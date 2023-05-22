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    Apple'ın karma gerçeklik başlığının maliyeti ortaya çıktı: Kaça üretilecek, kaça satılacak?

    Apple'ın merakla beklenen VR/AR başlığının şirkete ne kadara mal olduğu ortaya çıktı. Yakında tanıtılması beklenen cihazın üretim maliyeti ve muhtemel satış fiyatı haberimizde.
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    Apple'ın karma gerçeklik başlığının üretim maliyeti ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Apple'ın yakında tanıtılması beklenen VR/AR başlığı ile ilgili önemli detaylar ortaya çıktı. Çinli kaynaklar cihazın üretim maliyetinin 1.400 dolar civarında oluğunu söylüyor. Bu rakamın daha önce beklenenden önemli ölçüde daha düşük olduğunu belirtelim.

    Minsheng Electronics'ten elde edilen bilgilere baktığımızda en pahalı bileşenin 280 ila 320 dolar arasında değişen mikro OLED ekran olduğunu görüyoruz. Ayrıca rapor bu yılın ikinci yarısında yaklaşık 400.000 ila 500.000 adet karma gerçeklik başlığı üretilmesinin beklendiğini söylüyor.

    Apple'ın karma gerçeklik başlığının üretim maliyeti ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Perakende satış fiyatı daha önce sızdırılmıştı

    Raporda rOS (xrOS) işletim sistemine dair bazı bilgiler de var. Oyunlar, video düzenleme yazılımları ve ofis araçları da dahil olmak üzere geniş bir uygulama yelpazesini desteklediği vurgulanıyor. Buna ek olarak rOS ve iOS arasında olası bir uyumluluk sorununa da dikkat çekiliyor.

    Karma gerçeklik başlığının üretim maliyeti 1.400 dolar civarında olsa da nakliye masraflarıyla birlikte bu rakam 1.600 dolara kadar çıkıyor. Şirkete yakın kaynaklar daha önce Apple'ın ilk VR/AR başlığını 3.000 dolara satmayı planladığı bildirmişti.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    avecatius 2 saat önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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