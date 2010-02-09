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Dijital kamera savaşlarında Canon cephesinden kısa kısa; EOS 550D ve niceleri...

Canon bugün EOS 550D, PowerShot SX210 IS, IXUS 210, IXUS 130 ve IXUS 105 modellerini duyurarak ürün gamını genişletmeyi sürdürüyor. İşte detaylar...
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,6b
1
30
Diğer
knight
Haber Editörü
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Dijital kamera sektörünün güçlü oyuncularından Canon, bugün en yeni dijital kameralarını fotoğraf severlerin huzuruna çıkardı. IXUS ailesine 3, PowerShot ailesine 1 üye ekleyerek yoluna kaldığı yerden devam eden üretici, EOS 550D / Digital Rebel T2i'yi de sürpriz şekilde tanıtarak ürün gamını genişletmiş oldu.

Canon EOS 550D'nin ülkemizde satışına devam edilen 500D'ye göre ilk başta dikkat çeken farklılıkları 18 megapiksel çözünürlük, 1.040.000 piksel LCD ekran, 3.7 FPS çekim modu (34 JPEG / 6 RAW), 63 bölgeli ölçüm modu, SDXC kart desteği, 1920x1080@30 / 25 / 24 FPS - 1280x720@50 / 60 FPS - 640x480@50 / 60 FPS video kaydı ve +/-5 pozlama telafisi. Bugün tanıtılan kameraların detaylı teknik özellikleri ve beklenen fiyatları ise şu şekilde;

Dijital kamera savaşlarında Canon cephesinden kısa kısa; EOS 550D ve niceleri...
Tam Boyutta Gör

Dijital kamera savaşlarında Canon cephesinden kısa kısa; EOS 550D ve niceleri...
Tam Boyutta Gör

Dijital kamera savaşlarında Canon cephesinden kısa kısa; EOS 550D ve niceleri...
Tam Boyutta Gör

(Canon EOS 550D / Canon EOS Digital Rebel T2i)

 

Teknik özellikler;

Boyut ve ağırlık: 128.8 x 97.5 x 75.3mm; 530 gram
Batarya: Lityum iyon ( LP-E8) / 550 adede kadar fotoğraf çekimi
LCD ekran: 3.0 inç, 1.040.000 piksel
Vizör: Pentamirror, 0.87x büyütme oranı, %95 görüş alanı
Desteklenen bellek kartları: SD / SDHC / SDXC
Desteklenen objektifler: EF / EF-S bayonet
İşlemci: DIGIC 4
Sensör: 22.3-14.9 mm (APS-C) , CMOS, 18.0 Megapiksel
Sensör temizlik sistemi: Var
Crop çarpanı: 1.6x
Pozlama telafisi: +/-5
AF nokta sayısı / ölçüm: 9 tane (1 tanesi cross-type) / 63 bölge ölçüm iFCL
ISO: 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 Maks.)
Enstantane hızı: 30-1/4000 sn + Bulb modu
Ard arda çekim hızı: 3.7 FPS (34 JPEG, 6 RAW)
Video kaydı:

1920 x 1080 @ 30/25/24 FPS
1280 x 720 @ 60/50 FPS
640 x 480 @ 60/50 FPS

Fiyat: 799$ (Gövde), 899$ (Gövde + Kit lens) (ABD fiyatı)

 

Dijital kamera savaşlarında Canon cephesinden kısa kısa; EOS 550D ve niceleri...
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(Canon PowerShot SX210 IS)

Teknik özellikler;

Boyut ve ağırlık: 106 x 59 x 32 mm; 215 gram
Batarya: Lityum iyon (NB-5L) / 260 adede kadar fotoğraf çekimi; 6 saate kadar görüntüleme
LCD ekran: 3.0 inç, 230.000 piksel
Desteklenen bellek kartları: SD / SDHC / SDXC / MMC / MMC Plus / HC MMS Plus
Sensör: 1/2.3 inç, CCD, 14.1 Megapiksel
Objektif: 28-392 mm (35 mm formatına göre)
Maksimum diyafram: f/3.1 (Geniş açı); f/5.9 (Tele)
Optik yakınlaştırma / dijital yakınlaştırma: 14x / 4x
Görüntü stabilizasyon sistemi: Var
Yüz algılama teknolojisi: Var
ISO: 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600
Enstantane hızı: 15 sn - 1/3200 sn
Video kaydı: 1280x720@30 FPS / 640x480@30 FPS / 320x240@30 FPS

Çıkış tarihi ve fiyat: Mart 2010 / 350$

 

Dijital kamera savaşlarında Canon cephesinden kısa kısa; EOS 550D ve niceleri...
Tam Boyutta Gör

Dijital kamera savaşlarında Canon cephesinden kısa kısa; EOS 550D ve niceleri...
Tam Boyutta Gör

(Canon IXUS 210 / Canon SD 3500 IS)

 

