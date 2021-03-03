Dikey formatta oynanan FPS oyunu WASTELAND! iOS için yayınlandı

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Benfont Limited’in yaptığı birinci şahıs bakış açısına sahip shooter oyunu WASTELAND!, iOS cihazlar için yayınlanmış durumda.

Ayrıca Bkz. "Çizimleriyle dikkat çeken macera oyunu Inked, mobil cihazlar için yayınlandı"

İlginizi Çekebilir

Simülasyon komedi oyunu Kill It With Fire, mobil cihazlara geliyor

Aşağıdaki oynanış videosundan da anlayabileceğiniz gibi WASTELAND!, dikey formatta oynanan bir FPS oyunu. Kıyamet sonrası bir evrende geçen oyun, genel olarak aksiyonun yüksek olduğu bir oyun.

Oyun için paylaşılan oynanış videosunun iPhone 8 üzerinden kaydedildiğini de belirtelim. Oyun ayrıca kontrolcü desteği de sunacak.

Oyun şu anda App Store üzerinde 36,99 TL’ye satılıyor. Oyunun boyutu 131 MB. WASTELAND!’in App Store sayfasını aşağıda bulabilirsiniz. Şu an için ne yazık ki Android sürümü ile ilgili bir açıklama yapılmış değil.

WASTELAND‪!‬ Benfont Limited Oyunlar ₺36,99 132.3 MB

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.