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    Dijital Kanada doları için yeni aşamaya geçildi

    Kanada Merkez Bankası, dijital Kanada doları için istişare sürecini başlattı. Dijital Kanada dolarının yol haritası belirlenecek.                                   
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    Dijital Kanada doları için yeni aşamaya geçildi Tam Boyutta Gör
    Kanada Merkez Bankası (BoC), merkez bankası destekli dijital para biriminin (CBDC) uygulanabilirliğini test etmek için yeni bir aşamaya geçti. Kanada Merkez Bankası, dijital Kanada doları oluşturması ve geleceğini görüşmek için istişarelere başladı.

    Açıklamada, dijital Kanada dolarına şu anda ihtiyaç olmadığı aktarıldı. Dijital dolar çıkarma kararını parlamento ve hükümetin vereceği belirtildi. Nakit paranın hiçbir yere gitmediğine vurgu yapan banka, dijital dolar çıkarılsa dahi banknotların devam edeceği kaydedildi. Diğer yandan Kanada’da muhalefet CBDC‘ye karşı çıkıyor.

    Ayrıca bankadan yapılan açıklamada, dünyanın giderek daha fazla dijital hale geldiği kaydedildi. Açıklamada, ulusal para biriminin dijital bir versiyonunun araştırıldığı ifade edildi. Dijital Kanada dolarının, ülkedeki insanların güvenilir ve istikrarlı bir dijital ödeme seçeneğine sahip olmasını sağlayacağını belirtti. Danışma süreci 19 Haziran’a kadar devam edecek.

    Merkez bankaları, dijital ödemeleri özel sektöre bırakmamak için CBDC çalışmalarını hızlandırdı. CBDC alanında Çin liderliğini südürürken, ABD’de FedNow ile dijital doların öncü çalışmaları sürüyor.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    D
    douradoluxurcars 3 saat önce

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    D
    DH Misafiri 3 saat önce

    ABD nin General Electric F404 motoru ile uçan bu uçak nasıl yerli ve milli oluyor. Kafamı buluyorsunuz. Ortada motor yok. Siyasi algı göz boyama yapmak için ordan burdan sökülen motorlar ile uçak uçuruluyor.

    F
    farkil 1 hafta önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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