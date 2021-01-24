Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Diablo II Remake yakında gelecek gibi görünüyor

    Uzun süredir beklenen Diablo II Remake için güzel bir haber geldi. Bloomberg'ten Jason Screirer, oyunun geliştirme sürecinde bulunduğunu onayladı ve projenin arkasındaki geliştirici stüdyoyu açıkladı.
    21 dk.
    70
    49
    2
    Oyunlar
    Abone ol
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Diablo II Remake yakında gelecek gibi görünüyor
    Tam Boyutta Gör

    Oyun dünyasının efsane yapımlarından olan Diablo II yakında büyük bir geri dönüş yapacak gibi görünüyor. Bloomberg'den Jason Screirer'ın haberine göre Blizzard, Diablo II Remake'in geliştirme sürecinde şimdiden önemli aşamalar kat etmiş durumda.

    Diablo II: Resurrected ismiyle gelebilir

    Jason Screirer'ın raporunda bazı ilginç detaylara yer verilmiş. Screirer'ın ifadelerine göre Diablo II Remake aslında Warcraft III: Reforged'un arkasındaki ekip tarafından yapılacakmış. Ancak Warcraft III: Reforged beklentilerin altında kalınca Blizzard bu ekibi dağıtma kararı almış. Sonrasında ise Diablo II Remake projesinin, daha çok Activision tarafından tanıdığımız Vicarious Visions stüdyosuna emanet edildiği belirtiliyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Overwatch resmen Nintendo Switch'e geliyor

    Vicarious Visions daha önce Crash Bandicoot ve Tony Hawk serileri üzerinde çalışmıştı. Örneğin geçtiğimiz yıl yayınlanan ve büyük övgüler alan Tony Hawk's Pro Skater 1+2 oyunu Vicarious Visions tarafından geliştirildi. Ayrıca 2019'daki Crash Bandicoot N. Sane Trilogy oyunu da yine Vicarious Visions'ın ürünüydü.

    Blizzard'a geçiş yapan Vicarious Visions şimdi Diablo II Remake üzerinde çalışıyor. Jason Screirer'ın raporuna göre Vicarious Visions yaklaşık bir yıl önce projenin başına geçirilmiş. 

    Screirer ayrıca yeni remake projesinn stüdyo içerisinde Diablo II: Resurrected ismiyle anıldığını söyledi. Henüz kesinleşmiş bir isim olmadığı için değişme ihtimali bulunuyor. 

    Diablo serisi önümüzdeki yıllarda büyük bir geri dönüş yapacak. Blizzard'ta şu anda üç farklı Diablo projesi var: Diablo IV, Diablo II Remake ve mobil platformlar için geliştirilen Diablo Immortal. Üç oyun için de henüz herhangi bir yayın tarihi açıklanmadı. 



    https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-22/blizzard-absorbs-activision-studio-after-dismantling-classic-games-team Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Yapay zekalı LEGO ayrıştırma makinesi

    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    .PanxeR. (tayfun ilme) 13 dk. ( Mesaj Silindi )
    Warcraft ile bomba gibi giriş yapabilecekken malesef rezalet yaşandı gerçekten o stğdyo6yu dağıtarak iyi yapmışlar fakat abi sen oyunun sahibisin hiç mi son kalite testi yapılmıyor bu oyunlara aynısı cyberpunk tada oldu abi 1 kişi bile açıp oynamamış gibi oyunu direk satışa çıktı. İnşallah buda öyle olmaz eğer olursa blizzardın karizması çizilmeye başlar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TheMuyu (Murat Y.) 18 dk. ( Mesaj Silindi )
    WC3 reforged çıkışında beğenilmedi iyi bir remake olmadı umarım bu efsane oyunu düzgün şekilde yeniden yapabilirler.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 12 dk. Rus yapımı nükleer santrallerin güvenliğini artıracak bir ekipman geliştiriliyor 21 dk. GÖRÜNTÜLENEN Diablo II Remake yakında gelecek gibi görünüyor Sonraki Milli fırkateyn TCG İstanbul, suya indirildi 1 sa. Yapay zekalı LEGO ayrıştırma makinesi 1 sa. Netflix'in en çok izlenen dizilerinden biri olan Bridgerton'ın 2. sezonu onaylandı 2 sa. AMD 10240 işlem birimli kart hazırlığında 4 sa. iPhone 12s Pro ve 12s Pro Max, LTPO ekranla gelebilir 4 sa. RTX 3060, RTX 3060 Ti’dan daha yüksek fiyatla çıkış yapabilir 5 sa. OnePlus 9 ve 9 Pro'nun temel özellikleri ortaya çıktı 5 sa. Oppo A91'i oyunlarda test ettik! 5 sa. Biyolojik olarak bozunabilen elektrokromik ekran geliştirildi 6 sa. Hasselblad lensli Xiaomi telefonlar bu yıl piyasaya çıkabilir 6 sa. Spermde bulunan biyobelirteçler ile otizm riski belirlenebilir 7 sa. Samsung'un yeni Galaxy Tab A serisi tabletinin tasarımı sızdırıldı 7 sa. Google Arama, mobil cihazlarda yeni bir tasarıma kavuşuyor 8 sa. Samsung, Galaxy Note serisini sonlandırıyor 8 sa. Garena 2021 yılında Türkiye’de gerçekleştireceği ilk turnuvası Free Fire Sömestir Kupası’nı duyurdu 8 sa. Intel 2023’te yongalarının çoğunu kendisi üretecek 8 sa. Sputnik V koronavirüs aşısı Türkiye'de üretilecek 9 sa. LG, mobil cihaz bölümünü Vietnamlı Vingroup holdinge satabilir 9 sa. Microsoft geri adım attı! Xbox Live Gold'a zam gelmiyor 10 sa. AKINCI-C TİHA yerli motor TEI-PD222 ile uçacak Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız