Diablo IV internet bağlantısı olmadan oynanamayacak

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Kısa bir süre önce resmi olarak duyurulan Diablo IV , hangi oyun modunu oynamayı tercih ettiğinize bakılmaksızın, sürekli bir internet bağlantısı gerektiren bir çevrimiçi oyun olacak. BlizzCon 2019'da düzenlenen bir panelde konuşan baş tasarımcı Angela Del Priore, çevrimdışı modu destekleyip desteklemeyeceği ile ilgili bir soruyu ele aldı. Priore, Diablo IV'ün herhangi bir çevrimdışı modu desteklemeyeceğini açıklarken oyunun oynanabilmesi için aktif bir internet bağlantısının olması gerektiğini belirtti.

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Tüm platformlarda çevrimiçi oynanacak

Bu durum Diablo IV oyununun PC, PlayStation 4 veya Xbox One versiyonu olmak üzere tüm sürümleri için geçerli olacak. 2012'de Diablo 3, PC'de oynamak için internet bağlantısı gerektiriyordu, ancak konsol sürümlerinde çevrimdışı mod da mevcuttu. Yapılan açıklamayla birlikte artık oyunun hiçbir platformda çevrimdışı oynanmayacağı resmileşti diyebiliriz.



Blizzard Başkanı J. Allen Brack ise Diablo'yu tekrar oyunseverlerle buluşturmanın heyecanını taşıdıklarını belirterek: "Oyuncuları karanlık özlü Diablo oyununa geri döndürmekten heyecanlıyız ve daha fazla insanın bunu deneyimlemesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Oyunun resmi çıkış tarihinin ise henüz açıklanmadığını belirtelim.

https://www.gamespot.com/articles/diablo-4-wont-have-an-offline-mode-all-versions-ar/1100-6471115/