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    Anlık Bildirim

    Diablo IV hafta sonu ücretsiz

    30 Ekim Pazartesi gününe kadar oyuncular Battle.Net üzerinden Diablo IV oyununu deneyimleme imkânına sahip olacak. İstenirse yüzde 25 indirimle satın almak mümkün.
    Diablo IV Tam Boyutta Gör
    Yılın en önemli oyunlarından Diablo IV hafta sonunda ücretsiz olarak deneyimlenebilecek. Üstelik ücretsiz deneyimleyen oyuncular sonrasında Diablo IV oyununu satın almak için indirime de sahip olacak.

    Diablo IV ücretsiz

    Cadılar Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü yılına denk gelen hafta sonunda Battle.Net üzerinden Diablo IV tüm kullanıcılara açılmış durumda. Kullanıcılar 30 Ekim Pazartesi gününe kadar Korunak'a girebilecek.

    Deneme süresi sonrasında ise Diablo IV oyununu yüzde 25 indirimle satın alabilecekler. Diablo IV ücretsiz deneme kapsamında şu detaylara dikkat etmek gerekiyor:

    • Ücretsiz denemede maksimum karakter seviyesi 20 olarak belirlendi.
    • Ücretsiz deneme oyuncuları, Diablo IV içeriğinin tamamına erişebiliyor
    • Ücretsiz denemede kaydedilen ilerleme, satın alım yapılması durumunda aktarılıyor.
    • Ücretsiz deneme sırasında sosyal oynama ve platformlar arası oynama da kullanılabiliyor.
    • Daha fazla bilgi için Battle.net adresini ziyaret edebilirsiniz
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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