Depremzedelerden Özel İletişim Vergisi ve telsiz kullanım ücreti alınmayacak

- Yeni hatlardan Özel İletişim Vergisi (ÖİV) alınmayacak
- Tüm abonelerden 3 ay telsiz ruhsat ve kullanım ücreti alınmayacak
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Yeni hatlardan Özel İletişim Vergisi (ÖİV) alınmayacak
Depremden etkilendiğini belgeleyen kişilerin yeni mobil aboneliklerinden ilk tesis Özel İletişim Vergisi (ÖİV) alınmayacak. Yıllık 260 TL tutarındaki bu ücret, yeni hat sahiplerinden peşin veya 12 aya bölünmüş şekilde tahsil ediliyordu. Depremden etkilenen kişiler bu ücretten muaf tutulacak.
Tüm abonelerden 3 ay telsiz ruhsat ve kullanım ücreti alınmayacak
Deprem bölgesindeki vatandaşlar, her ay mobil operatörler tarafından tahsil edilen telsiz ruhsat ve kullanım ücretinden 3 ay muaf olacak. Depremden önceki son 24 saat içerisinde OHAL ilan edilen illerde şebekeye bağlanan veya operatöre kayıtlı adresi OHAL ilan edilen illerde olan mevcut aboneler bundan yararlanacak. Telsiz kullanım ücreti yıllık 113,14 TL olarak belirlenmişti. Üç aylık ücret 28,28 TL'ye denk geliyor.
Bir diğer değişiklik ise Vergi Usul Kanunu’nda yapıldı. Mobil operatörler ve internet servis sağlayıcıları, OHAL ilan edilen illerdeki müşterilerinin 6 Şubat’tan sonraki borçlarını silmeleri halinde bu tutarları vergiden düşebilecek. Firmaların borçları silmesi teşvik ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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