bir tarife yok, ya sallıyorsun ya da türksat kullanmıyorsun. Normal sade internet tarifeleri var onları da zaten kullanan yok kotalı falan oluyorlar.Bu arada ev interneti olayı istendiği gibi sonuçlanmadı ama yine de bizim lehimize oldu. Ben türksatta 50 mbps sınırsız internet + kablo tv' ye 66 tl veriyorum. eskiden 24 mbps tarifeye aşağı yukarı aynı parayı veriyordum.
    3 Yanıt Yanıtla +3
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    hareketliperde (tuluy ....) 2 gün
    Donanımhaber'in gücünü gösterelim
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    zdniz (dniz yıldırım) 2 gün hareketliperde
    en son akk olayında daha berbat yaptılar akk gitti kota geldi artı zamlanan fiyatlarda cabası
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    sniper23 (Enes Şahinler) 23 sa. hareketliperde
    Donanım Haber Lobisini kurma vakti geldi.
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    liberti2 (gerek yok) 5 dk.
    Yaw he he sınırsız olsun da siz daha fazla #OyMoyYok diyin 🤣🤣
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    HerkesinDoktoru (Abel Tesfaye) 1 sa. yeni yorumcu
    türkiye de olmaz o iş
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    bygeo (shamed can) 2 sa. (düzenlendi)
    daha önceden vardı sınırsız mobil internet hız düşürüp veriyorlardı şimdide talep edilebilir fiyatlar çok artmadan olabilir bence
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    ercanzzy (Ercan Gül) 2 sa.
    Sınırsız mobil internet için operatörler ne kadar ücret alsa insaflı olur sizce, bence 80 lira uygun olurdu
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    coolblack1903 (Halit Soysal) 2 sa.
    Ülkemizde hükümeti doyuracak vergi sistemi henüz yok. Bütün kazandığımızı devlete vergi olarak ödesek daha yokmu diyecek. Ve patronların doyacağı da yok ve onlar doymadığı sürece bizim amerikadaki ingilteredeki tarife uygulamalarını görmemiz sadece hayal. adamlar 26 birim paraya 35 birim paraya sınırsız tarifeler sunuyor. Şimdi biri çıkıp 35 doları 7 ile çarpıp ama adamlar 240 liraya kullanıyor der mi der valla. şimdi 35 birimin orda bişeylerle çarpılıp hesaplanmadığını anlatmak uzun iş. örneğin turkcell ceo su 1 gb internetin 10 liraya malolduğunu öne sürüyordu. sanki 1 gb internet benzinle elektrikle üretilen bir ürünmüş gibi.
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    Rindaman ( -) 4 sa.
    Sınırsız mobil?Bu ülkede böyle bir şey olduğu zaman zaten kıyamet gelmiştir.
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    MERNEPTAH 4 sa.
    Her operatöre sunulsun
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    oarse (osman çelik) 5 sa.
    vodafonda 29 tl ye dakka sms sınırsız internet kullanmaya devam
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    kartal172 (Cemil ) 6 sa.
    Avrupa'da sim kart ücretsiz, yükle ve tüm Avrupa ülkeleri ile sınırsız görüş
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    DH Misafiri 6 sa.
    Amerikaya kurban olunsiz.Abd de paket alıyon ay sonuna kadar sınırsız...Türkiye deki gibi yok efendim<br /><br />500 dk 1000 sms 3 gb internet 35 tl.falan fişman gıcık bir olay sırf kafa karşılığı...
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    11055 kez okundu.
    119 kişi, toplam 124 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    sınırsız mobil internet, mobil internet ve
    8 etiket daha sınırsız internet turkcell türk telekom vodafone 4.5g Türkiye Haberleri forum dh Mobil Teknolojiler
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