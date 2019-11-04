Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Diablo IV internet bağlantısı olmadan oynanamayacak

    Blizzard şirketinin geçtiğimiz günlerde resmi olarak duyurduğu Diablo IV oyununun aktif bir internet bağlantısı olmadan oynanamayacağı açıklandı. İşte konuyla ilgili detaylar.
    2 hf.
    2,8b
    1
    17
    Oyunlar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Diablo IV internet bağlantısı olmadan oynanamayacak
    Tam Boyutta Gör

    Kısa bir süre önce resmi olarak duyurulan Diablo IV , hangi oyun modunu oynamayı tercih ettiğinize bakılmaksızın, sürekli bir internet bağlantısı gerektiren bir çevrimiçi oyun olacak. BlizzCon 2019'da düzenlenen bir panelde konuşan baş tasarımcı Angela Del Priore, çevrimdışı modu destekleyip desteklemeyeceği ile ilgili bir soruyu ele aldı. Priore, Diablo IV'ün herhangi bir çevrimdışı modu desteklemeyeceğini açıklarken oyunun oynanabilmesi için aktif bir internet bağlantısının olması gerektiğini belirtti.

    Ayrıca Bkz. "OnePlus 6 ve 6T modelleri, Android 10 tabanlı OxygenOS güncellemesi almaya başladı"

    Tüm platformlarda çevrimiçi oynanacak

    Bu durum Diablo IV oyununun PC, PlayStation 4 veya Xbox One versiyonu olmak üzere tüm sürümleri için geçerli olacak. 2012'de Diablo 3, PC'de oynamak için internet bağlantısı gerektiriyordu, ancak konsol sürümlerinde çevrimdışı mod da mevcuttu. Yapılan açıklamayla birlikte artık oyunun hiçbir platformda çevrimdışı oynanmayacağı resmileşti diyebiliriz.

    Blizzard Başkanı J. Allen Brack ise Diablo'yu tekrar oyunseverlerle buluşturmanın heyecanını taşıdıklarını belirterek: "Oyuncuları karanlık özlü Diablo oyununa geri döndürmekten heyecanlıyız ve daha fazla insanın bunu deneyimlemesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.  Oyunun resmi çıkış tarihinin ise henüz açıklanmadığını belirtelim.



    https://www.gamespot.com/articles/diablo-4-wont-have-an-offline-mode-all-versions-ar/1100-6471115/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 hf.
    Zaten steamdan oyun aldıysanız inernet olmadan oynanmıyor ki, tamam offline oyna özelliği var ama bir yere kadar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    V4LKyR 2 hf.
    İlla bi saçmalık koyacaklar yaptıkları oyuna. Kaçarı yok yani.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    moz@ 2 hf.
    Ayrıca şu kehanettede bulunayım kayda geçsin. Bu sefer yıllarca beklemiyeceğimizi düşünüyorum en geç 2020 sonuna çıkacağını umuyorum. Gizli kapaklı bayağı bir yol aldıklarını tahmin ediyorum hatta oynanabilir bir alfa versiyonunun olduğunu düşünüyorum. Çünkü D3 te süre çok uzatıldı bu beklentiyi çok yükseltmişti. İnşeallah aynı hataya düşmeyeceklerini umuyorum.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Khoradasein 2 hf. moz@
    Yok üstat öyle değilmiş, ortada oyun yokmuş daha başlamamışlar yapmaya, o gösterdikleri görüntüler oynanış videoları falan da aslında makyajlı Diablo 3'müş. :D
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    1ses1 2 hf.
    diablo 3 de bu durumda . Offline beklentisimi vardı . Diablo 3 Tüm sezonlarını oynamış ve ilk çıktığı zamandan beri oynadığım ama yer yer eleştirdiğim bir oyun olsada parasını sonunakadar hak eden bir yapım. 4 Çıkar çıkmaz alacağım ve inanıyorumki Arkadaşlarımla güzel vakit geçireceğim bir oyun olacak. 40 yaşında biri olarak ilkdefa bu oyuna sevindim. Bekler oldum.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    moz@ 2 hf.
    Merhaba
    Şimdik bazı arkadaşlar crack çıkar filan demiş. Doğru çıkar ama baş edilemez nerdeyse ayda 2-3 kere pach gelir sizin crack yalan olur. Her pach arkasından yeni crack pach crack ee baş olurmu. İlk pachte zaten takla olursun banı yersin çünki battle.net e kayıt olman gerekir. Diyelim ki battle.net e ne gerek var zaten crack var o zaman güncellemeleri crack ile nasıl yapacaksın. Yani artık crack bana göre yalan oldu.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    captanico 2 hf.
    diablo 3 te aynı sürekli online olmak zorundasın buna niye şaşırdınız ki?yada şaşıran var mı?
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    kaptan666 2 hf.
    Diablo 1 reforged olsa ne güzel olurdu. Aynı tad aynı doku ama daha iyi grefik ve çözünürlükte.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    SEO19 2 hf.
    server emusunu yaparlar !
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    cceviz 2 hf.
    Blizzard gibi cinematic yapan çok az firma var. Hastasıyız.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    einhander 2 hf.
    halihazırda diablo 3 aynı yöntemle oynanıyor.
    farklı bir yapıya geçileceğini hiç düşünmemiştim.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Moueson +410 bkadem +348 12 Angry Men +336 WuLKaS +231 commandx +225 Leipold +198 Yürüyen Hoparlör +162 McLaren64 +147 1ses1 +119 Virinom +108
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
    1 Misafir

