Diablo IV hafta sonu ücretsiz

Tam Boyutta Gör Yılın en önemli oyunlarından Diablo IV hafta sonunda ücretsiz olarak deneyimlenebilecek. Üstelik ücretsiz deneyimleyen oyuncular sonrasında Diablo IV oyununu satın almak için indirime de sahip olacak.

Diablo IV ücretsiz

Cadılar Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü yılına denk gelen hafta sonunda Battle.Net üzerinden Diablo IV tüm kullanıcılara açılmış durumda. Kullanıcılar 30 Ekim Pazartesi gününe kadar Korunak'a girebilecek.

Steam mağazasında USD dönemi 3 gün önce eklendi

Deneme süresi sonrasında ise Diablo IV oyununu yüzde 25 indirimle satın alabilecekler. Diablo IV ücretsiz deneme kapsamında şu detaylara dikkat etmek gerekiyor:

Ücretsiz denemede maksimum karakter seviyesi 20 olarak belirlendi.

Ücretsiz deneme oyuncuları, Diablo IV içeriğinin tamamına erişebiliyor

Ücretsiz denemede kaydedilen ilerleme, satın alım yapılması durumunda aktarılıyor.

Ücretsiz deneme sırasında sosyal oynama ve platformlar arası oynama da kullanılabiliyor.

Daha fazla bilgi için Battle.net adresini ziyaret edebilirsiniz

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Diablo IV deneyimlemek isteyenlere müjde