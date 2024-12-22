Diablo IV ücretsiz oyun günlerini başlattı, üstelik indirim de var

Diablo IV ücretsiz oldu
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Diablo IV süreli ücretsiz olarak deneyimlenebilecek. Bu kez Microsoft deneyim süresini biraz daha uzun tutmuş. Üstelik oyuncular oldukça cazip bir indirim ile versiyonlara da sahip olabiliyor. İndirimle temel versiyon 780TL seviyesine geliyor.
Bu kampanyada ayrıca Vessel of Hatred genişleme paketinde yer alan Spiritborn sınıfını da deneme imkânı olacak. Genişleme paketinin değil sadece Spiritborn sınıfının erişime açıldığını belirtmekte fayda var. battle.net, PlayStation ve Xbox üzerinden kampanyaya erişilebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bana çok korkutucu geliyor bunlar.