GTA 6 geliştirme maliyeti açıklandı: Oyun tarihinde rekor

GTA 6 geliştirme maliyeti açıklandı
Ortaya çıkan resmi finansal verilere göre Rockstar North, 2019 yılından bu yana yalnızca maaş ve çalışan giderleri için 2,1 milyar doların üzerinde harcama yaptı. Ancak bu rakam, toplam bütçenin yalnızca bir kısmını oluşturuyor. Pazarlama, altyapı, uzun geliştirme süreci ve diğer operasyonel giderler eklendiğinde toplam maliyetin 3 milyar dolara ulaşabileceği belirtiliyor.
Bu tablo, GTA 6'yı yalnızca serinin değil, tüm oyun sektörünün en pahalı yapımı haline getirebilir. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Cyberpunk 2077'nin yaklaşık 436 milyon dolar, Red Dead Redemption 2'nin ise 370 ila 540 milyon dolar arasında bir bütçeyle geliştirildiği biliniyor. GTA 6'nın ise bu projeleri katlaması bekleniyor.
Rockstar cephesi daha önce geliştirme sürecinin 2020 itibarıyla hız kazandığını belirtmişti. Ön hazırlık sürecinin ise Red Dead Redemption 2'nin ardından, 2018 civarında başladığı belirtiliyor. Dolayısıyla uzun geliştirme süresi de maliyeti ciddi şekilde yukarı çekmiş durumda. Bu yüksek bütçe ise, oyunun fiyatlandırmasına doğrudan yansır mı sorusu ise hala net değil.
GTA 6 çıkış tarihi ve beklenen fiyatı
Daha önce ortaya çıkan iddialar, standart sürümün 70 dolar seviyesinde kalabileceğini gösteriyordu. Bunun öncesinde ise 100 dolar iddialarının bulunduğunu söyleyelim. GTA 6'nın 2026 yılı içerisinde çıkış yapması bekleniyor.