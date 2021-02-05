Diablo 4 ve Overwatch 2, 2021 yılında çıkmayacak

Tam Boyutta Gör

Oyun dünyasının tanınan şirketlerinden biri olan Blizzard, geçtiğimiz saatlerde yapılan yatırımcılar toplantısında önemli serilerine dair bazı gelişmeler aktardı.

İlginizi Çekebilir

Overwatch 2 ve Diablo 4'e dair detaylar Şubat 2021'de geliyor

Ayrıca Bkz. "Bu yıl çıkacak olan yeni Call of Duty oyunu onaylandı"

Blizzard dendiği zaman akla gelen ilk oyunlardan biri şüphesiz Diablo, diğeri de Overwatch. Her iki oyunun da yenisi 2019 yılında duyurulmuştu. Duyurulmasından bu yana da çıkış tarihi bekleniyordu ve özellikle bu yıl çıkacağına inanan birçok insan vardı. Ne yazık ki geçtiğimiz saatlerde Blizzard, oyunu bu yıl bekleyenler için kötü bir açıklama yaptı.

Activision-Blizzard, ne yazık ki Overwatch 2'yi ve Diablo 4'ü bu yıl içerisinde çıkartmayı planlamadıklarını belirtti. Ancak mobil oyun olan Diablo Immortal için net bir şey söylenmedi. Oyunun gayet iyi ilerlediği ve bu yıl içerisinde yayınlanma ihtimalinin olduğu söylendi.

Yaklaşık iki hafta sonra yani, 20 - 21 Şubat tarihlerinde BlizzConline etkinliği düzenlenecek. O etkinlikte oyunlara dair daha fazla detay öğreneceğiz. Ancak şu an için bu oyunları bu yıl beklemememiz gerektiğini söyleyebiliriz.

https://www.ign.com/articles/dont-expect-overwatch-2-or-diablo-4-to-launch-in-2021

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.