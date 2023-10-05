Diablo IV, çok yakında Steam'e geliyor

Diablo, Steam'e geliyor
Konsollarda (Switch hariç) mevcut olmasına rağmen, oyunun PC versiyonu daha önce sadece Blizzard'ın özel Battle.net servisinde bulunuyordu. Diablo IV'ün Steam'e taşınması, Blizzard'ın bu yılın başlarında Overwatch 2'yi Steam'e sunarak daha fazla PC oyuncusu kazanma çabalarıyla da uyumlu. Blizzard daha fazla oyununu Steam'e getirmeyi planladığını belirtti ancak hangi oyunları Steam'de sunmayı planladığını ya da ne zaman kullanıma sunacağını paylaşmadı.
Overwatch 2, Blizzard'ın platformda piyasaya sürdüğü ilk oyundu ve çıkışıyla birlikte istenilen ilgiyi görmemişti. Şu anda 190.000'den fazla yorumla "ezici bir çoğunlukla olumsuz" bir inceleme puanına sahip ve muhtemelen bu durum, oyuncuların battle pass uygulaması ve iptal edilen içerikten memnuniyetsizliğinden kaynaklanıyor. Bu yılın Haziran ayında piyasaya sürülen Diablo IV, genel olarak iyi karşılandığı için böyle bir sorun yaşamayacak gibi duruyor. Üstelik yeni sezonla birlikte gelecek değişiklikler tekrardan bir akına dönüşebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.