    İLGİ DÜZEYİ
    2775 TIK

    HABERİN ETİKETLERİ
    blizzard, diablo IV ve
    5 etiket daha diablo 4 oyun Oyunlar Yazılım Uğur Seven
    Facebook Sayfası260,7b
    Twitter Profili77,3b
    YouTube Kanalı257b
    RSS Yayını
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Kolektif bilince sahip robotlar! M-Block 2.0 2 hf. İngiliz vergi dairesinden kripto paralara ilişkin güncelleme 2 hf. Yeni bir araştırma, su bulunan her yerde yaşamın olabileceği ihtimaline şüpheyle yaklaşıyor 2 hf. IMEI kayıt ücretine bir zam daha geliyor! 2 hf. SpaceX hayal kırıklığı oldu: NASA, Rus uzay araçlarıyla iki yıl daha devam edecek 2 hf. 2si1: iPhone 11 deneyimlerimiz ve kutu açılışı 2 hf. Yeni yılda MTV ve trafik cezalarına ne kadar zam gelecek? 2 hf. The Sims serisi Electronic Arts’a 5 milyar dolar kazandırdı 2 hf. PUBG Mobile 10. sezon tarihi açıklandı 2 hf. Xiaomi Mi Watch şirket yöneticisinin kolunda görüntülendi 2 hf. Apple da Mi Mix Alpha gibi her tarafı ekranla kaplı bir telefon çıkarabilir 2 hf. Radeon RX 5700 stok sıkıntısı GeForce RTX 2070 için avantaja dönüşüyor 2 hf. 5G destekli iPhone modellerinde maliyet de yükselecek 2 hf. MediaTek uygun fiyatlı 5G yonga setleri hazırlıyor 2 hf. Ekim ayında Türkiye'de en çok satan otomobil markaları: Volkswagen zirvede 2 hf. Samsung Exynos bölümü sıkıntıda, özelleştirilmiş işlemciler zora girdi 2 hf. iPad için Adobe Photoshop uygulaması sonunda yayınlandı 2 hf. Huawei, Çin akıllı telefon pazarına yüzde 42 ile liderlik ediyor 2 hf. Microsoft akıllı kumaş pazarına girmeye hazırlanıyor 2 hf. Facebook ve Google'ın, Fitbit şirketini satın almak için yarışa girdikleri ortaya çıktı 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Diablo IV internet bağlantısı olmadan oynanamayacak Sonraki Samsung'un dikey olarak katlanabilen telefonu W20 5G, bu ay piyasaya sürülebilir 2 hf. Terminator: Dark Fate, gişede tarihi bir başarısızlık yaşadı 2 hf. Elektronik sigara yasaklarına, Çin de katıldı 2 hf. Sadece yapay zekâ alanında eğitim verecek üniversite, başvuru rekoru kırıyor 2 hf. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki öğrencilerinin sınıf izin süreleri denetlenecek 2 hf. Asus Zenfone 6 için Android 10 güncellemesi dağıtılmaya başlandı 2 hf. KYC prosedürünün arkasındaki tehlike 2 hf. Manhattan büyüklüğünde kara delik keşfedildi 2 hf. Gigabyte sıvı soğutmalı harici ekran kartı kutusunu duyurdu 2 hf. Volkswagen'in Türkiye yatırımına işçi temsilcilerinden veto 2 hf. Xiaomi Mi Note 10, 6 Kasım'da İspanya'da lanse edilecek 2 hf. iPhone kullanıcıları yakında Netflix fragmanlarını WhatsApp'tan çıkmadan izleyebilecekler 2 hf. Nokia 2.3 ortaya çıktı 2 hf. Elon Musk, Twitter kullanmayı bıraktı 2 hf. OnePlus 6 ve 6T modelleri, Android 10 tabanlı OxygenOS güncellemesi almaya başladı 2 hf. Xiaomi Redmi Note 8 kutudan çıkıyor | İzlenimler, merak edilenler 2 hf. Microsoft'un yeni Edge tarayıcısının logosu ortaya çıktı 2 hf. İşte iPhone 12'nin muhtemel tasarımı 2 hf. Huawei P Smart 2020'nin basın görseli ortaya çıktı 2 hf. Intel Cascade Lake-X işlemcilerinin çıkış tarihini erteledi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    İmamoğlu sözünü tuttu. Öğrencilere burs geldi.
    DH Forum
    Xiaomi Redmi Note 8 [ANA KONU] SD665
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim