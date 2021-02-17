Diablo II Remake duyurusu bu hafta Blizzcon'da yapılabilir

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Bu hafta düzenlenecek olan Blizzcon ile ilgili sızıntılar gelmeye devam ediyor. Yeni gelen bilgilere göre Blizzard bu hafta Diablo serisinin geleceğiyle ilgili çok önemli duyurular yapacak. Uzun bir süredir söylentilerini duyduğumuz Diablo II Remake'in nihayet bu hafta resmiyet kazanacağı belirtiliyor.

Yeni sızıntı Twitter'da Kaiser499 ve Metro_OW'den geldi. Aynı Twitter hesapları daha önce Blizzcon 2019 için Diablo IV ve Overwatch 2'nin haberini doğru bir şekilde sızdırmıştı.

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Diablo II Remake yakında gelecek gibi görünüyor

Kaiser499 ayrıca Biablo II Remake haricinde bu hafta Diablo: Immortal'ın yayın tarihinin de belli olacağını söyledi. Son olarak Diablo IV, Overwatch 2 ve Heartstone için de yeni haberler bu hafta Blizzcon'da bizleri bekliyor olacak.

Diablo II Remake'in resmi adının Diablo II: Resurrected olması bekleniyor. Oyun, daha önce Activision tarafında Crash Bandicoot ve Tony Hawk gibi seriler üzerinde çalışan Vicarious Visions tarafından geliştiriliyor. Vicarious Visions'ın bir yıl önce projenin başına geçtiği belirtildi. Bunun öncesinde ise Warcraft III: Reforged'un arkasındaki ekibin Diablo II Remake üzerinde çalıştığı ancak Warcraft III: Reforged hayal kırıklığı yaratınca Blizzard'ın bu ekibi dağıtma kararı aldığı belirtilmişti.

Oyun dünyasının efsanevi yapımlarından olan Diablo II'nin geri dönüşü büyük bir heyecanla bekleniyor. Yeni remake versiyonu muhtemelen çok iyi satış rakamları yakalayacaktır.

Blizzcon 2021, 19-20 Şubat tarihlerinde online olarak düzenlenecek.

https://www.dexerto.com/overwatch/blizzcon-leakers-claim-overwatch-2-heroes-and-maps-will-be-revealed-1515730/

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