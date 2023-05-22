Apple'ın karma gerçeklik başlığının maliyeti ortaya çıktı: Kaça üretilecek, kaça satılacak?

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Apple'ın yakında tanıtılması beklenen VR/AR başlığı ile ilgili önemli detaylar ortaya çıktı. Çinli kaynaklar cihazın üretim maliyetinin 1.400 dolar civarında oluğunu söylüyor. Bu rakamın daha önce beklenenden önemli ölçüde daha düşük olduğunu belirtelim.

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Minsheng Electronics'ten elde edilen bilgilere baktığımızda en pahalı bileşenin 280 ila 320 dolar arasında değişen mikro OLED ekran olduğunu görüyoruz. Ayrıca rapor bu yılın ikinci yarısında yaklaşık 400.000 ila 500.000 adet karma gerçeklik başlığı üretilmesinin beklendiğini söylüyor.

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Perakende satış fiyatı daha önce sızdırılmıştı

Raporda rOS (xrOS) işletim sistemine dair bazı bilgiler de var. Oyunlar, video düzenleme yazılımları ve ofis araçları da dahil olmak üzere geniş bir uygulama yelpazesini desteklediği vurgulanıyor. Buna ek olarak rOS ve iOS arasında olası bir uyumluluk sorununa da dikkat çekiliyor.

Karma gerçeklik başlığının üretim maliyeti 1.400 dolar civarında olsa da nakliye masraflarıyla birlikte bu rakam 1.600 dolara kadar çıkıyor. Şirkete yakın kaynaklar daha önce Apple'ın ilk VR/AR başlığını 3.000 dolara satmayı planladığı bildirmişti.

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Apple'ın karma gerçeklik başlığının üretim maliyeti ortaya çıktı