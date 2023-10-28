Diablo IV hafta sonu ücretsiz

Diablo IV ücretsiz
Cadılar Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü yılına denk gelen hafta sonunda Battle.Net üzerinden Diablo IV tüm kullanıcılara açılmış durumda. Kullanıcılar 30 Ekim Pazartesi gününe kadar Korunak'a girebilecek.
Deneme süresi sonrasında ise Diablo IV oyununu yüzde 25 indirimle satın alabilecekler. Diablo IV ücretsiz deneme kapsamında şu detaylara dikkat etmek gerekiyor:
- Ücretsiz denemede maksimum karakter seviyesi 20 olarak belirlendi.
- Ücretsiz deneme oyuncuları, Diablo IV içeriğinin tamamına erişebiliyor
- Ücretsiz denemede kaydedilen ilerleme, satın alım yapılması durumunda aktarılıyor.
- Ücretsiz deneme sırasında sosyal oynama ve platformlar arası oynama da kullanılabiliyor.
- Daha fazla bilgi için Battle.net adresini ziyaret edebilirsiniz
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.