Diablo 4 ve Overwatch 2, 2021 yılında çıkmayacak

Oyun dünyasının tanınan şirketlerinden biri olan Blizzard, geçtiğimiz saatlerde yapılan yatırımcılar toplantısında önemli serilerine dair bazı gelişmeler aktardı.İlginizi Çekebilir Overwatch 2 ve Diablo 4'e dair detaylar Şubat 2021'de geliyor
Ayrıca Bkz. "Bu yıl çıkacak olan yeni Call of Duty oyunu onaylandı"
Blizzard dendiği zaman akla gelen ilk oyunlardan biri şüphesiz Diablo, diğeri de Overwatch. Her iki oyunun da yenisi 2019 yılında duyurulmuştu. Duyurulmasından bu yana da çıkış tarihi bekleniyordu ve özellikle bu yıl çıkacağına inanan birçok insan vardı. Ne yazık ki geçtiğimiz saatlerde Blizzard, oyunu bu yıl bekleyenler için kötü bir açıklama yaptı.
Activision-Blizzard, ne yazık ki Overwatch 2'yi ve Diablo 4'ü bu yıl içerisinde çıkartmayı planlamadıklarını belirtti. Ancak mobil oyun olan Diablo Immortal için net bir şey söylenmedi. Oyunun gayet iyi ilerlediği ve bu yıl içerisinde yayınlanma ihtimalinin olduğu söylendi.
Yaklaşık iki hafta sonra yani, 20 - 21 Şubat tarihlerinde BlizzConline etkinliği düzenlenecek. O etkinlikte oyunlara dair daha fazla detay öğreneceğiz. Ancak şu an için bu oyunları bu yıl beklemememiz gerektiğini söyleyebiliriz.
https://www.ign.com/articles/dont-expect-overwatch-2-or-diablo-4-to-launch-in-2021 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Aslında ufak bir oynanabilir demo verseler de tadına baksak süprizimi bozmak istemiyorlar acaba. Zaten fuarda hayatında diablo oynamamış adamlara tanıttırdılarya bizim Türk youtuberlara oyunu, çıldırdım. Oyundan anlıyan gariban çocuğuda konuşturmadılar. Enterasan işler. Bu oyunu alacak keik bir kitle var zaten o kemik kitle kötüde olsa alacak iyide olsa ama bari oyunun en az diablo 3 kısmını oynamış birine tanıttırsaydılarya abone sayısına göre değil.
Yav o değilde oyunun adının artık Diablo 4 değilde Lilith 1 olması gerekmiyor mu? :P