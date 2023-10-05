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    Anlık Bildirim

    Diablo IV, çok yakında Steam'e geliyor

    Blizzard, Diablo IV Geliştirici Güncellemesi canlı yayınında oyunun bir sonraki büyük güncellemesi olan Season of Blood ile gelmesi beklenen değişiklikleri ve Steam yolculuğunu duyurdu.
    Diablo 4, çok yakında Steam'e geliyor Tam Boyutta Gör
    Blizzard Entertainment tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir aksiyon rol yapma oyunu olan ve yılın en büyük oyunlarından biri olarak görülen Diablo IV, 17 Ekim'de Steam'e geliyor. Oyun 1 Kasım 2019'da BlizzCon 2019'da duyurulmuş ve 6 Haziran 2023'te piyasaya sürülmüştü.

    Diablo, Steam'e geliyor

    Konsollarda (Switch hariç) mevcut olmasına rağmen, oyunun PC versiyonu daha önce sadece Blizzard'ın özel Battle.net servisinde bulunuyordu. Diablo IV'ün Steam'e taşınması, Blizzard'ın bu yılın başlarında Overwatch 2'yi Steam'e sunarak daha fazla PC oyuncusu kazanma çabalarıyla da uyumlu. Blizzard daha fazla oyununu Steam'e getirmeyi planladığını belirtti ancak hangi oyunları Steam'de sunmayı planladığını ya da ne zaman kullanıma sunacağını paylaşmadı.

    Overwatch 2, Blizzard'ın platformda piyasaya sürdüğü ilk oyundu ve çıkışıyla birlikte istenilen ilgiyi görmemişti. Şu anda 190.000'den fazla yorumla "ezici bir çoğunlukla olumsuz" bir inceleme puanına sahip ve muhtemelen bu durum, oyuncuların battle pass uygulaması ve iptal edilen içerikten memnuniyetsizliğinden kaynaklanıyor. Bu yılın Haziran ayında piyasaya sürülen Diablo IV, genel olarak iyi karşılandığı için böyle bir sorun yaşamayacak gibi duruyor. Üstelik yeni sezonla birlikte gelecek değişiklikler tekrardan bir akına dönüşebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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