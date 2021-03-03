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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dikey formatta oynanan FPS oyunu WASTELAND! iOS için yayınlandı

    Telefonu dik tutarak oynadığınız, kıyamet sonrası bir dünyada geçen birinci şahıs bakış açısına sahip shooter oyunu WASTELAND!, iOS cihazlar için çıkışını yaptı.
    03 Mart 2021, 01:30 (5 gün)
    1,6b
    1
    1
    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Benfont Limited’in yaptığı birinci şahıs bakış açısına sahip shooter oyunu WASTELAND!, iOS cihazlar için yayınlanmış durumda.

    Ayrıca Bkz. "Çizimleriyle dikkat çeken macera oyunu Inked, mobil cihazlar için yayınlandı"

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    Aşağıdaki oynanış videosundan da anlayabileceğiniz gibi WASTELAND!, dikey formatta oynanan bir FPS oyunu. Kıyamet sonrası bir evrende geçen oyun, genel olarak aksiyonun yüksek olduğu bir oyun.

    Oyun için paylaşılan oynanış videosunun iPhone 8 üzerinden kaydedildiğini de belirtelim. Oyun ayrıca kontrolcü desteği de sunacak.

    Oyun şu anda App Store üzerinde 36,99 TL’ye satılıyor. Oyunun boyutu 131 MB. WASTELAND!’in App Store sayfasını aşağıda bulabilirsiniz. Şu an için ne yazık ki Android sürümü ile ilgili bir açıklama yapılmış değil.

    WASTELAND‪!‬ WASTELAND‪!‬ WASTELAND‪!‬ WASTELAND‪!‬ Benfont Limited Oyunlar ₺36,99 132.3 MB



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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    tobepeople 4 gün ( Mesaj Silindi )
    ilk GTA geldi lan aklıma
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