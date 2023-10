AMD Fluid Motion Frames kullanıma sunuldu: İşte desteklenen oyunlar

Tam Boyutta Gör Hatırlayacak olursak AMD, geçtiğimiz yıl tanıtılan FSR 3.0 (FidelityFX Super Resolution) teknolojisinin DLSS 3 teknolojine benzer bir şekilde kare enterpolasyonu sunacağını duyurmuştu. Bu bağlamda hazırlıklarını tamamlayan kırmızı ekip, Fluid Motion Frames (AFMF) teknolojisinin 12'den fazla oyunda erişilebilir olduğunu duyurdu. İşte desteklenen oyunlar...

Fluid Motion Frames kullanıma açıldı

Bildiğiniz gibi FSR 3.0 için bekleyiş artık sona erdi ve teknoloji Forspoken ve Immortals of Aveum olmak üzere iki oyunda kullanıma sunuldu. Ancak en önemli gelişme, AMD Fluid Motion Frames teknolojisinin de erişime açılması oldu diyebiliriz. Bu noktada AFMF, Nvidia Frame Generation teknolojisinde olduğu gibi önceki karelerin görüntüsüne bakarak, yeni bir kare oluşturulmasını sağlıyor.

AFMF destekli oyunlara baktığımızda listenin bir hayli geniş olduğunu görüyoruz. Öyle ki bunlar arasında Starfield, Star Wars Jedi: Survivor ve The Last of Us Part 1 gibi bir çok AAA yapım yer alıyor. Üstelik bu oyunların halihazırda FSR 3.0 desteğine sahip olmadığını belirtelim. Ancak Fluid Motion Frames yalnızca Radeon grafik sürücülerine entegre olduğundan üçüncü taraf donanımlar pas geçilmiş durumda.

Tam Boyutta Gör Daha da önemlisi, AFMF yalnızca Radeon RX 7000 serisiyle (Radeon RX 7900/7800/7700/7600 serisi ile uyumlu. Dolayısıyla eski nesil ekran kartlarına da destek sunulmuyor. Ancak özellikle el konsollarında kullanılan Phoenix APU'ların bu listeye dahil olduğunu belirtelim. İşte AFMF destekli oyunlar...

Fluid Motion Frames destekli oyunlar

A Plague Tale – Requiem

Deep Rock Galactic

Hitman 3

Red Dead Redemption 2

Star Wars Jedi: Survivor

Borderlands 3

Dying Light 2

Hogwarts Legacy

Resident Evil 3

Starfield

Control

Far Cry 6

Horizon Zero Dawn

Resident Evil 4

The Last of Us Part 1

Dead Space

Ghostwire: Tokyo

Metro Exodus Enhanced Edition

Shadow Of The Tomb Raider

The Witcher 3: Wild Hunt

