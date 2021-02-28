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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dimensity 1100'e sahip ilk telefon olması beklenen Vivo S9, 44MP ön kamera ile gelecek

    3 Mart'ta tanıtılacak olan Vivo S9'un arka tasarımı, paylaşılan bir posterle ortaya çıktı. Ayrıca şirket, telefonun 44MP birincil lensin yer alacağı ikili ön kameraya sahip olacağını doğruladı.
    28 Şubat 2021, 17:00 (7 sa.)
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    Cep Telefonları
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, yeni bir akıllı telefon serisini tanıtmaya hazırlanıyor. 3 Mart'ta yapılacak lansmanla tanıtılacak olan Vivo S9'un arka tasarımı, şirketin resmi Weibo hesabından paylaşılan posterle ortaya konuldu. Şirket ayrıca telefonun 44MP ön kameraya sahip olacağını duyurdu.

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    Seride Vivo S9 ve Vivo S9e bulunacak

    Paylaşılan posterde Vivo S9'un üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacağı görülüyor ancak kamera kurulumunun detayları bilinmiyor. Şirket, ön kameraya dair ise sadece ikili kamera kurulumuna yer verileceğini ve birincil lensin 44MP çözünürlüğe sahip olacağını belirtti.  

    Dimensity 1100'e sahip ilk telefon olması beklenen Vivo S9, 44MP ön kamera ile gelecek
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    Posterin sağ alt köşesinde bulunan Çince menin arasında Vivo S9 5G serisinin, Vivo S9 ve Vivo S9e olmak üzere iki farklı modele sahip olacağını doğruluyor. Vivo S9'un ikili ön kamerası varken, S9e 32 megapiksellik bir ön kameraya sahip olacak.

    Daha önce ortaya koyulan raporlar, Vivo S9 5G'nin Dimensity 1100 yonga seti ile piyasaya sürülen dünyanın ilk telefonu olacağını iddia etti. Diğer yandan Vivo S9e, Dimensity 820 yonga seti ile donatılabilir. Her iki telefonda da 90Hz yenileme hızına sahip ekrana yer verilmesi bekleniyor. 

    Vivo S9, 4.000 mAh batarya bulundurabilir. S9e ise biraz daha büyük 4.100mAh batarya ile desteklenebilir. Ayrıca cihazların 33W hızlı şarjı desteklemesi bekleniyor.



    https://www.gsmarena.com/vivo_s9_s9e_specs_design_official_poster-news-47955.php Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Otonom elektrikli scooter

    A
    agent1453 8 saat önce

    Giderken durmayıp birine çarpıyormuşşsun :)

    alfa-x 9 saat önce

    Otonom giderken üstün binilince ne yapacak :))

    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    E eray113342 4 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
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    berbatine (Burak ) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tasarımı çok güzel, kaç dolar olur tahminen?

    Ayrıca bu cihazlar, Xiaomi gibi kayıt edilebiliyor mu?
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    rash.87 (R...... K......) 6 sa. ( Mesaj Silindi ) berbatine
    Maalesef edilemiyor. Zaten Oppo Vivo vs kayıt edilse kimse Xiaomi almaz.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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