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    Oyunculara müjde! Diablo 4 Türkçe dil desteğiyle çıkış yapacak!

    Çıkışına sayılı günler kalan oyun dünyasının en büyük serilerinden Diablo'nun yeni oyunu Diablo 4'ün Türkçe dil desteğiyle çıkış yapacağı açıklandı.               
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    Diablo 4 Türkçe dil desteğiyle çıkış yapacak! Tam Boyutta Gör
    Yayıncılığını ve geliştiricliğini Blizzard'ın yaptığı Diablo serisinin son oyunu Diablo 4'ten müthiş bir haber geldi. 

    Diablo 4 Türkçe Dil Desteği ile Geliyor!

    Geçtiğimiz saatlerde yapılan resmi açıklamaya göre serinin merakla beklenen yeni oyunu Diablo 4, Türkçe dil desteği ile çıkış yapacak. Diablo Genel Müdürü Rod Fergusson, Türkiye'deki ve dünyadaki Türk Diablo oyuncularına, hayranlarına ve topluluğuna yönelik bir video mesajıyla duyurdu: "Diablo IV'te Türkçe dil desteğini sağlayacağımızı duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Korunak’ta görüşmek üzere!" 

    Diablo 4 Çıkış Fragmanı

    Diablo IV Windows®PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5 ve PlayStation 4'te üzerinden oynanabilir olacak. Bununla birlikte tüm platformlar için çapraz oynanabilme ve çapraz ilerleme mevcut olacak. Konsollarda dört oyuncuya kadar aynı ekrandan co-op imkânı da oyunculara sunulacak.

    Diablo IV, Diablo serisinde yeni bir bölüm dönem haziran ayında dünya çapında piyasaya sürülecek. Korunak’ın kaderi ellerindeyken oyuncular, 120'den fazla zindan ve yan görevi keşfedebilecek, bölüm sonu canavarlarını yenmek için diğer oyuncularla takım kurabilecek, kaleleri özgürleştirebilecek ve sınıf seçimi ile eksiksiz karakter gelişimini deneyimleyebilecekler. Heyecan verici sezon güncellemeleriyle Diablo IV, yeni içerikleri, sezon yolculuğunu, savaş bileti ödüllerini, yeni özellikleri, uzun dönemli geliştirme planlarını ve daha birçok içeriği de lansman sonrasında oyunculara sunacak.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    avecatius 1 gün önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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    1271 kez okundu.
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