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    Diablo II Remake duyurusu bu hafta Blizzcon'da yapılabilir

    Diablo II Remake'in bu hafta 19-20 Şubat tarihlerinde düzenlenecek olan Blizzcon etkinliğinde resmiyet kazanması bekleniyor.
    17 Şubat 2021, 20:30 (8 sa.)
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    2
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    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Diablo II Remake duyurusu bu hafta Blizzcon'da yapılabilir
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    Bu hafta düzenlenecek olan Blizzcon ile ilgili sızıntılar gelmeye devam ediyor. Yeni gelen bilgilere göre Blizzard bu hafta Diablo serisinin geleceğiyle ilgili çok önemli duyurular yapacak. Uzun bir süredir söylentilerini duyduğumuz Diablo II Remake'in nihayet bu hafta resmiyet kazanacağı belirtiliyor.

    Yeni sızıntı Twitter'da Kaiser499 ve Metro_OW'den geldi. Aynı Twitter hesapları daha önce Blizzcon 2019 için Diablo IV ve Overwatch 2'nin haberini doğru bir şekilde sızdırmıştı.

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    Kaiser499 ayrıca Biablo II Remake haricinde bu hafta Diablo: Immortal'ın yayın tarihinin de belli olacağını söyledi. Son olarak Diablo IV, Overwatch 2 ve Heartstone için de yeni haberler bu hafta Blizzcon'da bizleri bekliyor olacak.

    Diablo II Remake'in resmi adının Diablo II: Resurrected olması bekleniyor. Oyun, daha önce Activision tarafında Crash Bandicoot ve Tony Hawk gibi seriler üzerinde çalışan Vicarious Visions tarafından geliştiriliyor. Vicarious Visions'ın bir yıl önce projenin başına geçtiği belirtildi. Bunun öncesinde ise Warcraft III: Reforged'un arkasındaki ekibin Diablo II Remake üzerinde çalıştığı ancak  Warcraft III: Reforged hayal kırıklığı yaratınca Blizzard'ın bu ekibi dağıtma kararı aldığı belirtilmişti.

    Oyun dünyasının efsanevi yapımlarından olan Diablo II'nin geri dönüşü büyük bir heyecanla bekleniyor. Yeni remake versiyonu muhtemelen çok iyi satış rakamları yakalayacaktır.

    Blizzcon 2021, 19-20 Şubat tarihlerinde online olarak düzenlenecek.



    https://www.dexerto.com/overwatch/blizzcon-leakers-claim-overwatch-2-heroes-and-maps-will-be-revealed-1515730/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    G GENÇ_EFENDİ 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Diablo immortal 2018'de duyuruldu salın artık şu oyunu alfa testleri gayet güzeldi.Bari betalara başlayın tarih verin bu ne alt tarafı bir mobil oyun.
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    X X4eros 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Önce Immortal'ı çıkarın bari
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