AMD Fluid Motion Frames kullanıma sunuldu: İşte desteklenen oyunlar

Fluid Motion Frames kullanıma açıldı
Bildiğiniz gibi FSR 3.0 için bekleyiş artık sona erdi ve teknoloji Forspoken ve Immortals of Aveum olmak üzere iki oyunda kullanıma sunuldu. Ancak en önemli gelişme, AMD Fluid Motion Frames teknolojisinin de erişime açılması oldu diyebiliriz. Bu noktada AFMF, Nvidia Frame Generation teknolojisinde olduğu gibi önceki karelerin görüntüsüne bakarak, yeni bir kare oluşturulmasını sağlıyor.
AFMF destekli oyunlara baktığımızda listenin bir hayli geniş olduğunu görüyoruz. Öyle ki bunlar arasında Starfield, Star Wars Jedi: Survivor ve The Last of Us Part 1 gibi bir çok AAA yapım yer alıyor. Üstelik bu oyunların halihazırda FSR 3.0 desteğine sahip olmadığını belirtelim. Ancak Fluid Motion Frames yalnızca Radeon grafik sürücülerine entegre olduğundan üçüncü taraf donanımlar pas geçilmiş durumda.
Fluid Motion Frames destekli oyunlar
- A Plague Tale – Requiem
- Deep Rock Galactic
- Hitman 3
- Red Dead Redemption 2
- Star Wars Jedi: Survivor
- Borderlands 3
- Dying Light 2
- Hogwarts Legacy
- Resident Evil 3
- Starfield
- Control
- Far Cry 6
- Horizon Zero Dawn
- Resident Evil 4
- The Last of Us Part 1
- Dead Space
- Ghostwire: Tokyo
- Metro Exodus Enhanced Edition
- Shadow Of The Tomb Raider
- The Witcher 3: Wild Hunt
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.