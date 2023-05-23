Oyunculara müjde! Diablo 4 Türkçe dil desteğiyle çıkış yapacak!

Tam Boyutta Gör Yayıncılığını ve geliştiricliğini Blizzard'ın yaptığı Diablo serisinin son oyunu Diablo 4'ten müthiş bir haber geldi.

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Diablo 4 Türkçe Dil Desteği ile Geliyor!

Geçtiğimiz saatlerde yapılan resmi açıklamaya göre serinin merakla beklenen yeni oyunu Diablo 4, Türkçe dil desteği ile çıkış yapacak. Diablo Genel Müdürü Rod Fergusson, Türkiye'deki ve dünyadaki Türk Diablo oyuncularına, hayranlarına ve topluluğuna yönelik bir video mesajıyla duyurdu: "Diablo IV'te Türkçe dil desteğini sağlayacağımızı duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Korunak’ta görüşmek üzere!"

Diablo 4 Çıkış Fragmanı

Diablo IV Windows®PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5 ve PlayStation 4'te üzerinden oynanabilir olacak. Bununla birlikte tüm platformlar için çapraz oynanabilme ve çapraz ilerleme mevcut olacak. Konsollarda dört oyuncuya kadar aynı ekrandan co-op imkânı da oyunculara sunulacak.

Diablo IV, Diablo serisinde yeni bir bölüm dönem haziran ayında dünya çapında piyasaya sürülecek. Korunak’ın kaderi ellerindeyken oyuncular, 120'den fazla zindan ve yan görevi keşfedebilecek, bölüm sonu canavarlarını yenmek için diğer oyuncularla takım kurabilecek, kaleleri özgürleştirebilecek ve sınıf seçimi ile eksiksiz karakter gelişimini deneyimleyebilecekler. Heyecan verici sezon güncellemeleriyle Diablo IV, yeni içerikleri, sezon yolculuğunu, savaş bileti ödüllerini, yeni özellikleri, uzun dönemli geliştirme planlarını ve daha birçok içeriği de lansman sonrasında oyunculara sunacak.

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Diablo 4 Türkçe dil desteğiyle çıkış yapacak!