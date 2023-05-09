Tam Boyutta Gör Kanada Merkez Bankası (BoC), merkez bankası destekli dijital para biriminin (CBDC) uygulanabilirliğini test etmek için yeni bir aşamaya geçti. Kanada Merkez Bankası, dijital Kanada doları oluşturması ve geleceğini görüşmek için istişarelere başladı.

Açıklamada, dijital Kanada dolarına şu anda ihtiyaç olmadığı aktarıldı. Dijital dolar çıkarma kararını parlamento ve hükümetin vereceği belirtildi. Nakit paranın hiçbir yere gitmediğine vurgu yapan banka, dijital dolar çıkarılsa dahi banknotların devam edeceği kaydedildi. Diğer yandan Kanada’da muhalefet CBDC‘ye karşı çıkıyor.

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Ayrıca bankadan yapılan açıklamada, dünyanın giderek daha fazla dijital hale geldiği kaydedildi. Açıklamada, ulusal para biriminin dijital bir versiyonunun araştırıldığı ifade edildi. Dijital Kanada dolarının, ülkedeki insanların güvenilir ve istikrarlı bir dijital ödeme seçeneğine sahip olmasını sağlayacağını belirtti. Danışma süreci 19 Haziran’a kadar devam edecek.

Merkez bankaları, dijital ödemeleri özel sektöre bırakmamak için CBDC çalışmalarını hızlandırdı. CBDC alanında Çin liderliğini südürürken, ABD’de FedNow ile dijital doların öncü çalışmaları sürüyor.

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Dijital Kanada doları için yeni aşamaya geçildi