Teknik özellikler;

Boyut ve ağırlık: 99.3 x 55.7 x 22.0 mm; 160 gram
Batarya: Lityum iyon (NB-6L) / 220 adede kadar fotoğraf çekimi; 5 saate kadar görüntüleme
LCD ekran: 3.5 inç, 461.000 piksel, dokunmatik
Desteklenen bellek kartları: SD / SDHC / SDXC / MMC / MMC Plus / HC MMS Plus
Sensör: 1/2.3 inç, CCD, 14.1 Megapiksel
Objektif: 24-120 mm (35 mm formatına göre)
Maksimum diyafram: f/2.8 (Geniş açı); f/5.9 (Tele)
Optik yakınlaştırma / dijital yakınlaştırma: 5x / 4x
Görüntü stabilizasyon sistemi: Var
Yüz algılama teknolojisi: Var
ISO: 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600
Enstantane hızı: 15 sn - 1/3000 sn
Video kaydı: 1280x720@30 FPS / 640x480@30 FPS / 320x240@30 FPS

Çıkış tarihi ve fiyat: Şubat 2010 / 330$

 

Dijital kamera savaşlarında Canon cephesinden kısa kısa; EOS 550D ve niceleri...
Tam Boyutta Gör

Dijital kamera savaşlarında Canon cephesinden kısa kısa; EOS 550D ve niceleri...
Tam Boyutta Gör

(Canon IXUS 130 / Canon SD1400 IS)

 

Teknik özellikler;

Boyut ve ağırlık: 92.2 x 56.1 x 17.8mm ; 133 gram
Batarya: Lityum iyon (NB-4L) / 230 adede kadar fotoğraf çekimi; 6 saate kadar görüntüleme
LCD ekran: 2.7 inç, 230.000 piksel
Desteklenen bellek kartları: SD / SDHC / SDXC / MMC / MMC Plus / HC MMS Plus
Sensör: 1/2.3 inç, CCD, 14.1 Megapiksel
Objektif: 28 - 112 mm (35 mm formatına göre)
Maksimum diyafram: f/2.8 (Geniş açı); f/5.9 (Tele)
Optik yakınlaştırma / dijital yakınlaştırma: 4x / 4x
Görüntü stabilizasyon sistemi: Var
Yüz algılama teknolojisi: Var
ISO: 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600
Enstantane hızı: 15 sn - 1/1500 sn
Video kaydı: 1280x720@30 FPS / 640x480@30 FPS / 320x240@30 FPS

Çıkış tarihi ve fiyat: Şubat 2010 / 250$

 

Dijital kamera savaşlarında Canon cephesinden kısa kısa; EOS 550D ve niceleri...
Tam Boyutta Gör

Dijital kamera savaşlarında Canon cephesinden kısa kısa; EOS 550D ve niceleri...
Tam Boyutta Gör

(Canon IXUS 105 / Canon SD 1300 IS)

 

Teknik özellikler;

Boyut ve ağırlık: 90.5 x 55.8 x 21.2 mm ; 140 gram
Batarya: Lityum iyon (NB-6L) / 240 adede kadar fotoğraf çekimi; 7 saate kadar görüntüleme
LCD ekran: 2.7 inç, 230.000 piksel
Desteklenen bellek kartları: SD / SDHC / SDXC / MMC / MMC Plus / HC MMS Plus
Sensör: 1/2.3 inç, CCD, 12.1 Megapiksel
Objektif: 28 - 112 mm (35 mm formatına göre)
Maksimum diyafram: f/2.8 (Geniş açı); f/5.9 (Tele)
Optik yakınlaştırma / dijital yakınlaştırma: 4x / 4x
Görüntü stabilizasyon sistemi: Var
Yüz algılama teknolojisi: Var
ISO: 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600
Enstantane hızı: 15 sn - 1/1500 sn
Video kaydı: 640x480@30 FPS / 320x240@30 FPS

Çıkış tarihi ve fiyat: Şubat 2010 / 200$


http://www.usa.canon.com/consumer/controller?act=ProductCatIndex1Act&fcategoryid=101 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 yıl
ya canon a3000 modelıyle ılgılenen fıkrı olan yokmudur.soyle fıyatı uygun gece cekımıde güzel olan önerebilceğiniz bir model var mıdır?
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DH Misafiri 9 yıl
email adresim
atincx@hotmail.com
bu arada.
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DH Misafiri 9 yıl
Arkadaşlar 1 Mart'ta ABD'ye gidiyorum. 7 Mart'ta döneceğim. Getirtmek isteyen varsa benle irtibat kurabilir.
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nakreko 9 yıl
adamlara bir küfretmediğiniz kaldı 18 Mp çıkarttılar diye :=)
Tamam fotografınızı çok büyük boyutta karta bastırmayacaksanız Mp in çokda önemi yok, sırf daha büyük çözünürlüklü diye o makimeyi almak yanlış (genelde hiç bilgisi olmayan alıcıları kandırma yöntemleri bunuda orta halli her kes bilir).
ToffieBoi nin dediklerine katılıyorum (Hem gereksiz olarak buyuk boyutlu fotograflar cikiyor, hem de fotograf kalitesi dusuyor cunku hem lensler o performasi vermekte zorlaniyorlar hem de sensor zorlaniyoru pixeller sikistirildigi icin.) ama sormak / öğrenmek istediğim bir konu var bu makinayla 18 Mp (5184 x 3456) çözünürlükte çekmesekte bir alt çözünürlük olan 8 Mp (3456 x 2304)de çeksek bu sorunlar ortadan kalkmış olmuyormu. Hem kaliteli fotograf çekersin hemde büyük baskı ihtiyacın olursa daha yüksek çözünürlükte çekersin bunun ne mahsuru var.
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ToffieBoi 9 yıl

