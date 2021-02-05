Bu yıl çıkacak olan yeni Call of Duty oyunu onaylandı

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Oyun dünyasının en popüler serilerinden biri olan ve her yıl düzenli oalrak en çok kazanan oyunlardan biri olan Call of Duty'nin yeni oyunu onaylandı.

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Geçtiğimiz saatlerde Activision bir finans toplantısı düzenledi ve orada şirketin yapımlarına dair yeni bilgiler paylaştı. Açıklamaya göre bu yılın son aylarında yeni bir Call of Duty oyunu göreceğiz. Bu duyurunun çok da süpriz olmadığını söylemek gerek. Yeni oyun yine büyük ihtimalle Kasım - Aralık aylarında çıkış yapacaktır.

Yeni oyun onaylandı ancak oyun ile ilgili hiçbir detay da verilmedi ne yazık ki. Hangi stüdyonun geliştireceği, hangi alt seriye ait olacağı ve bunun gibi diğer yenilikler açıklanmadı. Bu tarz bilgiler büyük ihtimalle yılın ortasında açıklanacaktır.

Yeni oyuna dair sadece şu tahmini yapabiliriz: Eğer Activision kendi düzenini bozmazsa Black Ops serisinden bir oyun görmeyeceğiz.

https://screenrant.com/call-duty-2021-confirmed-release-date/

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