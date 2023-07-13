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    Diablo 4'ün yapımında 9.000'den fazla kişi çalıştı: Bu bir rekor

    Oyuncular ve eleştirmenler tarafından son derece olumlu karşılanan Diablo 4'ün yapımında 9.000'den fazla kişinin çalıştığı ortaya çıktı. Rekor daha önce Red Dead Redemption 2'nin elindeydi.
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    Diablo 4'ün yapımında 9.000'den fazla kişi çalıştı: Bu bir rekor Tam Boyutta Gör

    Çeşitli oyunlar hakkında veriler sunan MobyGames portalına göre Diablo 4'ün yapım sürecinde 9.000'den fazla kişi görev aldı. Bu, oyun sektörüne bir rekor demek. Kıyaslama yapabilmeniz açısından rekorun bir önceki sahibi Red Dead Redemption 2'de 7.315 kişi ve GTA 5'te ise 3.772 kişinin çalıştığını söyleyelim.

    Diablo 4'ün jenerik (credits) listesinde tam 9.166 kişinin ismi geçiyor. Bunların 8.691'i doğrudan projeye destek veren kişiler. MobyGames 2.464 kişinin karakter seslendirmesinde görev aldığını, 902 çalışanın görseller üzerinde çalıştığını, 397 kişinin kalite testlerinden sorumlu olduğunu ve 394 programcının kod yazdığını belirtti.

    Diablo 4'ün yapımında 9.000'den fazla kişi çalıştı: Bu bir rekor

    Son derece olumlu karşılandı

    Jenerik listesinde oyunun geliştirilmesine yaptıkları makul katkılardan dolayı 475 kişi özel teşekkürle onurlandırıldı. Blizzard başkanı Mike Ybarra, Diablo 4 üzerinde altı yılı aşkın bir süre çalışıldığını ifade ediyor. Bu zaman içinde Blizzard çalışanlarının 67 çocuğu dünyaya geldi.

    Diablo 4, 6 Haziran 2023 itibarıyla PC ve konsollarda satışa sunuldu. Yeni oyun, oyuncular ve eleştirmenler tarafından son derece olumlu karşılandı. Serinin köklerine sadık kalarak büyük bir aksiyon potansiyeli sunması sebebiyle büyük beğeni topladı.

    Kaynakça https://www.psu.com/news/diablo-iv-had-over-9000-people-involved-in-the-games-development/ https://www.mobygames.com/game/204085/diablo-iv/credits/windows/
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    mk148a 6 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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