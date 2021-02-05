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    Bu yıl çıkacak olan yeni Call of Duty oyunu onaylandı

    Pek sürpriz olmayan şekilde Activision'ın yayıncılığını yaptığı yeni Call of Duty oyunu duyuruldu. Bu yılın sonlarında yayınlanacak. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    05 Şubat 2021, 12:00 (1 hf.)
    8,6b
    1
    11
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Bu yıl çıkacak olan yeni Call of Duty oyunu onaylandı
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    Oyun dünyasının en popüler serilerinden biri olan ve her yıl düzenli oalrak en çok kazanan oyunlardan biri olan Call of Duty'nin yeni oyunu onaylandı.

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    Geçtiğimiz saatlerde Activision bir finans toplantısı düzenledi ve orada şirketin yapımlarına dair yeni bilgiler paylaştı. Açıklamaya göre bu yılın son aylarında yeni bir Call of Duty oyunu göreceğiz. Bu duyurunun çok da süpriz olmadığını söylemek gerek. Yeni oyun yine büyük ihtimalle Kasım - Aralık aylarında çıkış yapacaktır.

    Yeni oyun onaylandı ancak oyun ile ilgili hiçbir detay da verilmedi ne yazık ki. Hangi stüdyonun geliştireceği, hangi alt seriye ait olacağı ve bunun gibi diğer yenilikler açıklanmadı. Bu tarz bilgiler büyük ihtimalle yılın ortasında açıklanacaktır. 

    Yeni oyuna dair sadece şu tahmini yapabiliriz: Eğer Activision kendi düzenini bozmazsa Black Ops serisinden bir oyun görmeyeceğiz. 



    https://screenrant.com/call-duty-2021-confirmed-release-date/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bence Advanced Warfare 2 gelecek. Mobil oyunu takip edenler bilir bu yılın ilk sezonu bir Advanced Warfare güncellemesi
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Cod warzone mobile geliyor ama sistem gereksinimleri 3 Gb boş alan 6 gb ram ve 2 ghz 6 çekirdek işlemci android 8 ve üstü bunlar minimum
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Call Of duty: Warzone'un mobil versiyonu çıkacak Activision böyle bir proje yapmayı planladıklarını söylemişti geçen sene..
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    call of war neoldu. başarısız kaldıki hemen yeni oyun çıkar.
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    RAIZEN 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Call of Duty live service olmalı artık. Getirecekleri yenilikleri sezon güncellemesi şeklinde sunsalar hem oyuncu kitlesi artar, bununla beraber de Season Pass satışları yükselir.
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    TearsForFears 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Her sene oyun çıkarılmamalı, çıkıyorsa da ortak multiplayer olsun ki Multi için oynayanlar faydalansın
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    H hopeyoung 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    En güzel senaryo ghosts'da idi.
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    Mr. Jingles 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ah ah, Soap.. Oyundaki en sevdiğim karakterdi. Umarım tekrar görebiliriz kendisini.
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Cold war on numaraydı Ps5 ilk oynadığım oyundun Dualsense ayrı bir zevk vermişti
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    muratdogan456 (Murat DOĞAN) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    2019 MW ile Cold War' ı karşılaştırdığımda kişisel görüşüm MW daha güzel. burda geliştirici ekip öne çıkıyor diye düşünüyorum. her sene iki önceki nesili yapan ekip oyunu yaptığını düşünürsek bu seneki COD güzel olacaktır düşüncesindeyim.

    Bu arada Teşekkürler DICE BF' yi batırdığın için!!!. bu seneki oyunlarından hiç ümitli değilim, umarım beni utandırırlar.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    R retro61 1 hf. ( Mesaj Silindi ) muratdogan456
    PC mw ucuz olsada alsam.
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