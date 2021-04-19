DH ve Amazon iş birliği ile mobil aksesuarlarda geçerli 20 TL indirim kodu

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Amazon Türkiye ve DH iş birliği ile sizlere özel kampanyalarımız devam ediyor. Bu defa cep telefonu aksesuarlarında geçerli iki farklı indirim kodu dağıtıyoruz.

İndirim kodları Amazon.com.tr’deki seçili cep telefonu aksesuarlarında kullanılabiliyor. 50 TL ve üzeri alışverişe 10 TL indirim, 100 TL ve üzeri alışverişe 20 TL indirim uygulayan iki farklı kodumuz mevcut. İndirimli ürünlerde de bu kodları kullanabilirsiniz. Kodlar 21 Nisan saat 23.59’a kadar geçerli olacak.

50 TL ve üzerine 10 TL indirim kodu: DONANIM10

100 TL ve üzerine 20 TL indirim kodu: DONANIM20

Kampanya sayfası: https://www.amazon.com.tr/s?node=23037444031

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İndirimden kodu nasıl kullanılır?

1. Adım: İndirimden yararlanmak için Prime üyesi olduğunuzdan emin olun. Prime üyesi olmak için tıklayın: https://www.amazon.com.tr/primeuyeligi

2. Adım: https://www.amazon.com.tr/s?node=23037444031 sayfasında bulunan, Amazon.com.tr tarafından satılan ürünlerden asgari tutar değerinde veya üzerinde ürünü sepetinize ekleyin. 10 TL indirim için 50 TL ve üzeri, 20 TL indirim için 100 TL ve üzeri ürünü sepetinize eklemelisiniz.

3. Adım: Ödeme adımında “Alışverişi Tamamla” butonuna basarak sipariş özetinizi görüntüleyin.

4. Adım: Ödeme sayfasının sağ tarafında, ödeme aracı altında bulunan “Hediye kartı ya da promosyon ekle” yazan kutuya 10 TL için DONANIM10 ve 20 TL için DONANIM20 kodlarından birini girin. Her bir promosyon kodu yalnızca bir kez kullanılmaktadır.

5. Adım: Ödeme sayfasının sağ tarafında bulunan kutuda “uygulanan promosyon” ifadesinin karşısında uygulanan indirimi kontrol ederek ödemeyi tamamlayın.

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