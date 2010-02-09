Dijital kamera savaşlarında Canon cephesinden kısa kısa; EOS 550D ve niceleri...

Dijital kamera sektörünün güçlü oyuncularından Canon, bugün en yeni dijital kameralarını fotoğraf severlerin huzuruna çıkardı. IXUS ailesine 3, PowerShot ailesine 1 üye ekleyerek yoluna kaldığı yerden devam eden üretici, EOS 550D / Digital Rebel T2i'yi de sürpriz şekilde tanıtarak ürün gamını genişletmiş oldu.

Canon EOS 550D'nin ülkemizde satışına devam edilen 500D'ye göre ilk başta dikkat çeken farklılıkları 18 megapiksel çözünürlük, 1.040.000 piksel LCD ekran, 3.7 FPS çekim modu (34 JPEG / 6 RAW), 63 bölgeli ölçüm modu, SDXC kart desteği, 1920x1080@30 / 25 / 24 FPS - 1280x720@50 / 60 FPS - 640x480@50 / 60 FPS video kaydı ve +/-5 pozlama telafisi. Bugün tanıtılan kameraların detaylı teknik özellikleri ve beklenen fiyatları ise şu şekilde;

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(Canon EOS 550D / Canon EOS Digital Rebel T2i)

Teknik özellikler;



Boyut ve ağırlık: 128.8 x 97.5 x 75.3mm; 530 gram

Batarya: Lityum iyon ( LP-E8) / 550 adede kadar fotoğraf çekimi

LCD ekran: 3.0 inç, 1.040.000 piksel

Vizör: Pentamirror, 0.87x büyütme oranı, %95 görüş alanı

Desteklenen bellek kartları: SD / SDHC / SDXC

Desteklenen objektifler: EF / EF-S bayonet

İşlemci: DIGIC 4

Sensör: 22.3-14.9 mm (APS-C) , CMOS, 18.0 Megapiksel

Sensör temizlik sistemi: Var

Crop çarpanı: 1.6x

Pozlama telafisi: +/-5

AF nokta sayısı / ölçüm: 9 tane (1 tanesi cross-type) / 63 bölge ölçüm iFCL

ISO: 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 Maks.)

Enstantane hızı: 30-1/4000 sn + Bulb modu

Ard arda çekim hızı: 3.7 FPS (34 JPEG, 6 RAW)

Video kaydı:

1920 x 1080 @ 30/25/24 FPS

1280 x 720 @ 60/50 FPS

640 x 480 @ 60/50 FPS

Fiyat: 799$ (Gövde), 899$ (Gövde + Kit lens) (ABD fiyatı)



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(Canon PowerShot SX210 IS)

Teknik özellikler;



Boyut ve ağırlık: 106 x 59 x 32 mm; 215 gram

Batarya: Lityum iyon (NB-5L) / 260 adede kadar fotoğraf çekimi; 6 saate kadar görüntüleme

LCD ekran: 3.0 inç, 230.000 piksel

Desteklenen bellek kartları: SD / SDHC / SDXC / MMC / MMC Plus / HC MMS Plus

Sensör: 1/2.3 inç, CCD, 14.1 Megapiksel

Objektif: 28-392 mm (35 mm formatına göre)

Maksimum diyafram: f/3.1 (Geniş açı); f/5.9 (Tele)

Optik yakınlaştırma / dijital yakınlaştırma: 14x / 4x

Görüntü stabilizasyon sistemi: Var

Yüz algılama teknolojisi: Var

ISO: 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600

Enstantane hızı: 15 sn - 1/3200 sn

Video kaydı: 1280x720@30 FPS / 640x480@30 FPS / 320x240@30 FPS

Çıkış tarihi ve fiyat: Mart 2010 / 350$

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(Canon IXUS 210 / Canon SD 3500 IS)

Teknik özellikler;



Boyut ve ağırlık: 99.3 x 55.7 x 22.0 mm; 160 gram

Batarya: Lityum iyon (NB-6L) / 220 adede kadar fotoğraf çekimi; 5 saate kadar görüntüleme

LCD ekran: 3.5 inç, 461.000 piksel, dokunmatik

Desteklenen bellek kartları: SD / SDHC / SDXC / MMC / MMC Plus / HC MMS Plus

Sensör: 1/2.3 inç, CCD, 14.1 Megapiksel

Objektif: 24-120 mm (35 mm formatına göre)

Maksimum diyafram: f/2.8 (Geniş açı); f/5.9 (Tele)

Optik yakınlaştırma / dijital yakınlaştırma: 5x / 4x

Görüntü stabilizasyon sistemi: Var

Yüz algılama teknolojisi: Var

ISO: 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600

Enstantane hızı: 15 sn - 1/3000 sn

Video kaydı: 1280x720@30 FPS / 640x480@30 FPS / 320x240@30 FPS

Çıkış tarihi ve fiyat: Şubat 2010 / 330$

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(Canon IXUS 130 / Canon SD1400 IS)

Teknik özellikler;



Boyut ve ağırlık: 92.2 x 56.1 x 17.8mm ; 133 gram

Batarya: Lityum iyon (NB-4L) / 230 adede kadar fotoğraf çekimi; 6 saate kadar görüntüleme

LCD ekran: 2.7 inç, 230.000 piksel

Desteklenen bellek kartları: SD / SDHC / SDXC / MMC / MMC Plus / HC MMS Plus

Sensör: 1/2.3 inç, CCD, 14.1 Megapiksel

Objektif: 28 - 112 mm (35 mm formatına göre)

Maksimum diyafram: f/2.8 (Geniş açı); f/5.9 (Tele)

Optik yakınlaştırma / dijital yakınlaştırma: 4x / 4x

Görüntü stabilizasyon sistemi: Var

Yüz algılama teknolojisi: Var

ISO: 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600

Enstantane hızı: 15 sn - 1/1500 sn

Video kaydı: 1280x720@30 FPS / 640x480@30 FPS / 320x240@30 FPS

Çıkış tarihi ve fiyat: Şubat 2010 / 250$

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(Canon IXUS 105 / Canon SD 1300 IS)

Teknik özellikler;



Boyut ve ağırlık: 90.5 x 55.8 x 21.2 mm ; 140 gram

Batarya: Lityum iyon (NB-6L) / 240 adede kadar fotoğraf çekimi; 7 saate kadar görüntüleme

LCD ekran: 2.7 inç, 230.000 piksel

Desteklenen bellek kartları: SD / SDHC / SDXC / MMC / MMC Plus / HC MMS Plus

Sensör: 1/2.3 inç, CCD, 12.1 Megapiksel

Objektif: 28 - 112 mm (35 mm formatına göre)

Maksimum diyafram: f/2.8 (Geniş açı); f/5.9 (Tele)

Optik yakınlaştırma / dijital yakınlaştırma: 4x / 4x

Görüntü stabilizasyon sistemi: Var

Yüz algılama teknolojisi: Var

ISO: 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600

Enstantane hızı: 15 sn - 1/1500 sn

Video kaydı: 640x480@30 FPS / 320x240@30 FPS

Çıkış tarihi ve fiyat: Şubat 2010 / 200$

http://www.usa.canon.com/consumer/controller?act=ProductCatIndex1Act&fcategoryid=101