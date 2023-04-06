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    Depremzedelerden Özel İletişim Vergisi ve telsiz kullanım ücreti alınmayacak

    Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile deprem bölgesindeki vatandaşlar Özel İletişim Vergisi'nden muaf tutuldu. Ayrıca 3 ay boyunca mobil hatlardan telsiz kullanım ücreti alınmayacak.
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    Depremzedelerden Özel İletişim Vergisi alınmayacak Tam Boyutta Gör
    Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile depremden etkilenen vatandaşlar çeşitli vergilerden ve kullanım ücretlerinden muaf tutuldu. Karar, OHAL ilan edilen tüm illerdeki vatandaşlar için geçerli olacak

    Yeni hatlardan Özel İletişim Vergisi (ÖİV) alınmayacak

    Depremden etkilendiğini belgeleyen kişilerin yeni mobil aboneliklerinden ilk tesis Özel İletişim Vergisi (ÖİV) alınmayacak. Yıllık 260 TL tutarındaki bu ücret, yeni hat sahiplerinden peşin veya 12 aya bölünmüş şekilde tahsil ediliyordu. Depremden etkilenen kişiler bu ücretten muaf tutulacak.

    Tüm abonelerden 3 ay telsiz ruhsat ve kullanım ücreti alınmayacak

    Deprem bölgesindeki vatandaşlar, her ay mobil operatörler tarafından tahsil edilen telsiz ruhsat ve kullanım ücretinden 3 ay muaf olacak. Depremden önceki son 24 saat içerisinde OHAL ilan edilen illerde şebekeye bağlanan veya operatöre kayıtlı adresi OHAL ilan edilen illerde olan mevcut aboneler bundan yararlanacak. Telsiz kullanım ücreti yıllık 113,14 TL olarak belirlenmişti. Üç aylık ücret 28,28 TL'ye denk geliyor.

    Bir diğer değişiklik ise Vergi Usul Kanunu’nda yapıldı. Mobil operatörler ve internet servis sağlayıcıları, OHAL ilan edilen illerdeki müşterilerinin 6 Şubat’tan sonraki borçlarını silmeleri halinde bu tutarları vergiden düşebilecek. Firmaların borçları silmesi teşvik ediliyor.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 4 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 5 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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    özel iletişim vergisi, deprem ve
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