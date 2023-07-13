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Çeşitli oyunlar hakkında veriler sunan MobyGames portalına göre Diablo 4'ün yapım sürecinde 9.000'den fazla kişi görev aldı. Bu, oyun sektörüne bir rekor demek. Kıyaslama yapabilmeniz açısından rekorun bir önceki sahibi Red Dead Redemption 2'de 7.315 kişi ve GTA 5'te ise 3.772 kişinin çalıştığını söyleyelim.

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Diablo 4'ün jenerik (credits) listesinde tam 9.166 kişinin ismi geçiyor. Bunların 8.691'i doğrudan projeye destek veren kişiler. MobyGames 2.464 kişinin karakter seslendirmesinde görev aldığını, 902 çalışanın görseller üzerinde çalıştığını, 397 kişinin kalite testlerinden sorumlu olduğunu ve 394 programcının kod yazdığını belirtti.

Son derece olumlu karşılandı

Jenerik listesinde oyunun geliştirilmesine yaptıkları makul katkılardan dolayı 475 kişi özel teşekkürle onurlandırıldı. Blizzard başkanı Mike Ybarra, Diablo 4 üzerinde altı yılı aşkın bir süre çalışıldığını ifade ediyor. Bu zaman içinde Blizzard çalışanlarının 67 çocuğu dünyaya geldi.

Diablo 4, 6 Haziran 2023 itibarıyla PC ve konsollarda satışa sunuldu. Yeni oyun, oyuncular ve eleştirmenler tarafından son derece olumlu karşılandı. Serinin köklerine sadık kalarak büyük bir aksiyon potansiyeli sunması sebebiyle büyük beğeni topladı.

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Diablo 4'ün yapımında 9.000'den fazla kişi çalıştı: Bu bir rekor