nakreko

adamlara bir küfretmediğiniz kaldı 18 Mp çıkarttılar diye :=)

Tamam fotografınızı çok büyük boyutta karta bastırmayacaksanız Mp in çokda önemi yok, sırf daha büyük çözünürlüklü diye o makimeyi almak yanlış (genelde hiç bilgisi olmayan alıcıları kandırma yöntemleri bunuda orta halli her kes bilir).

ToffieBoi nin dediklerine katılıyorum (Hem gereksiz olarak buyuk boyutlu fotograflar cikiyor, hem de fotograf kalitesi dusuyor cunku hem lensler o performasi vermekte zorlaniyorlar hem de sensor zorlaniyoru pixeller sikistirildigi icin.) ama sormak / öğrenmek istediğim bir konu var bu makinayla 18 Mp (5184 x 3456) çözünürlükte çekmesekte bir alt çözünürlük olan 8 Mp (3456 x 2304)de çeksek bu sorunlar ortadan kalkmış olmuyormu. Hem kaliteli fotograf çekersin hemde büyük baskı ihtiyacın olursa daha yüksek çözünürlükte çekersin bunun ne mahsuru var.




Fotograf detay olarak belki 10mp'lik sensörlerle aynı olabilir, emin değilim ondan. Fakat ISO performasnı olarak 18mp gibi çalışıyor.
Çünkü sensör her halukarda 18mp fotograf çekiyor, daha sonra makinede onu düşük olarak kaydediyor..
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sotoxs 9 yıl
210 model çok iyi hem tasarım hem optik hoşuma gitti. canon çok hızlı yeniliyor modelleri güzel olmuş.
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shassa 9 yıl
Bncede 18 mp gereksiz olmuş
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Mori-Seiki 9 yıl
18mp die milleti kandırcaklar


bilboard bascak halimiz yok
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nakreko 9 yıl
Canon yeni çıkardığı ürünlerde (DSLR) Nikonu geçmeyi aklına koymuş anlaşılan. Bu özelliklerde (18 mp, FullHd Video Sn'de 30kare) ve fiyat sadece 800 dolar. Rekabetin kızışması hepimiz için iyi olur inşallah.
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H.G.A 9 yıl
Gereksiz mekapixeller....
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passeggero 9 yıl
nakreko

Canon yeni çıkardığı ürünlerde (DSLR) Nikonu geçmeyi aklına koymuş anlaşılan. Bu özelliklerde (18 mp, FullHd Video Sn'de 30kare) ve fiyat sadece 800 dolar. Rekabetin kızışması hepimiz için iyi olur inşallah.

bana göre 18 mp eksi ve gereksiz bir özellik giriş seviyesi için.
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ToffieBoi 9 yıl

nakreko

Canon yeni çıkardığı ürünlerde (DSLR) Nikonu geçmeyi aklına koymuş anlaşılan. Bu özelliklerde (18 mp, FullHd Video Sn'de 30kare) ve fiyat sadece 800 dolar. Rekabetin kızışması hepimiz için iyi olur inşallah.


18mp olmasi bir + degil - kesinlikle
2. olarak SN'de 30 kare degil 3.7 kare.

Fakat rekabetin kizismasi onemli
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sgnr 9 yıl
Canon 550D çok güzel olmuş hoşuma gitti bide uzun odaklı bir objektif ile güzel HD video çekilebilir. Fiyatı ülkemizde ne kadar olucak acaba?
Haber için teşekkürler.
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my54 9 yıl
Canon SX210'a 1/2,33 14mp'lik sensör koyacağına, G11 de kullanılan 1/1,7 10mmp'lik sensörü koysaymış çok güzel olacakmış.
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albati 9 yıl

my54

Canon SX210'a 1/2,33 14mp'lik sensör koyacağına, G11 de kullanılan 1/1,7 10mmp'lik sensörü koysaymış çok güzel olacakmış.


G11'i kime satacak o zaman?
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yimust 9 yıl
SX210 un tipi holuma gitti
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