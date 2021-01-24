Diablo II Remake yakında gelecek gibi görünüyor

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Oyun dünyasının efsane yapımlarından olan Diablo II yakında büyük bir geri dönüş yapacak gibi görünüyor. Bloomberg'den Jason Screirer'ın haberine göre Blizzard, Diablo II Remake'in geliştirme sürecinde şimdiden önemli aşamalar kat etmiş durumda.

Diablo II: Resurrected ismiyle gelebilir

Jason Screirer'ın raporunda bazı ilginç detaylara yer verilmiş. Screirer'ın ifadelerine göre Diablo II Remake aslında Warcraft III: Reforged'un arkasındaki ekip tarafından yapılacakmış. Ancak Warcraft III: Reforged beklentilerin altında kalınca Blizzard bu ekibi dağıtma kararı almış. Sonrasında ise Diablo II Remake projesinin, daha çok Activision tarafından tanıdığımız Vicarious Visions stüdyosuna emanet edildiği belirtiliyor.

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Vicarious Visions daha önce Crash Bandicoot ve Tony Hawk serileri üzerinde çalışmıştı. Örneğin geçtiğimiz yıl yayınlanan ve büyük övgüler alan Tony Hawk's Pro Skater 1+2 oyunu Vicarious Visions tarafından geliştirildi. Ayrıca 2019'daki Crash Bandicoot N. Sane Trilogy oyunu da yine Vicarious Visions'ın ürünüydü.

Blizzard'a geçiş yapan Vicarious Visions şimdi Diablo II Remake üzerinde çalışıyor. Jason Screirer'ın raporuna göre Vicarious Visions yaklaşık bir yıl önce projenin başına geçirilmiş.

Screirer ayrıca yeni remake projesinn stüdyo içerisinde Diablo II: Resurrected ismiyle anıldığını söyledi. Henüz kesinleşmiş bir isim olmadığı için değişme ihtimali bulunuyor.

Diablo serisi önümüzdeki yıllarda büyük bir geri dönüş yapacak. Blizzard'ta şu anda üç farklı Diablo projesi var: Diablo IV, Diablo II Remake ve mobil platformlar için geliştirilen Diablo Immortal. Üç oyun için de henüz herhangi bir yayın tarihi açıklanmadı.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-22/blizzard-absorbs-activision-studio-after-dismantling-classic-games-team

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