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    AMD Fluid Motion Frames kullanıma sunuldu: İşte desteklenen oyunlar

    Nvidia Frame Generation teknolojisine rakip olacak AMD Fluid Motion Frames an itibarıyla erişime açıldı. Yeni teknoloji 12'den fazla oyunda destekleniyor. İşte liste...
    AMD Fluid Motion Frames kullanıma sunuldu: İşte destekli oyunlar Tam Boyutta Gör
    Hatırlayacak olursak AMD, geçtiğimiz yıl tanıtılan FSR 3.0 (FidelityFX Super Resolution) teknolojisinin DLSS 3 teknolojine benzer bir şekilde kare enterpolasyonu sunacağını duyurmuştu. Bu bağlamda hazırlıklarını tamamlayan kırmızı ekip, Fluid Motion Frames (AFMF) teknolojisinin 12'den fazla oyunda erişilebilir olduğunu duyurdu. İşte desteklenen oyunlar...

    Fluid Motion Frames kullanıma açıldı

    Bildiğiniz gibi FSR 3.0 için bekleyiş artık sona erdi ve teknoloji Forspoken ve Immortals of Aveum olmak üzere iki oyunda kullanıma sunuldu. Ancak en önemli gelişme, AMD Fluid Motion Frames teknolojisinin de erişime açılması oldu diyebiliriz. Bu noktada AFMF, Nvidia Frame Generation teknolojisinde olduğu gibi önceki karelerin görüntüsüne bakarak, yeni bir kare oluşturulmasını sağlıyor.

    AFMF destekli oyunlara baktığımızda listenin bir hayli geniş olduğunu görüyoruz. Öyle ki bunlar arasında Starfield, Star Wars Jedi: Survivor ve The Last of Us Part 1 gibi bir çok AAA yapım yer alıyor. Üstelik bu oyunların halihazırda FSR 3.0 desteğine sahip olmadığını belirtelim. Ancak Fluid Motion Frames yalnızca Radeon grafik sürücülerine entegre olduğundan üçüncü taraf donanımlar pas geçilmiş durumda.

    AMD Fluid Motion Frames kullanıma sunuldu: İşte destekli oyunlar Tam Boyutta Gör
    Daha da önemlisi, AFMF yalnızca Radeon RX 7000 serisiyle (Radeon RX 7900/7800/7700/7600 serisi ile uyumlu. Dolayısıyla eski nesil ekran kartlarına da destek sunulmuyor. Ancak özellikle el konsollarında kullanılan Phoenix APU'ların bu listeye dahil olduğunu belirtelim. İşte AFMF destekli oyunlar...

    Fluid Motion Frames destekli oyunlar

    • A Plague Tale – Requiem
    • Deep Rock Galactic
    • Hitman 3
    • Red Dead Redemption 2
    • Star Wars Jedi: Survivor
    • Borderlands 3
    • Dying Light 2
    • Hogwarts Legacy
    • Resident Evil 3
    • Starfield
    • Control
    • Far Cry 6
    • Horizon Zero Dawn
    • Resident Evil 4
    • The Last of Us Part 1
    • Dead Space
    • Ghostwire: Tokyo
    • Metro Exodus Enhanced Edition
    • Shadow Of The Tomb Raider
    • The Witcher 3: Wild Hunt
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 hafta önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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