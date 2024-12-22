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    Anlık Bildirim

    Diablo IV ücretsiz oyun günlerini başlattı, üstelik indirim de var

    Diablo IV oynamak için bir fırsat bekleyenlere kaçırılmayacak fırsat geldi. Yeni yıla kadar Battle.Net üzerinde Diablo IV üstelik Spiritborn sınıfı ile ücretsiz oynanabilecek.
    Diablo IV Tam Boyutta Gör
    3 Ocak 2025 tarihine kadar oyuncular Battle.Net üzerinden Diablo IV oyununu deneyimleme imkânına sahip olacak. Ayrıca bu uzun süre içerisinde hatırı sayılır bir indirim de oyuncuları bekliyor olacak. 

    Diablo IV ücretsiz oldu

    Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Diablo IV süreli ücretsiz olarak deneyimlenebilecek. Bu kez Microsoft deneyim süresini biraz daha uzun tutmuş. Üstelik oyuncular oldukça cazip bir indirim ile versiyonlara da sahip olabiliyor. İndirimle temel versiyon 780TL seviyesine geliyor.

    Bu kampanyada ayrıca Vessel of Hatred genişleme paketinde yer alan Spiritborn sınıfını da deneme imkânı olacak. Genişleme paketinin değil sadece Spiritborn sınıfının erişime açıldığını belirtmekte fayda var. battle.net, PlayStation ve Xbox üzerinden kampanyaya erişilebiliyor. 

    Diablo IV

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    ermes_unuy 16 saat önce

    Bana çok korkutucu geliyor bunlar.

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