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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Diablo 4 ve Overwatch 2, 2021 yılında çıkmayacak

    Blizzard'ın en önemli iki serisi olan Diablo ve Overwatch'un yeni oyunları ne yazık ki bu yıl içerisinde yayınlanmayacak. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    05 Şubat 2021, 13:30 (1 hf.)
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    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Diablo 4 ve Overwatch 2, 2021 yılında çıkmayacak
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    Oyun dünyasının tanınan şirketlerinden biri olan Blizzard, geçtiğimiz saatlerde yapılan yatırımcılar toplantısında önemli serilerine dair bazı gelişmeler aktardı.

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    Blizzard dendiği zaman akla gelen ilk oyunlardan biri şüphesiz Diablo, diğeri de Overwatch. Her iki oyunun da yenisi 2019 yılında duyurulmuştu. Duyurulmasından bu yana da çıkış tarihi bekleniyordu ve özellikle bu yıl çıkacağına inanan birçok insan vardı. Ne yazık ki geçtiğimiz saatlerde Blizzard, oyunu bu yıl bekleyenler için kötü bir açıklama yaptı.

    Activision-Blizzard, ne yazık ki Overwatch 2'yi ve Diablo 4'ü bu yıl içerisinde çıkartmayı planlamadıklarını belirtti. Ancak mobil oyun olan Diablo Immortal için net bir şey söylenmedi. Oyunun gayet iyi ilerlediği ve bu yıl içerisinde yayınlanma ihtimalinin olduğu söylendi.

    Yaklaşık iki hafta sonra yani, 20 - 21 Şubat tarihlerinde BlizzConline etkinliği düzenlenecek. O etkinlikte oyunlara dair daha fazla detay öğreneceğiz. Ancak şu an için bu oyunları bu yıl beklemememiz gerektiğini söyleyebiliriz.



    https://www.ign.com/articles/dont-expect-overwatch-2-or-diablo-4-to-launch-in-2021 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    B bshaar387 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    "Blizzard dendiği zaman akla gelen ilk oyunlardan biri şüphesiz Diablo, diğeri de Overwatch." pek katılmıyorum, Diablo'dan sonra World of Warcraft ve Starcraft gelir.
    "Blizzard dendiği zaman akla gelen ilk oyunlardan biri şüphesiz Diablo, diğeri de Overwatch." pek katılmıyorum, Diablo'dan sonra World of Warcraft ve Starcraft ...
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    1 Yanıt Yanıtla +7
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    N nuksws_99 (dasasd ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    activision blizzard ı çöp etti, wc3 rezaletinden sonra gözümde çöp+çöptür. Diablo 3 mobil de yanında tatlısı.
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    1ses1 (hasan türk) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Diablo2 efsane idi zamanında oynuyanlar için(Yaşlılar bilir benim gibi). Diablo 3 hala arada bir girip oynadığımız arkadaşlarla eğlendiğimiz bir oyun. İlk çıktığında aldım kaç sene oldu bilmiyorum ama parasını sonuna kadar hak eden bir oyun. Diablo 4 arkadaşlarımla izlediğimizde pek hoşumuza gitmedi açıkcası oynanış açısından ama diablo 3 de diablo 2 ye göre garip gelmişti bize ama skillerinden çok hoşlanmıştık.

    Aslında ufak bir oynanabilir demo verseler de tadına baksak süprizimi bozmak istemiyorlar acaba. Zaten fuarda hayatında diablo oynamamış adamlara tanıttırdılarya bizim Türk youtuberlara oyunu, çıldırdım. Oyundan anlıyan gariban çocuğuda konuşturmadılar. Enterasan işler. Bu oyunu alacak keik bir kitle var zaten o kemik kitle kötüde olsa alacak iyide olsa ama bari oyunun en az diablo 3 kısmını oynamış birine tanıttırsaydılarya abone sayısına göre değil.
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    N nuksws_99 (dasasd ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    activision blizzard ı çöp etti, wc3 rezaletinden sonra gözümde çöp+çöptür. Diablo 3 mobil de yanında tatlısı.
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    B bshaar387 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    "Blizzard dendiği zaman akla gelen ilk oyunlardan biri şüphesiz Diablo, diğeri de Overwatch." pek katılmıyorum, Diablo'dan sonra World of Warcraft ve Starcraft gelir.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    BekirHan (Bekir Han) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) bshaar387
    Aynen, kesinlikle. Hatta bir Diablo fanı olarak bazı ülkelerde (örneğin G.Kore, Asya vs...) StarCraft hepsinden önce gelebiliyor.

    Yav o değilde oyunun adının artık Diablo 4 değilde Lilith 1 olması gerekmiyor mu? :P
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    O Outrageous2344 (on ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şaşırtmadı mobil oyunu bile 3 yılda cikartamayan firmadan ne beklenir blizzard benim gözümde yillar önce bitti hiç bir oyununu almam
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